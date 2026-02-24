Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας

Η Axpo και η Advance Green Energy σύναψαν μακροπρόθεσμη οικονομική συμφωνία που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των εσόδων της αγοράς του πρώτου και μεγαλύτερου λειτουργικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες (BESS) της Βουλγαρίας, το οποίο βρίσκεται στο Βαλκανικό Βιομηχανικό Πάρκο στο Λόβετς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Αυτή η συνεργασία καταδεικνύει μια κοινή δέσμευση για καινοτομία και βιωσιμότητα στην προώθηση λύσεων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την περιοχή.

Μετά την Πολωνία, η Axpo συνεχίζει να επεκτείνει την εμπειρογνωμοσύνη της στην υποστήριξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στην ενεργειακή μετάβαση διασφαλίζοντας οικονομική σταθερότητα για τις υποδομές αποθήκευσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Axpo Greece, Βασίλης Μαχίας, δήλωσε: «Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές. Αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει το κοινό όραμα μεταξύ της Axpo και της Advance Green Energy για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Advance Green Energy, Georgi Domuschiev, πρόσθεσε: «Η συνεργασία με την Axpo σε αυτή τη μακροπρόθεσμη συμφωνία επικυρώνει το όραμά μας ως ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Βουλγαρία. Η συμφωνία παρέχει την οικονομική βεβαιότητα που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ παράλληλα χρησιμεύει ως σχέδιο για παρόμοια έργα στην περιοχή».

Η εγκατάσταση BESS, η οποία ανήκει και λειτουργεί από την Advance Green Energy AD, ήταν η πρώτη του είδους της που ενεργοποιήθηκε στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2025 και παραμένει το μεγαλύτερο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες στα Βαλκάνια. Η εγκατάσταση είναι πλήρως λειτουργική και διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της σταθερότητας του δικτύου και στην ενεργοποίηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της περιοχής.



Καινοτόμες λύσεις για την αποθήκευση ενέργειας

Η οικονομική συμφωνία μεταξύ της Axpo και της Advance Green Energy υπογραμμίζει τη σημασία των εξατομικευμένων οικονομικών λύσεων για έργα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την αντιστάθμιση εσόδων από το ενεργειακό arbitrage, η συμφωνία παρέχει σταθερές εγγυημένες ροές εσόδων για τη λειτουργία του BESS, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία του και τη συμβολή του στους στόχους της Βουλγαρίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Βουλγαρία προωθεί την ενεργειακή καινοτομία στα Βαλκάνια

Η Βουλγαρία αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των Βαλκανίων. Το έργο BESS στο Λόβετς υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας για την ενίσχυση της σταθερότητας του δικτύου και τη μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.