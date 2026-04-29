ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά

Τον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως στρατηγικού ενορχηστρωτή στον ολιστικό πράσινο μετασχηματισμό του κλάδου των κατασκευών, ανέδειξε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στον χαιρετισμό του προς την εκδήλωση του ECOCITY στο πλαίσιο της συνυπογραφής της Διακήρυξης για τα «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά – Νέα Πρότυπα και Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2026.

«Είμαστε οι μηχανικοί της αλλαγής και οι αρχιτέκτονες της μετάβασης» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο δομείται ο χάρτης της αειφόρου δόμησης στη χώρα μας. «Από τη μία πλευρά, έχουμε την Εθνική Συμμαχία για την Αειφόρο Δόμηση, μια θεσμική σύμπραξη αιχμής του ΤΕΕ με το ΚΑΠΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, που αποτελεί τον “κινητήρα” των μεγάλων πολιτικών αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τη Διακήρυξη με το ECOCITY, μια πρωτοβουλία που πηγάζει από τη βάση της επιστήμης και της βιομηχανίας», τόνισε. «Το ΤΕΕ, στον ρόλο του στρατηγικού ενορχηστρωτή, καταφέρνει να εντάσσει αυτές τις συμπληρωματικές δράσεις κάτω από την ίδια ομπρέλα: τον ολιστικό πράσινο μετασχηματισμό του τεχνικού κλάδου», υπογράμμισε ο Γιώργος Στασινός. Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε τη βιωσιμότητα «όρο επιβίωσης για τις σύγχρονες κοινωνίες», επισημαίνοντας ότι «πάει χέρι – χέρι με την έννοια της Ανθεκτικότητας και για αυτό είναι καταλυτικός τόσο ο ρόλος του μηχανικού όσο και των υλικών».

«Αν κάποιοι ονειρεύονται να απαξιώσουν το επάγγελμά μας θα αποτύχουν οικτρά»

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά των μηχανικών και εστιάζοντας στα προγράμματα εξοικονόμησης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι «αν κάποιοι ονειρεύονται να απαξιώσουν το επάγγελμά μας και να βάλουν τους μηχανικούς να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, θα αποτύχουν οικτρά».

Όπως επισήμανε, «ο Έλληνας Διπλωματούχος Μηχανικός διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον» και ζήτησε να «σταματήσουν ορισμένοι να ονειρεύονται ότι θα μας βάλουν να δουλεύουμε για 250 και 500 ευρώ σε προγράμματα εξοικονόμησης που θα ελέγχονται από 2-3 μεγάλες εταιρείες. Δεν θα επιτρέψουμε τον βίαιο μετασχηματισμό της οικονομίας σε ολιγοπώλιο, δεν θα επιτρέψουμε την επιλογή 2-3 υλικών ή τεχνολογιών, ούτε θα αφήσουμε να σταματήσει η καινοτομία στην πλάτη της κοινωνίας».

«Να τελειώνουμε με το “greenwashing” και την αβεβαιότητα των δηλώσεων ESG»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό η «πράσινη» ατζέντα αποτελεί όρο επιβίωσης για τις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ, με την υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας, τα πράσινα υλικά η ανάλυση του κύκλου ζωής, το διαβατήριο κτιρίου αλλά και η επανάχρηση υλικών μέσω του upcycling, αποτελούν πλέον μονόδρομο. «Χρειαζόμαστε υλικά με χαμηλό ενσωματωμένο άνθρακα, πιστοποιημένα πρότυπα και επαληθεύσιμα δεδομένα, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων των τεχνικών, ώστε να τελειώνουμε με το “greenwashing” και την αβεβαιότητα των δηλώσεων ESG»,επεσήμανε.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΤΕΕ, «προχωρά ήδη τόσο στην πιστοποίηση προσόντων προσώπων όσο και σε μία νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών για βιώσιμες κατασκευές, με βάση την Τεχνική Οδηγία 0 για την Αειφόρο Δόμηση, που ήδη δημοσιεύθηκε, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον της δόμησης στη χώρα μας».

