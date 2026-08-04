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Αναστροφή από τον Κόλπο του Άντεν για έξι Σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια

Αναστροφή από τον Κόλπο του Άντεν για έξι Σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια
Newsroom
Τρίτη, 04/08/2026 - 08:27
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Έξι υπερδεξαμενόπλοια που φέρουν σημαία Σαουδικής Αραβίας έκαναν αναστροφή στον Κόλπο του Άντεν τις τελευταίες ημέρες και κατευθύνονται προς τη νότια Αφρική έπειτα από τις απειλές του κινήματος Χούθι της Υεμένης που είπαν ότι θα στοχοθετούν σαουδαραβικά πλοία, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία εντοπισμού πλοίων.

Τα δεξαμενόπλοια, που ήταν κενά φορτίου μετά την επιστροφή τους από προορισμούς στην Ασία, επέλεξαν να κατευθυνθούν σε σχηματισμό προς τη νότια Αφρική, αντί να διέλθουν από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες εντοπισμού πλοίων LSEG και MarineTraffic.

Ένα από τα πετρελαιφόρα δεξαμενόπλοια, το Dilam, έχει προορισμό το Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού πλοίων.

Η σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρία Bahri και άλλοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

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