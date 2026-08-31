ΥΠΕΝ: Επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

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Newsroom
Δευτέρα, 31/08/2026 - 15:25
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Η παράταση αφορά περισσότερες από 1400 επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» έως και την 30/09/2026.

Σημειώνεται ότι η παράταση δεν αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επένδυσης είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 17/07/2026, έως την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης.

Η παράταση αφορά περισσότερες από 1400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17/07/2026, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και για αυτό απορρίφθηκε.

Στην περίπτωση αυτή τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν εκ νέου αίτημα ή αιτήματα (σε περίπτωση εκ νέου ελλείψεων ή λαθών) ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή ενίσχυσης έως και την 30/09/2026, με ανάρτηση-υποβολή των ελλειπόντων ή/και εσφαλμένων δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV σε όλα τα σχετικά προβλεπόμενα πεδία.

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