«Γενναία κίνητρα για τις επιχειρήσεις που παράγουν πράσινα υλικά στην Ελλάδα»

Ο Γιώργος Στασινός επέμεινε στην ανάγκη να προκρίνεται η πρόληψη έναντι της επούλωσης και η συντήρηση των υποδομών έναντι της αντιμετώπισης των καταστροφών καθώς, όπως σημείωσε, μόνο έτσι θα θωρακιστεί η χώρα απέναντι στην κλιματική κρίση. Αναγνώρισε ότι η πράσινη μετάβαση έχει κόστος σε έρευνα, εξοπλισμό και εκπαίδευση και για αυτό το ΤΕΕ επενδύει στο reskilling των μελών του, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να παρέχει γενναία κίνητρα «όχι μόνο για τους ιδιώτες, από τα προγράμματα εξοικονόμησης που είναι αναγκαία, αλλά και για τις επιχειρήσεις που παράγουν πράσινα υλικά στην Ελλάδα». Ζήτησε επίσης «την επιτάχυνση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, των πρότυπων προτάσεων και των συμβάσεων καινοτομίας».

«Το ΤΕΕ έχει αλλάξει ήδη επίπεδο»

Συνεχίζοντας ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε τα εργαλεία που ήδη έχει αναπτύξει το ΤΕΕ και τα οποία καθορίζουν το μέλλον της δόμησης στη χώρα, όπως το e-Άδειες, την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που συνετέλεσαν στη μείωση του χρόνου και της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας στην καθημερινή πράξη ολόκληρου του τεχνικού τομέα. «Το ΤΕΕ έχει ήδη αλλάξει επίπεδο», τόνισε και έφερε επιπλέον παραδείγματα όπως η υλοποίηση του καθολικού προσεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτίρια, τις Έξυπνες Γέφυρες και τα ψηφιακά δίδυμα», που υπηρετούν τον στόχο «η αειφόρος δόμηση να γίνει η νέα οικονομική κανονικότητα» και στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η επιδίωξη «για έναν Σύγχρονο Οικοδομικό Κανονισμό που θα αντικαταστήσει τον ΝΟΚ, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητα του μηχανικού». Χαρακτήρισε τη Διακήρυξη ως ένα κρίσιμο οχυρό και υπογράμμισε ότι «το ΤΕΕ θα συνεχίσει να είναι ο εγγυητής της ποιότητας, ο συμπαραστάτης του μηχανικού και ο επιταχυντής της εθνικής ανάπτυξης».

Στ. Καλαφάτης:Η απεξάρτηση των πόλεών μας από τον άνθρακα δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν αλλάξουμε το «DNA» των κτιρίων μας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε ότι η Διακήρυξη για τα πράσινα κατασκευαστικά υλικά είναι αποτέλεσμα μιας επίμονης και πολυεπίπεδης προσπάθειας, ενώ συνιστά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα χτιστεί η Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών.

«Η απεξάρτηση των πόλεών μας από τον άνθρακα δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν αλλάξουμε το «DNA» των κτιρίων μας. Και το DNA τους είναι τα υλικά τους» υπογράμμισε, ενώ διεμήνυσε ότι «η μετάβαση στις πράσινες κατασκευές δεν είναι μια πολυτέλεια για λίγους. Είναι μια ανάγκη για τους πολλούς και μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Η απανθρακοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος δεν είναι μια θεωρητική άσκηση, αλλά ένας ρεαλιστικός οδικός χάρτης που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό «η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να γίνει εξαγωγέας πράσινης τεχνολογίας και υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» καθώς όπως είπε «διαθέτουμε την πρώτη ύλη, διαθέτουμε λαμπρό επιστημονικό δυναμικό, διαθέτουμε πολιτική βούληση μέσα από την Εθνική Συμμαχία Αειφόρου Δόμησης και τώρα, με αυτή τη Διακήρυξη, διαθέτουμε και ένα κοινό όραμα». Όπως ανέφερε «μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, διοχετεύουμε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή αναβάθμιση. Μόνο τα προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε όλες τους τις εκδοχές (για κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια), αποτελούν μια γιγαντιαία ένεση ρευστότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, υπερβαίνοντας τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολικές επενδύσεις».

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας και το στοίχημα πλέον είναι η μετατροπή της γνώσης σε εμπορεύσιμο προϊόν. Σε αυτή την κατεύθυνση ανέφερε συγκεκριμένες δράσεις όπως:

«Το πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ: Μέσω της εμβληματικής αυτής δράσης, έχουμε χρηματοδοτήσει δεκάδες έργα που αφορούν «έξυπνα» υλικά, τη χρήση ανακυκλωμένων αδρανών στις κατασκευές και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην τσιμεντοβιομηχανία.

