Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή

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Ανάρτηση Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή

Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή, ως βασικού πνεύμονα πρασίνου για όλο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελεί βασικό στόχο του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου.

Προχωρήσαμε στην εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και σε προτάσεις έργων άμεσης παρέμβασης για την ανάδειξη του πυρήνα του Πάρκου και αντιμετώπισης των προβληματικών καταστάσεων στον χώρο.

Η καταστροφή του Μπάντμιντον -πέρα από τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ενόχων- επιβάλλει την αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμόδιων δημόσιων φορέων και την ουσιαστική συνεργασία τους με την Αυτοδιοίκηση, χωρίς στεγανά και αντιπαλότητες.

Το παράδειγμα της απόδοσης κτιρίου της περιοχής από το ΥΕΘΑ σε πολιτιστικές χρήσεις, δείχνει τον δρόμο της συνεργασίας προς όφελος των πολιτών.

Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.

Εμείς θα επιμείνουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις μας.

Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εδώ