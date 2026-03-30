ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες

Την άμεση επιτάχυνση των έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάσχεση νέου ΣΠΕΦ: Μπαταρίες τώρα και ανάσχεση υπεραδειοδότησης Φ/Β για να μειωθούν οι περικοπές κύματος αδειοδοτήσεων φωτοβολταϊκών προτάσσει ο ΣΠΕΦ ως βασικά «κλειδιά» για τον περιορισμό των απωλειών εσόδων στον κλάδο λόγω της αύξησης των περικοπών «πράσινης» παραγωγής και της εμφάνισης ολοένα και συχνότερα μηδενικών ή αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το θέμα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με φωτοβολταϊκά να βάζουν στη δημόσια συζήτηση μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τόσο τη διαχείριση της υπερπροσφοράς νέων έργων ΑΠΕ όσο και το πλαίσιο πιθανών παρεμβάσεων για τη στήριξη των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα ο ΣΠΕΦ ως βέλτιση λύση για την άμβλυνση των επιπτυώσεων στα έργα με ΣΕΔΠ θεωρεί στην παρούσα φάση, να προχωρήσουν και να λάβουν Όρους Σύνδεσης, άμεσα, όλα τα έργα stand alone αποθήκευσης (ΣΑΗΕ) που κατατέθηκαν στην πρόσκληση του ΥΠΕΝ, εντός της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ και να μην αφεθούν στους χρόνους των Διαχειριστών. Με τον τρόπο αυτό σε δύο χρόνια από σήμερα οι απώλειες στα έργα ΑΠΕ με ΣΕΔΠ από περικοπές και μηδενικές / αρνητικές τιμές θα έχουν την ευκαιρία να περιοριστούν υπό προϋποθέσεις σε επίπεδα μονοψήφια. Επιπλέον τέθηκε το θέμα των νέων φωτοβολταϊκών. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά «είναι καταλυτικό να μην επαναληφθούν λάθη υπεραδειοδότησης ιδίως μετά τον ν. 4685/2020 που οδήγησαν στη σημερινή υπερφίαλη κατάσταση, ιδίως στα φωτοβολταΪκά». Ο ΣΠΕΦ θέτει παράλληλα το ερώτημα για το τι θα συμβεί με τα περίπου 15 GW έργων ΑΠΕ –εκ των οποίων σχεδόν 10 GW φωτοβολταϊκά– που έχουν ήδη λάβει όρους σύνδεσης και ενδέχεται να κατασκευαστούν, αλλά και με επιπλέον 50 GW που έχουν αδειοδοτηθεί και αναμένουν πρόσβαση στο δίκτυο. Παράλληλα εκφράζει επιφυλάξεις για τις ευέλικτες συμβάσεις σύνδεσης (overbooking), επισημαίνοντας ότι συνεπάγονται εξαρχής περιορισμούς έγχυσης και πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο λόγω περικοπών και χαμηλών ή αρνητικών τιμών. «Ως ΣΠΕΦ είμαστε επιφυλακτικοί στο overbooking διότι φαίνεται πως η πλειοψηφία της αγοράς δυστυχώς ούτε διαβάζει ούτε και καταλαβαίνει την τεχνική και νομική πολυπλοκότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τέτοιων ρυθμίσεων, οπότε αντίστοιχα δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσει την όποια αξία του μέτρου και των συμβάσεων που θα προκύψουν από αυτό για την τυχόν επένδυση τους» σημειώνεται.

Σε ό,τι αφορά πιθανές χρηματικές επιδοτήσεις της Πολιτείας προς εξομάλυνση της κατάστασης, αυτές, αν υπάρξουν τονίζει ο ΣΠΕΦ θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο CAPEX για προσθήκη μπαταριών behind the meter σε φωτοβολατταϊκά πάρκα με ηλέκτριση μετά την 4/7/2019, αδιακρίτως αν φέρουν ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ, αφού η προσθήκη μπαταρίας και η μετατροπή ενός έργου σε υβριδικό σταθμό του άρθρου 11Α, ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας σημαντικών πρόσθετων εσόδων για την ενέργεια που θα εγχέεται από την μπαταρία σε ώρες υψηλών τιμών αγοράς και βεβαίως από την συμμετοχή του σταθμού και στην αγορά εξισορρόπησης ως πάροχου και όχι υπόχρεου τέτοιων υπηρεσιών.

«Δηλαδή η τυχόν χρηματική επιδότηση από την πλευρά της Πολιτείας δεν είναι δυνατόν να στρεβλώνει οικονομικά την θέση και την συμμετοχή στη νέα αγορά σε επιμέρους κατηγορίες έργων, μόνο και μόνο επειδή οι φορείς τους λειτούργησαν συνετά (έκαναν μετρημένα έργα με ΣΕΣΤ) και δεν ανοίχτηκαν υπερφίαλα και χωρίς σχεδιασμό σε συνθήκες αγοράς που δεν μπορούν τώρα να διαχειριστούν» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον θέτει μια σειρά άλλων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων:

- Σε περίπτωση παράτασης συμβάσεων θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις ΑΠΕ του ν. 4414, συμπεριλαμβανομένων και των ΣΕΣΤ. Σε διαφορετική περίπτωση η Πολιτεία θα επιδοτήσει και θα επιβραβεύσει την υπερφίαλη κατάσταση των Φ/Β επενδύσεων με ΣΕΔΠ (~ 7 GW) αδικώντας τους λίγους επενδυτές με ΣΕΣΤ (~0.7 GW) που κινήθηκαν συνετά και μετρημένα και χωρίς τις οικονομίες κλίμακας των ΣΕΔΠ.

-Ο Σύνδεσμος αντιτίθεται σε περαιτέρω άμεσες λειτουργικές χρηματικές ενισχύσεις στα έργα με ΣΕΔΠ, καθώς, όπως αναφέρει, θα δημιουργήσουν σημαντικές στρεβλώσεις.

-Θεωρεί εσφαλμένη τη λογική εξίσωσης των απωλειών μεταξύ τεχνολογιών ΑΠΕ μέσω επιδοτήσεων, καθώς θα αλλοιωθούν τα οικονομικά σήματα της αγοράς υπέρ τεχνολογιών που παράγουν συνεχώς έναντι των φωτοβολταϊκών.

– Υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ΠΧΕΦΕΛ κατευθυνόταν αποκλειστικά στον ΕΛΑΠΕ για τη στήριξη υφιστάμενων συμβάσεων και όχι για πρόσθετες ενισχύσεις ιδιωτών.

– Τονίζει ότι η σύγκριση με τα παλαιά ΑΔΙ δεν είναι ορθή και ότι τυχόν μελλοντικοί μηχανισμοί θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και να αφορούν υπηρεσίες ευελιξίας, με ισχυρούς μηχανισμούς clawback.