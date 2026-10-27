Δεν είναι η λειτουργία του αέρα: Τι σημαίνει πραγματικά το σύμβολο του ανεμιστήρα στον φούρνο σας

Η επιλογή του λάθος συμβόλου ανεμιστήρα στον φούρνο επηρεάζει την ποιότητα του ψησίματος και την κατανάλωση ρεύματος.

Οι περισσότεροι από εμάς πατάμε το κουμπί με τον ανεμιστήρα στον φούρνο, θεωρώντας δεδομένο ότι ενεργοποιούμε τη λειτουργία του θερμού αέρα για πιο γρήγορο ψήσιμο.

Οι κατασκευαστές οικιακών συσκευών, ωστόσο, αποκαλύπτουν μια αλήθεια που μάλλον θα σας εκπλήξει: στις περισσότερες κουζίνες, το «σκέτο» σύμβολο του ανεμιστήρα δεν αντιστοιχεί στον θερμό αέρα. Στον φούρνο υπάρχουν δύο διαφορετικά εικονίδια ανεμιστήρα που θέτουν σε λειτουργία εντελώς διαφορετικά συστήματα θέρμανσης.

Η «παρεξήγηση» ανάμεσα στα δύο είναι ο λόγος που τα γλυκά ψήνονται ανόμοια ή τα ψητά στεγνώνουν.

Δύο σύμβολα, δύο διαφορετικοί μηχανισμοί

Η ειδοποιός διαφορά κρύβεται στον κύκλο γύρω από τον ανεμιστήρα.

Όταν το σύμβολο περιβάλλεται από δακτύλιο, πρόκειται για την πραγματική λειτουργία θερμού αέρα. Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμότητα παράγεται από μια ανεξάρτητη κυκλική αντίσταση που περιβάλλει τον ανεμιστήρα στο πίσω μέρος της συσκευής. Αντίθετα, ο «σκέτος» ανεμιστήρας απλώς ανακυκλώνει τον αέρα που θερμαίνεται από τις παραδοσιακές πάνω και κάτω αντιστάσεις.

Ο «σκέτος» ανεμιστήρας: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί ως μέσο μεταφοράς αέρα και όχι ως πηγή θερμότητας. Η συσκευή ψήνει από πάνω και κάτω, με τον αέρα να κυκλοφορεί απλώς στον θάλαμο. Σε ορισμένα μοντέλα, αν συνδυάζεται με νιφάδα χιονιού, λειτουργεί χωρίς θερμότητα για ξεπάγωμα.

Ο ανεμιστήρας με κύκλο: Αποτελεί το σύστημα αέρα. Ο αέρας θερμαίνεται απευθείας στο σημείο του ανεμιστήρα και διοχετεύεται ομοιόμορφα σε όλο τον θάλαμο, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση πολλών επιπέδων με την ίδια θερμοκρασία και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πότε χρησιμοποιείται η κάθε λειτουργία & ο κανόνας των 15°C

Ανεμιστήρας με κύκλο: Ιδανικός για ταυτόχρονο ψήσιμο σε πολλά ταψιά, καθώς και για γλυκά, ψωμί και ψητά λαχανικά. Σημαντική προσαρμογή: Επειδή ο αέρας που κυκλοφορεί στον θάλαμο μεταφέρει τη θερμότητα αποτελεσματικότερα, μειώστε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη κατά 15°C για να αποφύγετε το υπερβολικό στέγνωμα και τη σπατάλη ρεύματος.

Σκέτος ανεμιστήρας: Κατάλληλος για καθημερινό ψήσιμο σε ένα ταψί, ψητά κρέατα όπου απαιτείται έντονο ρόδισμα από την πάνω αντίσταση, καθώς και για ξαναζέσταμα.

Χωρίς ανεμιστήρα (Πάνω/Κάτω αντίσταση): Η ενδεδειγμένη επιλογή για ευαίσθητα παρασκευάσματα, όπως σουφλέ, cheesecake και κέικ, τα οποία επηρεάζονται αρνητικά από τα ρεύματα αέρα.

Έλεγχος 30 δευτερολέπτων

Επειδή οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν μικρές παραλλαγές στα εικονίδια, ένας γρήγορος έλεγχος στο εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να αποσαφηνίσει τις επιλογές σας. Η σωστή αντιστοίχιση της λειτουργίας με το είδος του φαγητού εξασφαλίζει ποιοτικό αποτέλεσμα και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση στην κουζίνα.

Πηγή: thecoolist.com