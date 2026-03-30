Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και η Ασία προηγούνται στα τρέχοντα επίπεδα υιοθέτησης, με τη Βόρεια Αμερική να σχεδιάζει την πιο επιθετική επιτάχυνση, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση ενέργειας που προκύπτει από το AI και την επέκταση των data centers.

Το 59% προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση στην υιοθέτηση θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος, καθώς ο κλάδος προσπαθεί να διαχειριστεί τον πληθωρισμό και την αποχώρηση εργατικού δυναμικού λόγω συνταξιοδότησης.

Μελέτη σε 400 ανώτερα στελέχη του κλάδου ενέργειας και χημικών σε 12 χώρες καταδεικνύει ένα σημείο καμπής: ο τομέας κινείται ταχύτατα προς σχεδόν 50% πλήρη αυτοματοποίηση έως το 2030, με σχεδόν το ένα τρίτο των λειτουργιών να είναι ήδη πλήρως αυτόνομες

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, παρουσίασε νέα έρευνα που αναδεικνύει έναν ισχυρό συνδυασμό πιέσεων που φέρνουν τις αυτόνομες λειτουργίες στην κορυφή της ατζέντας για τον κλάδο ενέργειας και χημικών.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 400 ανώτερα στελέχη του κλάδου σε 12 χώρες, καταγράφει σημαντική αύξηση στην αίσθηση του επείγοντος γύρω από την αυτονομία. Το ένα τρίτο των στελεχών (31,5%) δηλώνει ότι η προώθηση της αυτονομίας αποτελεί «κρίσιμη» προτεραιότητα για την επόμενη πενταετία, ποσοστό που αυξάνεται στο 44% σε ορίζοντα δεκαετίας. Λιγότερο από το 5% παγκοσμίως τη θεωρεί χαμηλή προτεραιότητα.

Οι ηγέτες του κλάδου επισημαίνουν έντονες εμπορικές πιέσεις. Προειδοποιούν ότι η καθυστέρηση στην υιοθέτηση ενέχει κινδύνους, όπως αυξημένα λειτουργικά κόστη (59%), επιδείνωση της έλλειψης ταλέντων (52%) και μείωση της ανταγωνιστικότητας (48%). Ωστόσο, η υιοθέτηση δεν είναι χωρίς εμπόδια. Βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το υψηλό αρχικό κόστος (34%), τα παλαιά συστήματα (30%), την οργανωσιακή αντίσταση (27%), τις ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια (26%) και την κανονιστική αβεβαιότητα (25%).

Η έκθεση “Global Autonomous Maturity Report ” της Schneider Electric δείχνει ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετασχηματισμού, καθώς ο εξηλεκτρισμός, η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση συγκλίνουν. Η εκρηκτική ζήτηση για AI, που προέρχεται κυρίως από την ανάπτυξη hyperscale cloud και data centers, ασκεί πρωτοφανή πίεση στα παγκόσμια ενεργειακά συστήματα. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 1.000 TWh έως το 2030, εντείνοντας την ανάγκη για ευέλικτες, αποδοτικές και ανθεκτικές λειτουργίες.

Σε αυτό το αναδυόμενο ενεργειακό οικοσύστημα του ΑΙ, το 49% των στελεχών αναγνωρίζει το AI ως τον σημαντικότερο παράγοντα επιτάχυνσης της αυτονομίας, ενώ ακολουθούν οι εξελίξεις στην κυβερνοασφάλεια, το cloud και το edge computing, τα digital twins, ο προηγμένος έλεγχος διεργασιών και η ανοιχτή, software-defined αυτοματοποίηση.

«Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οργανισμοί δηλώνουν ήδη ότι λειτουργούν με επίπεδο αυτονομίας 70%, με στόχο να φτάσουν το 80% έως το 2030», δήλωσε η Gwenaelle Avice Huet, Executive Vice President της Schneider Electric. «Η αυτονομία εξελίσσεται ταχύτατα στο νέο λειτουργικό μοντέλο της βιομηχανίας. Καθώς το AI προοδεύει και τα ενεργειακά συστήματα δέχονται αυξανόμενες πιέσεις, οι αυτόνομες λειτουργίες αποδεικνύονται καθοριστικές για την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Και αυτή η μετάβαση δεν αφορά την αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά την ενδυνάμωσή τους ώστε να επικεντρώνονται σε εργασίες υψηλότερης αξίας, να ενισχύεται η ασφάλεια και να αναβαθμίζονται οι δεξιότητες. Όσοι επενδύσουν στην κλιμάκωση από τώρα, θα διαμορφώσουν την επόμενη εποχή της βιομηχανικής απόδοσης».

