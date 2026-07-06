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Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, χρειάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα νησιά, λόγω κλιματικής κρίσης
Newsroom
Δευτέρα, 06/07/2026 - 15:21
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Συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα νησιά, ζητάει ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρωτά σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Κομισιόν για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στα νησιά και τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Επιπλέον, ρωτά εάν προτίθεται να δημιουργήσει ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη των απαιτούμενων επενδυτικών αναγκών για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αντιμετώπιση των διαρροών αλλά και τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας κι ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημειώνει ότι η κλιματική κρίση επιδεινώνει τόσο τη λειψυδρία όσο και τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό, καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες διαταράσσουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού.

Υπογραμμίζει ότι η λειψυδρία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα νησιά και τους κατοίκους τους, αλλά και σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξή τους.

Παρότι η Στρατηγική της Κομισιόν για την ανθεκτικότητα των υδάτων αναφέρεται στην ανάγκη μείωσης των διαρροών και της βελτίωσης της αποθήκευσης και της αποδοτικότητας χρήσης του νερού, τονίζει ότι «η Κομισιόν πέραν της δέσμευσης για στήριξη της καινοτομίας στον τομέα της βιώσιμης αφαλάτωσης, δεν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τις νησιωτικές περιοχές».

Ο κ. Τσιόδρας υπενθυμίζει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το επενδυτικό κενό για σκοπούς διαχείρισης των υδάτων σε 23 δισ. ευρώ ετησίως» και καταλήγει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των νησιών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και του αντίκτυπου φαινομένων όπως η λειψυδρία στα νησιά

Η κλιματική κρίση επιδεινώνει τόσο τη λειψυδρία όσο και τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό, καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες διαταράσσουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού.

Η λειψυδρία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα νησιά και τους κατοίκους τους, αλλά και σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξή τους.

Παρότι η Στρατηγική της Κομισιόν για την ανθεκτικότητα των υδάτων αναφέρεται στην ανάγκη μείωσης των διαρροών και της βελτίωσης της αποθήκευσης και της αποδοτικότητας χρήσης του νερού, η Κομισιόν πέραν της δέσμευσης για στήριξη της καινοτομίας στον τομέα της βιώσιμης αφαλάτωσης, δεν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τις νησιωτικές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το επενδυτικό κενό για σκοπούς διαχείρισης των υδάτων σε 23 δισ. ευρώ ετησίως.

Ενόψει του επικείμενου ευρωπαϊκού σχεδίου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση της επάρκειαςνερού στα νησιά;

2. Προτίθεται να δημιουργήσει ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη των απαιτούμενων επενδυτικών αναγκών για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αντιμετώπιση των διαρροών αλλά και τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας κι ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος;

3. Πώς θα διασφαλίσει ότι τα όποια μέτρα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νησιών;

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