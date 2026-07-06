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Στ. Παπασταύρου: Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Ανήκει σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά μας – Οφείλουμε να το προστατεύουμε
Newsroom
Δευτέρα, 06/07/2026 - 12:46
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Για το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, την Εθνική Στρατηγική για το νερό, και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία ‘Ωρα Mega», με τους δημοσιογράφους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Όπως είπε, το νομοσχέδιο στη συνέχεια θα πάει στη Βουλή, όπου αναμένεται να ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το πρόβλημα με το νερό είναι συνολικό και απαιτεί μία ολιστική διαχείριση: «Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία μεταρρύθμιση, να ενώσουμε δυνάμεις, καθώς στη χώρα μας υπάρχουν 735 οργανισμοί διαχείρισης του νερού, όταν στην Ιρλανδία και την Πολωνία υπάρχει ένας».

Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει από την Αττική και τις γειτονικές περιοχές στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού, ενώ κεντρικοί φορείς της προσπάθειας θα είναι η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ: « Δεν μπορεί ο κάθε Δήμος μόνος του να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ενώ η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ έχουν την οικονομία κλίμακος και την τεχνογνωσία και μπορούν να τις κάνουν», ανέφερε σχετικά. «Σας θυμίζω ότι πάρα πολλά δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις διαρροές και για τη δημόσια υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι σήμερα στις 100 σταγόνες νερού στη χώρα μας, σε κάποιες περιοχές οι 70 χάνονται, όταν σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη και το Ισραήλ, η ίδια σταγόνα χρησιμοποιείται δύο και τρεις φορές. Όσον αφορά την τιμή, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει το φθηνότερο στην Ευρώπη, με την καλύτερη ποιότητα. Και ξεκαθάρισε: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Ανήκει σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά μας, και οφείλουμε να το προστατεύουμε».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός επισήμανε ότι έχουν σχεδιαστεί τρεις κύκλοι χρηματοδότησης σε δήμους για την υλοποίηση έργων κατά της λειψυδρίας: «Έχουν έρθει 25 δήμοι και έχουμε υπογράψει στοχευμένες παρεμβάσεις, συνολικού ύψους πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για 33 έργα. Συνεχίζουμε, και αυτή την εβδομάδα θα πάμε στην Πελοπόννησο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι αυτή μπήκε για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Ιδιαίτερα στάθηκε στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, ούτε βεβαιώσεις παραγωγής έργου. «Είναι όλο αυτό αποκύημα της φαντασίας. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία των ερευνών υδρογονανθράκων, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2027, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, στην περιοχή του Ασωπού, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις της κοινοπραξίας -ExxonMobil, Energean, HelleniQ Energy- υπάρχουν περίπου 270 δισ. κυβικά υδρογονανθράκων που ενδεχομένως να είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Όπως είπε, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυτές, τα δημόσια έσοδα -σύμφωνα με την κοινοπραξία- μόνο από τη συγκεκριμένη γεώτρηση θα φθάσουν τα 10 δισ. ευρώ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι γεωτρήσεις αυτές να την απειλήσουν: «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού στην προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς είμαστε με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς λέμε όχι σε φωτοβολταϊκά σε δάση, δασικές εκτάσεις Natura. Εμείς λέμε όχι σε ανεμογεννήτριες σε μικρά νησιά. Λέμε όχι σε ανεμογεννήτριες πάνω από 1200 μέτρα. Στηρίζουμε με ισορροπημένο τρόπο τις ΑΠΕ, που ενισχύουν την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα της Πατρίδας μας και στο θέμα αυτό δεν χωρούν εκπτώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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