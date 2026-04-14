Υποσχέσεις χωρίς θεσμοθέτηση και θεσμοθέτηση έναντι των υποσχέσεων; Κοινή επιστολή 13 οργανώσεων για τα Θαλάσσια Πάρκα στην Ελλάδα

Στις 7 Απρίλη 2026, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν επίσημη επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τα θαλάσσια πάρκα Αιγαίου και Ιονίου. Στόχος της επιστολής η επίσπευση της διαδικασίας θεσμοθέτησης των δύο πάρκων, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις.

Για τα δύο Πάρκα η διαδικασία διαβούλευσης και κατάθεσης σχολίων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 ενώ οι σχετικές μελέτες εγκρίθηκαν τον Δεκέμβρη του 2025. Έκτοτε εκκρεμεί η διαδικασία έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία επί της ουσίας θα θεσμοθετήσουν τα πάρκα. Η καθυστέρηση των διαδικασιών προκαλεί ανησυχία, ειδικά δεδομένου του γενικευμένου φαινομένου των paper parks -πάρκων μόνο στα χαρτιά- που επικρατεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτες μόλις 12 από τις 174 θαλάσσιες περιοχές Natura στη χώρα έχουν θεσπισμένο καθεστώς προστασίας, με τις υπόλοιπες να προστατεύονται μόνο στα χαρτιά. Δεδομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας για επίτευξη του στόχου 30Χ30, αλλά και της περιβαλλοντικής αναγκαιότητας για ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση των δύο ΘΠΠ είναι κρίσιμη.

Την ίδια στιγμή οι συνυπογράφουσες οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία τους για την αντιστρόφως ανάλογη ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση προχώρησε τις συμφωνίες για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στη χώρα, αντιβαίνοντας στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους.

Η Greenpeace και οι υπογράφουσες οργανώσεις καλούν το Υπουργείο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θεσμοθέτησης καθώς και η προετοιμασία για την υλοποίηση της φύλαξης και διαχείρισής τους.

Η προστασία της θάλασσας είναι το μέλλον- η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα το παρελθόν. Όχι το αντίστροφο.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Οι συνυπογράφοντες περιβαλλοντικοί οργανισμοί