Νέα Αριστερά: Αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και πρόληψη των πυρκαγιών

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Υπόλογη η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα εκατομμύρια καμένων εκτάσεων

Η Δυτική Αττική και η Βοιωτία καίγονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί, ολόκληροι οικισμοί εκκενώνονται, ενώ νέες πυρκαγιές και αναζωπυρώσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Μόλις πέντε εβδομάδες πριν, η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι, χάρη στο πρόγραμμα «Αιγίς» η Ελλάδα βρισκόταν σε «pole position» απέναντι στην κλιματική κρίση, «όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορεί». Σήμερα, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει: πού πήγαν τα 2 δισ. του προγράμματος; Πόσοι πόροι κατευθύνθηκαν πραγματικά στην πρόληψη και στη δασοπυρόσβεση; Ποιος εξοπλισμός έχει παραδοθεί, πού βρίσκεται σήμερα και σε τι ποσοστό είναι επιχειρησιακά διαθέσιμος;

Παράλληλα πανηγυρικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι αναβαθμίσεις των Canadair, καθώς και 203 πυροσβεστικά οχήματα και νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο θα παραδοθούν από το 2027 έως το 2029. Δηλαδή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είμαστε «έτοιμοι», παρουσιάζοντας ως σημερινή θωράκιση εξοπλισμό που θα φτάσει τα επόμενα χρόνια.

Ενόσω η κυβέρνηση επενδύει στον τομέα της καταστολής των πυρκαγιών αγοράζοντας drones, κάμερες και τεχνολογικά συστήματα, καθυστερεί αναιτιολόγητα σημαντικά έργα υποδομών που συμβάλλουν στην πρόληψη τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του News247, για την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης είχαν προβλεφθεί περίπου 187 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, το ποσοστό του υπογειοποιημένου δικτύου αυξήθηκε από μόλις 10–11% πριν από το 2021 σε 12–13% στο τέλος του 2025, χωρίς στοχευμένο σχεδιασμό για τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο συντονιστής δράσεων δασικών πυρκαγιών της WWF Ελλάς, περίπου το 55% των καμένων εκτάσεων του 2025 προήλθε από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και υπογραμμίζει ότι είμαστε 20-25 χρόνια πίσω στην πρόληψη. Οι αρχές εξετάζουν ως σημείο έναρξης της φετινής καταστροφής της Βοιωτίας την τοπική γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο: πρώτα τα πανηγύρια της κυβέρνησης για την «πλήρη ετοιμότητα», μετά τα μηνύματα του 112 για εκκένωση, η επίκληση των ακραίων καιρικών συνθηκών και, στο τέλος, κανένας δε φταίει.

Κανένα διαφημιστικό δημοσίευμα, όμως, δεν προστατεύει τα δάση, την πανίδα, τα οικοσυστήματα, τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους. Πρέπει άμεσα να ανακατευθυνθούν πόροι από τα πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα στην πρόληψη και καταστολή των φυσικών καταστροφών, να στελεχωθούν τα σώματα πυρόσβεσης με έμπειρα στελέχη άντρες και γυναίκες, να ενισχυθούν με πόρους και προσωπικό οι υπηρεσίες των δασαρχείων.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του πρέπει να λογοδοτήσουν για τα επτά χρόνια εγκληματικής αποτυχίας, εξαιτίας της οποίας έχουν καεί τουλάχιστον 4,67 εκατομμύρια στρέμματα γης.

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