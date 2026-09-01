Στ Παπασταύρου: Υλοποιούμε ένα αίτημα 35 ετών για το Άλσος Θεοδωρίδη, τον πνεύμονα πρασίνου των Γρεβενών

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Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 09:04
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Περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Γρεβενών ΝΔ κ. Θανάση Σταυρόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δασών, κ. Στάθη Σταθόπουλο, και τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της οποίας επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, και τη Δασική Υπηρεσία, ενώ συνάντησε τον Δήμαρχο Γρεβενών, κ. Κυριάκο Ταταρίδη και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενών, κ. κ. Δαβίδ.

Κατά την περιοδεία του, ο κ. Παπασταύρου μετέβη στο Άλσος Θεοδωρίδη, το μεγαλύτερο περιαστικό δάσος της Πατρίδας μας που καλύπτει έκταση περίπου 1.970 στρέμματα του Δημοσίου Δάσους Γρεβενών και αποτελεί το βασικό πνεύμονα πρασίνου και χώρο αναψυχής για τους κατοίκους της πόλεως, η αναβάθμιση του οποίου αποτελεί αίτημα 35 ετών και εκκίνησε να υλοποιείται πέρυσι. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Antinero το 2025, ύψους 2.000.000 ευρώ.

Για την προστασία και βελτίωση των δασωμένων εκτάσεων του άλσους, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη παρέμβαση, μέσω εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης δασικής βλάστησης, σε δασικές εκτάσεις 1.660 στρεμμάτων, με σκοπό την μείωση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς καθώς και την προστασία τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απώτερος στόχος της απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης είναι η διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου παραβρέθηκε στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ύψους 350.000 ευρώ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Στάθη Σταθόπουλου και του Δημάρχου Γρεβενών κ. Κυριάκου Ταταρίδη, για το έργο: «Δημιουργία χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών εντός του περιαστικού δάσους “Καστράκι” Γρεβενών Δήμου Γρεβενών», που αποτελεί το επόμενο στάδιο αναβάθμισης του άλσους.

Έπειτα, το κλιμάκιο επισκέφθηκε τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς θησαυρούς του Νομού Γρεβενών, όπου ενημερώθηκε για την προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος, την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων, καθώς και τις ανάγκες πυροπροστασίας της περιοχής.

Ο κ. Παπασταύρου, επιπλέον, πραγματοποίησε επίσκεψη στο χωριό Σπήλαιο Γρεβενών, στο εντυπωσιακό φαράγγι της Πορτίτσας και στο χωριό Λάβδα, όπου έχει εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης με drone για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών.

Ο Υπουργός κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Επισκέπτομαι σήμερα τα Γρεβενά, έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της χώρας μας, με τη Βάλια Καλντα στην Πινδο, τη Σαμαρίνα, το Άλσος Θεοδωρίδη, ένα πραγματικό εργαστήριο της φύσης, με μοναδικά δασικά οικοσυστήματα. Και πριν λίγο, με τον Βουλευτή κ. Θανάση Σταυρόπουλο και τον Δήμαρχο κ. Κυριάκο Ταταρίδη παρευρεθήκαμε στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την δημιουργία χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών στο Άλσος Θεοδωρίδη. Πρόκειται για το επόμενο βήμα μίας προσπάθειας να αναβαθμίσουμε το μεγαλύτερο περιαστικό δάσος της χώρας μας, που αποτελεί αίτημα 35 ετών, και ξεκίνησε να υλοποιείται από πέρυσι, με το εκτεταμένο έργο Antinero που ολοκληρώθηκε εκεί το 2025, θωρακίζοντας το δάσος με έργα πρόληψης και την περιοχή με αντιπλημμυρικά έργα. Η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με έργα που δίνουν ανάσες στην τοπική κοινωνία είναι προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης. Τα Γρεβενά έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσουν πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης για την ορεινή Ελλάδα. Προστατεύουμε στην πράξη τον μοναδικό φυσικό τους πλούτο και ταυτόχρονα δημιουργούμμε περισσότερες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία, τον ορεινό τουρισμό και κυρίως για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν, να δημιουργήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους».

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