Υποσχέσεις χωρίς θεσμοθέτηση και θεσμοθέτηση έναντι των υποσχέσεων; Κοινή επιστολή 13 οργανώσεων για τα Θαλάσσια Πάρκα στην Ελλάδα

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποσχέσεις χωρίς θεσμοθέτηση και θεσμοθέτηση έναντι των υποσχέσεων; Κοινή επιστολή 13 οργανώσεων για τα Θαλάσσια Πάρκα στην Ελλάδα

Newsroom
Τρίτη, 14/04/2026 - 09:02

Στις 7 Απρίλη 2026, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν επίσημη επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τα θαλάσσια πάρκα Αιγαίου και Ιονίου. Στόχος της επιστολής η επίσπευση της διαδικασίας θεσμοθέτησης των δύο πάρκων, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις.

Για τα δύο Πάρκα η διαδικασία διαβούλευσης και κατάθεσης σχολίων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 ενώ οι σχετικές μελέτες εγκρίθηκαν τον Δεκέμβρη του 2025. Έκτοτε εκκρεμεί η διαδικασία έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία επί της ουσίας θα θεσμοθετήσουν τα πάρκα. Η καθυστέρηση των διαδικασιών προκαλεί ανησυχία, ειδικά δεδομένου του γενικευμένου φαινομένου των paper parks -πάρκων μόνο στα χαρτιά- που επικρατεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτες μόλις 12 από τις 174 θαλάσσιες περιοχές Natura στη χώρα έχουν θεσπισμένο καθεστώς προστασίας, με τις υπόλοιπες να προστατεύονται μόνο στα χαρτιά. Δεδομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας για επίτευξη του στόχου 30Χ30, αλλά και της περιβαλλοντικής αναγκαιότητας για ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση των δύο ΘΠΠ είναι κρίσιμη.

Την ίδια στιγμή οι συνυπογράφουσες οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία τους για την αντιστρόφως ανάλογη ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση προχώρησε τις συμφωνίες για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στη χώρα, αντιβαίνοντας στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους.

Η Greenpeace και οι υπογράφουσες οργανώσεις καλούν το Υπουργείο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θεσμοθέτησης καθώς και η προετοιμασία για την υλοποίηση της φύλαξης και διαχείρισής τους.

Η προστασία της θάλασσας είναι το μέλλον- η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα το παρελθόν. Όχι το αντίστροφο.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Οι συνυπογράφοντες περιβαλλοντικοί οργανισμοί

  1. ΑΡΧΕΛΩΝ
  2. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
  3. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  4. Ίδρυμα Thalassa/ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
  5. Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος
  6. Argosaronic Environment Foundation
  7. Blue Marine Foundation
  8. Cyclades Preservation Fund
  9. Greenpeace
  10. Ionian Environment Foundation
  11. iSea
  12. MEDASSET
  13. WWF Ελλάς

