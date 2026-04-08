Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες

Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει ότι στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης καθώς και στον Πίνακα Αντιστοίχισης που στάλθηκαν εχθές στους αντίστοιχους παραλήπτες τους, περιλαμβάνεται ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) με μπαταρίες που λειτουργεί με όρους αγοράς (merchant), δηλαδή χωρίς λειτουργική ενίσχυση. Ο ΣΑΗΕ αυτός θα μπορεί να αποθηκεύει και να εγχύει ενέργεια από αύριο.

Η ανωτέρω καταχώρηση έρχεται ελάχιστες ημέρες μετά την καταχώρηση των δύο πρώτων ΣΑΗΕ που λειτουργούν με Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΣΕΔΠ) στα πλαίσια των ανταγωνιστικών διαδικασιών της ΡΑΑΕΥ.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι έχουν υπογραφεί οι προβλεπόμενες Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης με όλους τους ΣΑΗΕ που έχουν υποβάλει στο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρωμένους φακέλους.