Φορολογικά Κίνητρα: Αυξήσαμε το ποσοστό υπερέκπτωσης για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας στο 315%. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που επενδύει στην ανάπτυξη ενός νέου, πράσινου δομικού υλικού, στηρίζεται έμπρακτα από το κράτος.

Συνεργατικοί Σχηματισμοί (InnovationClusters): Στηρίζουμε τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ βιομηχανίας και ερευνητικών κέντρων, ώστε τόσο τα ερευνητικά αποτελέσματα όσο και η εφαρμοσμένη πρόοδος, όπως αυτή, για παράδειγμα, που έρχεται μέσα από τα νέα πρότυπα του ΕΛΟΤ, να μην μένουν απλώς θεωρητικά σχήματα, αλλά να γίνονται εφαρμόσιμες λύσεις στο εργοτάξιο και γενικότερα στην αγορά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς το θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας και βασικό πυλώνα της ψηφιοποίησης και του πράσινου μετασχηματισμού της χώρας. Κλείνοντας, ο κ. Καλαφάτης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την καινοτομία και την αειφορία, ενσωματώνοντας τα συμπεράσματα της διακήρυξης στις μελλοντικές πολιτικές της.

Λ. Τσαβδαρίδης: Ιστορική ευκαιρία για τον δομικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για τη Βιομηχανία, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, χαρακτήρισε τη Διακήρυξη ουσιαστικό επιστέγασμα μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε ήδη από το 2022 και υπογράμμισε ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πράσινη μετάβαση αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής για μια σύγχρονη και ανθεκτική Ελλάδα».

Αναφερόμενος στη νέα πραγματικότητα για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο Υφυπουργός τόνισε ότι αντιμετωπίζεται «όχι ως μια γραφειοκρατική πρόκληση, αλλά ως μία ιστορική ευκαιρία για τον δομικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας».

Υπογράμμισε την «τεράστια βαρύτητα στη θεσμική εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας» που δίνει η Πολιτεία και υπενθύμισε ότι πρόσφατα ορίστηκαν εθνικοί εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «διασφαλίζοντας ότι οι νέες προδιαγραφές για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλλά και τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής». «Η σημερινή διακήρυξη φέρει ένα βαθιά ανθρώπινο αλλά και εθνικό αποτύπωμα. Είναι η υπόσχεσή μας προς τη νέα γενιά ότι δεν θα παραδώσουμε έναν κόσμο εξαντλημένο, αλλά μία πατρίδα που αναγεννιέται μέσα από τη βιωσιμότητα» σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Τόνια Μοροπούλου: η γλώσσα της αειφορίας είναι γλώσσα διεπιστημονική

Ακολούθησε διάλογος για τη στρατηγική εφαρμογής της Διακήρυξης, με συντονίστρια την Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, Α΄ Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ. Η κ. Μοροπούλου πρότεινε τη συμμετοχή όλων όσοι συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη στην έκδοση των Technical Annals του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και συγκεκριμένα στο τεύχος για τα πράσινα υλικά ανανεώνοντας τον σχετικό επιστημονικό διάλογο. Υπενθύμισε, επίσης, το στρατηγικό εργαλείο των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ οι οποίες προκύπτουν μέσα από διαβούλευση με εκπροσώπους όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών, τις μελετητικές και εργοληπτικές οργανώσεις. Μάλιστα, ανέδειξε τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου μέσα από το πρόγραμμα «Το Εύλογον», όπου στο πλαίσιο της τυποποίησης των διεπιστημονικών διαδικασιών για την αποκατάσταση των μνημείων και των προδιαγραφών για τα συμβατά υλικά, θα υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί η Διακήρυξη και για τα πράσινα υλικά. Τόνισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά που δομείται και πρέπει να είναι εφικτή η προστασία της με παραδοσιακά υλικά, αποτελεί τον φορέα γνώσης που επιτρέπει στη βιομηχανία να τον αναπαράγει. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανάδειξη των εργαλείων μη καταστροφικού ελέγχου παρακολούθησης της συμπεριφοράς των υλικών στα κτίρια και τις κατασκευές, όπου όπως σημείωσε «δεν υπάρχει προτυποποίηση ούτε διεθνώς».

