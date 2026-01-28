ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων

Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
Άννα Διανά
Τετάρτη, 28/01/2026 - 09:35

Από τις ανανεώσιμες πηγές έως τα βιομηχανικά συστήματα και τα δομικά υλικά, η πράσινη τεχνολογία αποκτά σταθερό αποτύπωμα στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Το 2025 καταγράφηκαν 1.107 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με τον πυλώνα «Περιβάλλον – Ενέργεια – Βιομηχανικά Συστήματα» να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε τεχνολογική δραστηριότητα. Η εικόνα που προκύπτει από τις αιτήσεις δείχνει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι πια περιφερειακή δραστηριότητα. Πατάει σε συγκεκριμένη τεχνολογική παραγωγή. Και συνδέεται όλο και πιο καθαρά με εφαρμογές στη βιομηχανία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της χωροταξικής χαρτογράφησης και την ανάλυση τίτλων προστασίας που ανακτήθηκαν από το Espacenet και δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η πράσινη ενέργεια και οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες αποτελούν τον δεύτερο ισχυρότερο άξονα καινοτομίας για το 2025, σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για απανθρακοποίηση, ενεργειακή αποδοτικότητα και βιώσιμες υποδομές.

Ο πυλώνας «Περιβάλλον- Ενέργεια- Βιομηχανικά Συστήματα» ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών.

Οι εφευρέσεις αυτές αποτυπώνουν μια τεχνολογική κατεύθυνση που ενισχύει τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αυτονομία και τις πράσινες υποδομές και επικεντρώνονται σε:

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κύμα, αιολική, υδροηλεκτρική)
  • Επεξεργασία νερού και καθαρισμό αερίων
  • Μηχανικά και βιομηχανικά συστήματα
  • Δομικά υλικά και τεχνολογίες μόνωσης

Η τεχνολογική αυτή δραστηριότητα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στον χώρο. Αντίθετα, οι αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτυπώνουν μια σαφή χωρική συγκέντρωση της καινοτομίας, με συγκεκριμένες περιοχές να αναδεικνύονται σε κόμβους πράσινης ενέργειας, περιβαλλοντικών εφαρμογών και βιομηχανικών τεχνολογιών. Η γεωγραφική κατανομή των εφευρέσεων σκιαγραφεί διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας και εξειδίκευσης, τα οποία συνδέονται άμεσα με την παρουσία ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και παραγωγικής βάσης.

Πρωτιά στην πράσινη καινοτομία έχει η Κρήτη η οποία με ισχυρή τεχνογνωσία και κύριους φορείς το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης, αναδεικνύεται ως κόμβος προηγμένων τεχνολογιών σε ΑΠΕ, περιβαλλοντική παρακολούθηση, ΙοΤ και ψηφιακά δίδυμα και προηγμένα υλικά.

Γενικότερα, με βάση τα στοιχεία του ΟΒΙ η γεωγραφική κατανομή των εφευρέσεων αναδεικνύει τέσσερις ισχυρούς κόμβους, με την Αττική (46%) και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν τους δύο μητροπολιτικούς πυλώνες, με εξειδίκευση σε υγεία, φαρμακευτική, καλλυντικά, διαγνωστικά και ψηφιακή υγεία, λειτουργικά τρόφιμα, βιοτεχνολογία, γεωργικά μηχανήματα και ΤΝ και έξυπνα συστήματα. Η Πάτρα, με κύριο φορέα το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελεί περιφερειακό κόμβο υψηλής τεχνολογίας, με εξειδίκευση σε πολυμερή, σύνθετα υλικά, χημικές διεργασίες, ενεργειακά συστήματα και διαγνωστικές τεχνολογίες. Η Θράκη, με επίκεντρο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κατοχυρώνει Τεχνολογίες κατασκευών και αγροτικής επεξεργασίας. Παράλληλα, αναδύονται μικρότερες βάσεις καινοτομίας σε Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, κυρίως από ΜμΕ και μεμονωμένους εφευρέτες. Αντίθετα, τέλος, η νησιωτική Ελλάδα (πλην Κρήτης) εμφανίζει σημαντικό κενό στην παραγωγή τεχνολογικής καινοτομίας. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές αποτελούν τον πυρήνα της τεχνολογικής παραγωγής που φτάνει στην αγορά, με σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες. Εμφανίζονται εξαιρετικά ενεργές σε καλλυντικά και τρόφιμα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, βιομηχανικά συστήματα και παραγωγική και εφαρμοσμένη καινοτομία. Σημαντική είναι η συμβολή των μεμονωμένων εφευρετών ιδιαίτερα σε εξειδικευμένες μηχανολογικές, γεωργικές και ενεργειακές λύσεις, συχνά τροφοδοτώντας ΜμΕ ή περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας.

Ως κυρίαρχος άξονας του εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας αναδεικνύεται ο τομέας Υγείας, Τροφίμων και Φαρμακευτικής. Η τεχνολογική δραστηριότητα στηρίζεται σε ισχυρή ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση, με σαφή διασύνδεση με τη βιομηχανία και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Ακολουθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες, που καταγράφουν ταχεία και συστηματική ανάπτυξη. Το βάρος εντοπίζεται σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων, στα έξυπνα συστήματα και στις τεχνολογίες δεδομένων, ενισχύοντας τη μετάβαση προς ένα μοντέλο καινοτομίας με έντονο ψηφιακό αποτύπωμα. Συνολικά, η ανάλυση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και των Πιστοποιητικών Υποδειγμάτων Χρησιμότητας που δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα σκιαγραφεί ένα δομημένο και ώριμο εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας, με σαφή στρατηγικά συμπεράσματα για το 2025. Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν ως η ραχοκοκαλιά του συστήματος. Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναδεικνύονται σε βασικούς φορείς εμπορευματοποίησης και εφαρμοσμένης καινοτομίας, ενισχύοντας τη σύνδεση έρευνας και αγοράς και επιταχύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας.

Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου 28 Ιανουαρίου 2026

