Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
20/04/2026 - 09:42
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
20/04/2026 - 09:14
WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
20/04/2026 - 08:59

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 10:53
  • Νέα έρευνα της Schneider Electric σε 1.453 στελέχη παγκοσμίως αποκαλύπτει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών για απόδοση επένδυσης (ROI) στο AI και της επιχειρησιακής πραγματικότητας στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων
  • Η ποιότητα των δεδομένων, τα παλαιά συστήματα αυτοματισμού και η διαχείριση της αλλαγής και η έλλειψη του AI, αναδεικνύονται ως τα κύρια εμπόδια για την επιτυχή υιοθέτηση του AI

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, δημοσίευσε τα νέα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας «Industrial AI in CPG Survey 2026», τα οποία αποκαλύπτουν ότι οι κατασκευαστές Συσκευασμένων Αγαθών Ευρείας Κατανάλωσης (Consumer Packaged Goods – CPG) αναμένουν σημαντική αύξηση των ανεπαρκειών στην παραγωγή και των πιέσεων στο κόστος έως το 2030. Πολλοί στρέφονται προς το industrial intelligence, τη συνδυασμένη δύναμη του AI, των δεδομένων και της αυτοματοποίησης, για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε μια δεκαετία επιταχυνόμενης αστάθειας.

Τα διαρθρωτικά κόστη παραγωγής αναμένεται να αυξηθούν έως το 2030

Η έρευνα αποκαλύπτει, ότι οι κατασκευαστές CPG αναμένουν μια επιταχυνόμενη κρίση στα περιθώρια κέρδους, με τις ανεπάρκειες, όπως καθυστερήσεις στην παραγωγή, διακοπές λειτουργίας και βλάβες εξοπλισμού, να ανέρχονται ήδη σήμερα, κατά εκτιμήσεις, στο 20,3% του τελικού κόστους του παραγόμενου προϊόντος. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν απώλεια 15,2% των μέσων εσόδων από την παραγωγή σήμερα, λόγω καθυστερήσεων, διακοπών λειτουργίας, επανεπεξεργασίας, αποκλίσεων ποιότητας ή μη βέλτιστης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων.

Αυτές οι δυνητικά αποτρέψιμες απώλειες αναμένεται να επιδεινωθούν απότομα, φτάνοντας το 21,37% το επόμενο έτος και να αυξηθούν προς το 29,14% έως το 2030.

Πολλοί κατασκευαστές CPG ποντάρουν στο industrial AI για να μειώσουν την προβλεπόμενη αύξηση των δυνητικά αποτρέψιμων απωλειών παραγωγής.

Οι προσδοκίες για το AI αυξάνονται ραγδαία, ενώ η ετοιμότητα υστερεί

Σήμερα, μόνο ένας στους οκτώ (13%) κατασκευαστές CPG δηλώνει, ότι το AI είναι ενσωματωμένο σε όλες τις φάσεις των βασικών λειτουργιών και της λήψης αποφάσεων. Μέχρι το 2030, περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) αναμένει, ότι το AI θα αποτελεί τον πυρήνα των λειτουργιών τους, κάτι που σημαίνει τριπλασιασμό της υιοθέτησής του σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Οι ερωτηθέντες αναμένουν, επίσης, ότι η απόδοση της επένδυσης (ROI) που βασίζεται στο AI θα αυξηθεί απότομα:

  • το ένα τρίτο (32,7%) προβλέπει απόδοση 50-74% στα AI έργα τους έως το 2030
  • σχεδόν το ένα δέκατο (7,9%) προβλέπει απόδοση άνω του 100%, πράγμα που σημαίνει, ότι οι επενδύσεις στο AI θα αποσβεστούν σε λιγότερο από ένα έτος

Αυτό το επίπεδο απόδοσης παρατηρείται σήμερα μόνο στα WEF Lighthouses ή σε αυτόνομα εργοστάσια.

