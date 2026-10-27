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Το EuniFlex VPP του Ομίλου Eunice επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προετοιμασία συμφωνίας χρηματοδότησης μέσω του Innovation Fund
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Το EuniFlex VPP του Ομίλου Eunice επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προετοιμασία συμφωνίας χρηματοδότησης μέσω του Innovation Fund

Το EuniFlex VPP του Ομίλου Eunice επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προετοιμασία συμφωνίας χρηματοδότησης μέσω του Innovation Fund
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 15:31
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  • 77 έργα επιλέχθηκαν από 358 αιτήσεις στην πρόσκληση IF25 για τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών.
  • Υποδομή ευελιξίας 8 MW / 16 MWh με αποθήκευση ενέργειας και αμφίδρομη υπερταχεία φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Προοπτική εφαρμογών σε λιμενικές υποδομές και μεταφορές, με αντικείμενο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, την ηλεκτροκίνηση και την καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας.

Ο Όμιλος Eunice ανακοινώνει ότι το EuniFlex VPP (Eunice Flexible Virtual Power Plant), το οποίο αναπτύσσεται από την EUNICE Wind Park Holdings (Int) Ltd, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλησης IF25 του Innovation Fund και έχει κληθεί να προχωρήσει στο στάδιο προετοιμασίας της συμφωνίας χρηματοδότησης.

Ο Όμιλος Eunice εκφράζει από την αρχή ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την Κυπριακή Κυβέρνηση και την Αρχή Λιμένων Κύπρου για τη συμβολή και τη στήριξή τους στην προετοιμασία ενός έργου που φέρνει στην Κύπρο μια ευρωπαϊκή καινοτομία με εφαρμογές στην ενέργεια, τη ναυτιλία και τις μεταφορές. Η συνεργασία θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων είναι καθοριστική για να μετατραπεί η τεχνολογική καινοτομία σε λειτουργική υποδομή με μετρήσιμη αξία για το ηλεκτρικό σύστημα, τις λιμενικές υπηρεσίες και την ηλεκτροκίνηση.

Η επιλογή του EuniFlex VPP πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή διαδικασία. Η πρόσκληση IF25 συγκέντρωσε 358 αιτήσεις από 27 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με αιτούμενη στήριξη €17,5 δισ. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στον βαθμό καινοτομίας, στο δυναμικό αποφυγής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ωριμότητα, στη δυνατότητα αναπαραγωγής και στην αποδοτικότητα κόστους των προτάσεων. Από αυτή τη διαδικασία επιλέχθηκαν 77 έργα σε 23 χώρες για χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Innovation Fund.

Το EuniFlex VPP έχει σχεδιαστεί ως ένας Υβριδικός Κόμβος Ευελιξίας για νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα και ευρύτερες ενεργειακές, λιμενικές και μεταφορικές υποδομές. Ο πρώτος κόμβος θα συνδυάζει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες LFP ισχύος 8 MW και χωρητικότητας 16 MWh, έξι αμφίδρομους ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος ισχύος 300 kW ο καθένας και 12 υποδοχές CCS2. Η υποδομή θα συνδέεται με το ηλεκτρικό σύστημα μέσω ενός ενιαίου συστήματος μετατροπής ισχύος 8 MW.

Με τη λειτουργία της, η υποδομή έχει σχεδιαστεί να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια σε περιόδους υψηλής διαθεσιμότητας και να την επαναδιοχετεύει στο ηλεκτρικό σύστημα όταν αυτό χρειάζεται πρόσθετη ευελιξία. Παράλληλα, η τεχνολογία Vehicle-to-Grid (V2G) θα επιτρέπει, σε συμβατά ηλεκτρικά οχήματα και υπό συμφωνημένους όρους συμμετοχής, την αμφίδρομη ανταλλαγή ενέργειας με το σύστημα. Ο συντονισμός της μπαταρίας, των φορτιστών και της σύνδεσης με το δίκτυο θα πραγματοποιείται από την ιδιόκτητη πλατφόρμα S4S της Eunice, η οποία αξιοποιήθηκε και στο Tilos Project. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως σύστημα διαχείρισης δύο επιπέδων: το πρώτο επίπεδο διαχειρίζεται κάθε σταθμό σε λειτουργικό επίπεδο, ενώ το δεύτερο συγκεντρώνει και διαχειρίζεται όλους τους διαθέσιμους σταθμούς ως Virtual Power Plant, σε επίπεδο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.).

Κεντρική διάσταση του EuniFlex είναι η δυνατότητα εφαρμογής του σε περιβάλλοντα λιμενικών και μεταφορικών υποδομών. Η αρχιτεκτονική του έργου έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε λιμένες, συμπεριλαμβανομένης της Λάρνακας ως αγοράς-στόχου, αεροδρόμια, κέντρα logistics, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στόλους οχημάτων. Υπό τις αναγκαίες τεχνικές, ρυθμιστικές και λιμενικές εγκρίσεις, μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικά την ηλεκτροδότηση ελλιμενισμένων πλοίων από ξηράς, τη φόρτιση επιβατικών και βαρέων επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων και την ανταλλαγή ενέργειας με το κυπριακό ηλεκτρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία προορίζεται να ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα των λιμενικών δραστηριοτήτων και να συμβάλει στη μείωση της τοπικής περιβαλλοντικής όχλησης.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Innovation Fund, η λειτουργία του σταθμού αναμένεται να αποφύγει 29.974 τόνους CO₂e κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του. Η υλοποίηση του EuniFlex VPP τελεί υπό την ολοκλήρωση της συμφωνίας χρηματοδότησης, την εξασφάλιση αδειών και χρηματοδότησης και τις λοιπές απαιτούμενες διαδικασίες. Η έναρξη λειτουργίας στοχεύεται για το 2029.

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