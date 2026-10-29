ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 14:13
Η Κριστίν Λαγκάρντ θα παραιτηθεί από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 13:28
Η nrg ενισχύει την παρουσία της στην Καλαμαριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 12:42
Δημόσια Διαβούλευση για την αυτοπαραγωγή και της υιοθέτησης ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/10/2026 - 11:49
Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 11:13
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στην Τανάγρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/10/2026 - 10:51
Ευρωπαίοι Επίτροποι Ενέργειας και Άμυνας: Δύσκολος ο φετινός χειμώνας - Καθοριστικός ο εφοδιασμός των ενόπλων δυνάμεων με καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 10:02
Ρούμπιο: Να επαναβεβαιωθούν οι θέσεις των ΗΠΑ για το διεθνές δίκαιο μετά τη δήλωση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/10/2026 - 09:30
Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 09:07
METLEN: Ο Λευκός Πύργος φωτίζει την ιστορική ταυτότητα της Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 08:58
36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 08:37
Ενεργειακή ασφάλεια, χρεώσεις δικτύων και στόχοι της Ευρώπης μετά το 2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Δεν αρκεί να «βάψεις» άσπρο τον Λευκό Πύργο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/10/2026 - 08:29
Ενέργεια: Νέο πακέτο μέτρων για καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα – Τι εξετάζει η κυβέρνηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/10/2026 - 08:25
Μείωση των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ρεύματος ζητούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/10/2026 - 08:16
Το συνηθισμένο λάθος που «σκοτώνει» το air fryer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 06:24
Γιατί πρέπει να αφήνετε ένα κέρμα στην κατάψυξη;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 06:24
Πώς να «ξεγελάσετε» την αντλία θερμότητας και να μειώσετε την κατανάλωση κατά 35%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 06:24
Το EuniFlex VPP του Ομίλου Eunice επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προετοιμασία συμφωνίας χρηματοδότησης μέσω του Innovation Fund
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 15:31
Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Στο Ηράκλειο το γαλλικό «Abeille Marengo» για υποθαλάσσιες έρευνες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/10/2026 - 15:26
Schneider Electric και Greenly ενισχύουν την απανθρακοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/10/2026 - 14:39
Π. Μαρινάκης: Την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για παρεμβάσεις στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/10/2026 - 14:09
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε αποφασιστικά για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/10/2026 - 13:44
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ για τη διαχείριση Χρονίως Ακαταμέτρητων Παροχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/10/2026 - 13:30
RECYCLE FOR LIFE: «Η λάμπα έσβησε, η αξία της όχι!»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/10/2026 - 13:00
Η ΔΕΗ βράβευσε 468 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 12:25
Γιάννης Τριήρης: «Ανυποψίαστοι» και αιθεροβάμονες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/10/2026 - 11:47
Ρεύμα: Τι ζητούν οι προμηθευτές για τις διακοπές ηλεκτροδότησης και τις οφειλές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/10/2026 - 11:45
Ρευματοκλοπές: Πόσο χρεώνονται οι παραβάτες- Το κόστος ελέγχου και οι προσαυξήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/10/2026 - 11:43
Οι εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα από ιδιωτικά αεροσκάφη έφθασαν τα 16 εκατ. μετρικούς τόνους το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/10/2026 - 11:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Να επαναβεβαιωθούν οι θέσεις των ΗΠΑ για το διεθνές δίκαιο μετά τη δήλωση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ρούμπιο: Να επαναβεβαιωθούν οι θέσεις των ΗΠΑ για το διεθνές δίκαιο μετά τη δήλωση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 09:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Επιστολή προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την πρόσφατη διευκρινιστική τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο χαρακτήρισε την επικύρωσή του «μη εποικοδομητική και προκλητική» ενέργεια, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη.

Χαιρετίζοντας τη διευκρίνιση αυτή, ο κ. Λαρυγγάκης καλεί την Ουάσιγκτον να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, επαναβεβαιώνοντας με σαφήνεια τις πάγιες αμερικανικές θέσεις ως προς το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, το AHI ζητά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

  • Να επαναβεβαιώσει δημοσίως ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να θίξει τα δικαιώματα της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς η χώρα δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συγκεκριμένη συμφωνία.
  • Να επαναλάβει ρητά ότι τα νησιά, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, δικαιούνται γενικά θαλάσσιες ζώνες, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
  • Να συνεχίσει να υποστηρίζει μια συνεπή προσέγγιση των θαλάσσιων διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, η οποία θα ενισχύει την περιφερειακή σταθερότητα και θα διασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τις εμπορικές επενδύσεις και την ενεργειακή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις προηγούμενες αμερικανικές τοποθετήσεις, κυρίως σε εκείνες του 2020, σύμφωνα με τις οποίες το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να επηρεάσει νομικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τρίτων κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του AHI υπογραμμίζει παράλληλα ότι η αποσαφήνιση των αμερικανικών θέσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τα ίδια τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Κρήτης, της παρουσίας της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και των ενεργειακών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνει, μια σαφής και συνεπής αμερικανική στάση θα περιόριζε την αβεβαιότητα, θα ενίσχυε τον σεβασμό στα δικαιώματα των συμμάχων των ΗΠΑ και θα προστάτευε τα εμπορικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. Γκουτέρες: Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνει σεβαστό, ούτε αποδεκτό
Α. Γκουτέρες: Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνει σεβαστό, ούτε αποδεκτό 27 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ανδρουλάκης: Να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο

Γιάννης Τριήρης: Συν Αθηνά και χείρα κίνει - Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να επαφίεται στη στήριξη τρίτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Συν Αθηνά και χείρα κίνει - Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να επαφίεται στη στήριξη τρίτων

Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο 16ο Wind Wildlife Research Meeting στις ΗΠΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο 16ο Wind Wildlife Research Meeting στις ΗΠΑ

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη