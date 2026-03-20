Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
20/03/2026 - 07:03
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
20/03/2026 - 07:03
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
Newsroom
Παρασκευή, 20/03/2026 - 13:45

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Together for Net Zero και σε συνεργασία με το WWF, η Vodafone Ελλάδας επεκτείνει την εφαρμογή της zero waste πολιτικής της, σε ολόκληρη την αλυσίδα των ιδιόκτητων καταστημάτων της.

Σε σχετική ανακοίνωση της Vodafone, αναφέρεται πως έτσι, διασφαλίζει ότι «το 100% των ανακυκλώσιμων αποβλήτων των καταστημάτων της συλλέγεται ξεχωριστά, δεν καταλήγει σε σύμμεικτα απορρίμματα και οδηγείται αποκλειστικά σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης».

Το σύστημα ανακύκλωσης επαληθεύτηκε κατά ISO 14021 και υλοποιείται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων και αδειοδοτημένων φορέων.
Την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, συλλέχθηκαν περισσότεροι από 18 τόνοι υλικών και οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση από τα καταστήματα της Vodafone. Συγκεκριμένα, 14 τόνοι παραδόθηκαν σε δημοτικούς κάδους ανακύκλωσης, ενώ 4 τόνοι διατέθηκαν σε αδειοδοτημένους συλλέκτες αποβλήτων.

Το ανθρακικό αποτύπωμα των καταστημάτων της Vodafone για το 2025 διαμορφώθηκε στους 67 τόνους CO₂, παρουσιάζοντας μείωση 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές εκπομπές αντισταθμίστηκαν μέσω ενός διεθνώς πιστοποιημένου έργου προστασίας δασών, με αποτέλεσμα το δίκτυο των ιδιόκτητων καταστημάτων να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές (net zero).

Μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Vodafone κάνει ακόμη ένα βήμα για την επίτευξη των στόχων Net Zero για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO₂ έως το 2028 και για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.

«Σκοπός της Vodafone είναι να χτίζει μια βιώσιμη κοινωνία, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους με τεχνολογικές λύσεις, προστατεύοντας τον πλανήτη και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη πελατών, εργαζομένων και των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται».

WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