Σύμφωνα με την κ. Μοροπούλου, «η γλώσσα της αειφορίας είναι γλώσσα διεπιστημονική», ενώ εκτίμησε ότι η κλιματική αλλαγή φέρνει την ανθρωπότητα στα όριά της και αυτό σημαίνει ότι είναι ώριμα τα πράγματα γιατί πλέον δημιουργείται μία κουλτούρα και στην κοινωνία. Χαρακτήρισε, επίσης, εμβληματική την παρουσία του ECOCITY.

Η πορεία και η υπογραφή της Διακήρυξης

Σημειώνεται ότι, τη Διακήρυξη «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά – Νέα Πρότυπα και Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις» συνυπέγραψαν το ECOCITY, ο ΕΛΟΤ, το ΤΕΕ, η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος και η ΕΕΔΣΑ. Συμπράττοντες είναι επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η Διακήρυξη αποτελεί το επιστέγασμα πρωτοβουλίας που ανέλαβε και συντόνισε το ECOCITY ήδη από το 2022 με σειρά ημερίδων, εργαστηρίων και διαβουλεύσεων που οδήγησαν στην επεξεργασία ενιαίου κειμένου όπου διατυπώνεται η από κοινού εθελοντική δέσμευση των φορέων που συμπράττουν, με την συμβολή στην διαμόρφωσή των ειδικών επιστημόνων και ειδημόνων.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αποτελεί κείμενο εθελοντικής δέσμευσης και κοινής αποδοχής όλων των συμπραττόντων φορέων και εστιάζει στην εισαγωγή καινοτόμων δομικών υλικών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, την προώθηση της αειφόρου αρχιτεκτονικής και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της επανάχρησης υλικών. Η Διακήρυξη σχετίζεται άμεσα με την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της πράσινης μετάβασης και την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του δομημένου περιβάλλοντος, είναι δε ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European GreenDeal), τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD Recast).

Το περιεχόμενο της Διακήρυξης για τα «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά – Νέα Πρότυπα και Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις»

Το κείμενο της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ διαμορφώθηκε μετά από μια εκτεταμένη περίοδο διαλόγου, εργαστηρίων και συνεργασίας (2022–2025), με τη συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, διαμορφώνεται ένα κοινό πλαίσιο αρχών και προτεραιοτήτων για τη μετάβαση σε πράσινα κατασκευαστικά υλικά, ως βασικό πυλώνα για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερων και κυκλικών πόλεων.

Η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαίο τον ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, παράγονται και χρησιμοποιούνται τα δομικά υλικά. Η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 απαιτεί την υιοθέτηση σαφών, αξιόπιστων και εναρμονισμένων προτύπων βιωσιμότητας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την Πράσινη Συμφωνία, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Τα πράσινα κατασκευαστικά υλικά οφείλουν να ανταποκρίνονται σε μετρήσιμα κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών, στην εξοικονόμηση πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας των εργαλείων αξιολόγησης, μέσω εναρμόνισης των μεθοδολογιών και ενίσχυσης της διαφάνειας, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή επιλογή υλικών και η αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά.

Η μετάβαση αυτή συνδέεται άρρηκτα με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό τομέα, με έμφαση στη χρήση ανακυκλωμένων και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κατασκευών, τόσο μέσω της επιλογής υλικών χαμηλών εκπομπών όσο και μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με στόχο την ανάπτυξη κτιρίων μηδενικών εκπομπών.

Ταυτόχρονα, τα κατασκευαστικά υλικά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος, στη μείωση της αστικής θερμικής επιβάρυνσης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω προϋποθέτει:

την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών

την επικαιροποίηση και προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου

την εφαρμογή πράσινων δημοσίων συμβάσεων με σαφή και δεσμευτικά κριτήρια

την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και εφαρμογής

τον ενεργό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση πόρων και αποβλήτων

Παράλληλα, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της αξιοποίησης παραδοσιακών υλικών και τεχνικών, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο βιώσιμης δόμησης, συνδέοντας το παρελθόν με τις σύγχρονες ανάγκες.

Η κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων προς βιώσιμες λύσεις και η ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των φορέων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτάχυνση της μετάβασης. Η μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και κυκλικά οργανωμένες πόλεις απαιτεί συντονισμένη δράση, συνεργασία και διαρκή δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η διακήρυξη αποτελεί κοινή βάση για την προώθηση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ανθεκτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας, ικανής να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

