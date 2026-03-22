Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλήματα για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες

Roberto Sorin on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 22/03/2026 - 08:01

Η ανακύκλωση μπαταριών συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης και περιορίζει την ανάγκη εξόρυξης πρώτων υλών - μια απλή αλλά σημαντική πράξη για το περιβάλλον.

Καθώς ο κόσμος μεταβαίνει σταδιακά σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, οι μπαταρίες βρίσκονται όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο.

Προκύπτει όμως ένα βασικό ερώτημα: τι κάνουμε με αυτές όταν εξαντληθούν;

Πολλοί καταλήγουν να αποθηκεύουν τις παλιές μπαταρίες χωρίς να γνωρίζουν τον σωστό τρόπο διαχείρισής τους. Αν και ανακυκλώνονται, δεν μπορούν απλώς να πεταχτούν στον κάδο ανακύκλωσης.

Οι κανόνες για την απόρριψη μπαταριών διαφέρουν ανά περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και απαιτούν ειδική διαχείριση, με διαθέσιμες επιλογές όπως σημεία συλλογής ή υπηρεσίες αποστολής.

Ακόμη και όπου επιτρέπεται η απόρριψη στα κοινά απορρίμματα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η ενδεδειγμένη πρακτική.

Οι μπαταρίες περιέχουν μέταλλα όπως κοβάλτιο, νικέλιο και μαγγάνιο, τα οποία μπορεί να είναι τοξικά. Αν καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσουν και να μολύνουν το περιβάλλον και το πόσιμο νερό. Παράλληλα, τα ίδια αυτά υλικά είναι πολύτιμα, γεγονός που καθιστά την ανακύκλωση σημαντική, καθώς μειώνει την ανάγκη εξόρυξης πρώτων υλών. Η εξόρυξη, ειδικά σε περιοχές όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το «τρίγωνο του λιθίου» στη Νότια Αμερική, συνδέεται με σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η διαδικασία ανακύκλωσης περιλαμβάνει τη διαλογή, τεμαχισμό και τήξη των μπαταριών ώστε να ανακτηθούν τα μέταλλα. Σε άλλες περιπτώσεις, τα υλικά διαχωρίζονται και επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων ή νέων μπαταριών. Επειδή κάθε τύπος μπαταρίας περιέχει διαφορετικά στοιχεία, η σωστή διαχείριση είναι κρίσιμη.

Οι μπαταρίες μίας χρήσης, όπως οι κοινές αλκαλικές, θεωρητικά ανακυκλώνονται, αν και συχνά δεν συλλέγονται σωστά.

Οι επαναφορτιζόμενες, που χρησιμοποιούνται σε κινητά, υπολογιστές και εργαλεία, περιέχουν συχνότερα πολύτιμα και επικίνδυνα υλικά και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Το ίδιο ισχύει και για τις μπαταρίες οχημάτων, οι οποίες ανακυκλώνονται μέσω ειδικών προγραμμάτων ή των κατασκευαστών.

Παράλληλα, η τεχνολογία εξελίσσεται, με στόχο τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και αποδοτικών μπαταριών, ιδιαίτερα για ηλεκτρικά οχήματα. Έρευνες δείχνουν ότι η επαναχρησιμοποίηση μπαταριών μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Για την ανακύκλωση, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν σε τοπικά κέντρα διαχείρισης αποβλήτων, ειδικά προγράμματα συλλογής ή καταστήματα που δέχονται χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες αποστολής για μεγαλύτερες ποσότητες.

Πριν την ανακύκλωση, είναι σημαντικό να λαμβάνονται βασικά μέτρα ασφάλειας, όπως η κάλυψη των πόλων με μονωτική ταινία και η αποθήκευση σε μη αγώγιμα δοχεία. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος σπινθήρων και διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους.

Πηγή: Treehuger

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2026 - 08:01

WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