Οι αναλυτές του κλάδου συμφωνούν ότι η μετάβαση βρίσκεται πιο προχωρημένη από ό,τι αναμενόταν. «Η έκθεση διαπιστώνει ότι η υιοθέτηση της αυτονομίας στον κλάδο είναι πιο ώριμη από τις προβλέψεις, με την ανοιχτή, software-defined αυτοματοποίηση να ηγείται ουσιαστικά της επόμενης φάσης ενεργειακής καινοτομίας», δήλωσε ο Gaurav Sharma, ανεξάρτητος αναλυτής ενεργειακών αγορών και συνεργάτης της έρευνας. «Σε έναν κλάδο όπου η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η μείωση των εκπομπών άνθρακα αποτελούν πλέον αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες, αυτές οι τεχνολογίες αναδεικνύονται ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να πετυχαίνουν “περισσότερα με λιγότερα” και να λειτουργούν με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα».

Η δυναμική είναι ξεκάθαρη, ωστόσο η πρόοδος δεν είναι ομοιόμορφη, με τα δεδομένα να αναδεικνύουν περιφερειακές διαφορές στα επίπεδα ετοιμότητας. Ενώ οι χώρες του GCC και η Ασία προηγούνται σήμερα σε ωριμότητα, η Βόρεια Αμερική αναμένεται να καταγράψει τη ταχύτερη επιτάχυνση στην υιοθέτηση τα επόμενα πέντε χρόνια, χάρη στην κλίμακα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και στην ταχεία επέκταση των data centers. Η Ευρώπη διατηρεί σταθερή πρόοδο, αλλά παρουσιάζει την πιο αργή πορεία υιοθέτησης.

«Οι αυτόνομες λειτουργίες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ενέργειας και χημικών διαχειρίζονται το σύνολο των εγκαταστάσεών τους, και η Schneider Electric μαζί με την AVEVA βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, υποστηρίζοντας πελάτες όπως η Shell, η European Energy, η ADNOC και η Baosteel σε πραγματικές εφαρμογές», δήλωσε ο Devan Pillay, Πρόεδρος του τομέα Heavy Industries της Schneider Electric. «Συνδυάζοντας τον έλεγχο διεργασιών και τη διαχείριση ενέργειας της Schneider Electric με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη βιομηχανική ευφυΐα της AVEVA, παρέχουμε ενοποιημένες software-defined αρχιτεκτονικές, που προσφέρουν ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπουν digital twins με αξιοποίηση AI, τα οποία μπορούν να προβλέπουν, να προσαρμόζονται και να αυτοβελτιστοποιούνται με ελάχιστη παρέμβαση».

Πρόσφατες υλοποιήσεις αναδεικνύουν αυτή τη μετάβαση. Στο διυλιστήριο Scotford της Shell στον Καναδά, η Schneider Electric συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών μέσω ανοιχτής, software-defined αυτοματοποίησης, υποστηρίζοντας πιο ευέλικτες και αυτόνομες λειτουργίες. Στη μονάδα Power-to-X της European Energy στο Kassø, το πρώτο εμπορικά βιώσιμο εργοστάσιο e-methanol παγκοσμίως, η Schneider Electric και η AVEVA επιτρέπουν από κοινού λειτουργίες καθαρών καυσίμων με υποστήριξη AI, που αυτοβελτιστοποιούνται και παρακολουθούνται απομακρυσμένα με υψηλή ανθεκτικότητα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Censuswide και Development Economics, με τη συμβολή του ανεξάρτητου αναλυτή ενεργειακών αγορών Gaurav Sharma. Περιλαμβάνει απόψεις 400 ανώτερων στελεχών του ενεργειακού κλάδου από 12 χώρες σε τέσσερις βασικές περιοχές, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία και GCC, και υποστηρίζεται από δευτερογενή έρευνα και συζητήσεις με φορείς και ειδικούς του παγκόσμιου κλάδου ενέργειας και χημικών.