Αντίθετα, το 70% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η τρέχουσα απόδοση επένδυσης (ROI) στο AI είναι κάτω από 20%, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (28,4%) αναφέρει ROI 5% ή λιγότερο, γεγονός που αντανακλά μια βιομηχανία που εξακολουθεί να αποκομίζει περιορισμένη αξία από τις εφαρμογές που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

« Οι κατασκευαστές προβλέπουν τριπλασιασμό της υιοθέτησης του AI end-to-end έως το 2030, παράλληλα με μια ριζική αλλαγή στις αποδόσεις που αναμένουν να δουν, που θα αντιστοιχούν στα επίπεδα που επιτυγχάνουν σήμερα μόνο τα πιο προηγμένα εργοστάσια Lighthouse και αυτόνομα εργοστάσια », δήλωσε ο Neil Smith, President, CPG της Schneider Electric. « Αυτό το χάσμα προσδοκιών είναι το ισχυρότερο σήμα επείγουσας ανάγκης που έχουμε δει εδώ και χρόνια. Το AI μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν προσφέρει πραγματικό industrial intelligence: την ικανότητα να μετατρέπει δεδομένα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονη αυτοματοποίηση και AI σε συγχρονισμένες αποφάσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα σε μεγάλη κλίμακα. Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν σε εγκαταστάσεις παλαιού τύπου με κατακερματισμένα δεδομένα και παλαιά συστήματα που περιορίζουν την αξία και την υιοθέτηση του AI. Η κάλυψη αυτού του χάσματος ετοιμότητας αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες ανταγωνιστικότητας για τον τομέα των CPG.»

Το εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία του AI, αλλά η βασική ετοιμότητα για το industrial intelligence

Παρά την ισχυρή εμπιστοσύνη στο δυναμικό του AI, οι συμμετέχοντες στην έρευνα επισημαίνουν σταθερά τα διαρθρωτικά και όχι τα τεχνολογικά εμπόδια ως τα κύρια εμπόδια για την επέκταση:

  • έλλειψη δεξιοτήτων στο AI ή την επιστήμη των δεδομένων (43,0%)
  • παλαιά συστήματα αυτοματισμού και υποδομές (37,5%)
  • έλλειψη λειτουργικών δεδομένων με συγκεκριμένο πλαίσιο (36,3%)
  • αντίσταση του εργατικού δυναμικού (25,7%)

Όλα αυτά προηγούνται των ανησυχιών για την κυβερνοασφάλεια ή τη συμμόρφωση (21,7%).

« Τα αποτελέσματα είναι σαφή: η επίτευξη της μετασχηματιστικής απόδοσης επένδυσης (ROI) που αναμένεται για το industrial AI σε μόλις τέσσερα χρόνια απαιτεί ριζική αλλαγή στη συνεργασία, τη διαφάνεια και τα κοινά πρότυπα », δήλωσε η Cecile Vercellino, SVP Services, Industrial Automation της Schneider Electric. « Μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της SE, εφαρμόζουμε ήδη τη δική μας τεχνογνωσία κατασκευής Lighthouse με πελάτες σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας τους να μετατρέψουν τις ψηφιακές φιλοδοξίες τους σε μετρήσιμο αντίκτυπο. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ανά τομέα θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για το επόμενο κύμα βιομηχανικού ψηφιακού μετασχηματισμού. »

Η νέα μελέτη με τίτλο « Beyond the Hype: Practical AI for Competitive Consumer Goods Manufacturing », που δημοσιεύθηκε από τη Schneider Electric σε συνεργασία με την AVEVA, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την επιτυχή εφαρμογή του AI στους τομείς των τροφίμων και ποτών, καθώς και των βιοεπιστημών. Περιγράφει τη διαδρομή προς τις αυτόνομες λειτουργίες μέσω βιομηχανικών δεδομένων, αρθρωτού αυτοματισμού, ηλεκτροκίνησης και σταδίων εφαρμογής του Industrial AI.

Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

