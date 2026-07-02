Στ. Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

Tην αξία των ορυκτών πόρων, τις προοπτικές και τη σημαντική συνεισφορά της ΕΑΓΜΕ και τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), με τίτλο «Γη & Μέλλον – Υπόγειες λύσεις για επίγειες προκλήσεις».

Αναφερόμενος στον ρόλο της ΕΑΓΜΕ ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μία Εθνική Αρχή που έχει πάνω από έναν αιώνα δημόσιας προσφοράς. Είναι ένας διαχρονικά πολύτιμος σύμμαχος της Ελληνικής Πολιτείας για τη γνώση, τη χαρτογράφηση, την προστασία, αλλά και την αξιοποίηση του ελληνικού υπεδάφους. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν άγρυπνο επιστημονικό φρουρό για την προστασία των πολιτών απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και καταστροφές».

Σε ερώτηση για τη στρατηγική της χώρας μας αναφορικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε: «Η χώρα μας έχει μια μακρά ιστορία στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η οποία είναι σχεδόν μοναδική. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει κανείς είναι ότι οι λύσεις στο υπέδαφος είναι λύσεις οι οποίες γίνονται με όρους σεβασμού του περιβάλλοντος και πολύ περισσότερο σεβασμού της ασφάλειας και της τοπικής κοινωνίας. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου είναι έννοια απολύτως συμβατή με την έννοια της προστασίας της φύσης και της τοπικής κοινωνίας».

«Η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει τον φυσικό πλούτο που έχει η Ελλάδα. Εάν μάθαμε κάτι από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από την κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι η κορυφαία σημασία για κάθε χώρα να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση», είπε. Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην αξιοποίηση των κρίσιμων πρώτων υλών «και τώρα ανακαλύπτει το κόστος αυτής της επιλογής. Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της».

«Η χώρα μας είναι από τις 4-5 χώρες, οι οποίες βρίσκονται στην πρωτοπορία της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου. Έχει την επιστημονική γνώση. Έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε την επιστημονική γνώση της Εθνικής Αρχής», ανέφερε ο ΥΠΕΝ.

Σε ερώτηση για τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική επεσήμανε: «Κινηθήκαμε πολύ γρήγορα και είμαστε μία από τις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της νέας αρχιτεκτονικής. Η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων δεν είναι ούτε για σήμερα ούτε για αύριο ούτε για μεθαύριο. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση. Δεν ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον πολιτικό χώρο. Ανήκει στους Έλληνες. Είναι πλούτος των Ελλήνων. Και πρέπει να γίνει με σύγχρονους τρόπους, με σεβασμό στην τοπική κοινωνία, αλλά χωρίς φοβικότητα».

«Με τις εξελίξεις στον Κόλπο ανακαλύπτει κανείς τη σημασία ακόμα περισσότερο της Ανατολικής Μεσογείου», είπε επίσης, ο ΥΠΕΝ, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις για τον Κάθετο Διάδρομο, εξήγησε ότι «ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα γιατί δεν υπήρχε κουλτούρα. Οι χώρες μας είχαν διαιρεθεί από τη γεωγραφία, από την ιδεολογία, από την ιστορία. Αυτό τώρα ξεπερνιέται. Γι’ αυτό και ο Κάθετος Διάδρομος, πέρα από τη σημασία που έχει για το φυσικό αέριο, έχει πολύ μεγάλη αξία σε μια αλλαγή νοοτροπίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι στα μέσα Φεβρουαρίου του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο σημείο Ασωπός, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.