Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Η Axpo και η Advance Green Energy σύναψαν μακροπρόθεσμη οικονομική συμφωνία που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των εσόδων της αγοράς του πρώτου και μεγαλύτερου λειτουργικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες (BESS) της Βουλγαρίας, το οποίο βρίσκεται στο Βαλκανικό Βιομηχανικό Πάρκο στο Λόβετς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Αυτή η συνεργασία καταδεικνύει μια κοινή δέσμευση για καινοτομία και βιωσιμότητα στην προώθηση λύσεων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την περιοχή.

Μετά την Πολωνία, η Axpo συνεχίζει να επεκτείνει την εμπειρογνωμοσύνη της στην υποστήριξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στην ενεργειακή μετάβαση διασφαλίζοντας οικονομική σταθερότητα για τις υποδομές αποθήκευσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Axpo Greece, Βασίλης Μαχίας, δήλωσε: «Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές. Αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει το κοινό όραμα μεταξύ της Axpo και της Advance Green Energy για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Advance Green Energy, Georgi Domuschiev, πρόσθεσε: «Η συνεργασία με την Axpo σε αυτή τη μακροπρόθεσμη συμφωνία επικυρώνει το όραμά μας ως ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Βουλγαρία. Η συμφωνία παρέχει την οικονομική βεβαιότητα που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ παράλληλα χρησιμεύει ως σχέδιο για παρόμοια έργα στην περιοχή».

Η εγκατάσταση BESS, η οποία ανήκει και λειτουργεί από την Advance Green Energy AD, ήταν η πρώτη του είδους της που ενεργοποιήθηκε στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2025 και παραμένει το μεγαλύτερο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες στα Βαλκάνια. Η εγκατάσταση είναι πλήρως λειτουργική και διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της σταθερότητας του δικτύου και στην ενεργοποίηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της περιοχής.

Καινοτόμες λύσεις για την αποθήκευση ενέργειας

Η οικονομική συμφωνία μεταξύ της Axpo και της Advance Green Energy υπογραμμίζει τη σημασία των εξατομικευμένων οικονομικών λύσεων για έργα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την αντιστάθμιση εσόδων από το ενεργειακό arbitrage, η συμφωνία παρέχει σταθερές εγγυημένες ροές εσόδων για τη λειτουργία του BESS, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία του και τη συμβολή του στους στόχους της Βουλγαρίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Βουλγαρία προωθεί την ενεργειακή καινοτομία στα Βαλκάνια

Η Βουλγαρία αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των Βαλκανίων. Το έργο BESS στο Λόβετς υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας για την ενίσχυση της σταθερότητας του δικτύου και τη μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 14:35

