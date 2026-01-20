Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση

Το Green Tank κατέθεσε αναλυτικά σχόλια και προτάσεις επί της « Μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του δημόσιου και ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του σε κτιριακό δυναμικό απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως το 2050 » που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Δεκέμβριο 2025.

Η στρατηγική αξιολογείται συνολικά θετικά, καθώς κινείται προς την κατεύθυνση της απανθρακοποίησης του κτιριακού τομέα και ευθυγραμμίζεται τόσο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και με την εθνική στρατηγική, όπως αυτή αποτυπώνεται στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η εξέταση συνδυαστικών παρεμβάσεων, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση του κελύφους των κτιρίων, ο εξηλεκτρισμός της θέρμανσης και η αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και η αναγνώριση της ανάγκης για πολλαπλά και συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ωστόσο, το Green Tank επισημαίνει ότι η στρατηγική παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και κινδύνους εφαρμογής για μια επιτυχή και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση του κτιριακού τομέα, που συνοψίζονται ως εξής:

Πόροι και χρηματοδότηση

Ανεπαρκής εποπτεία των μηχανισμών χρηματοδότησης : Απουσιάζει σαφές πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου της χρηματοδότησης των μέτρων, ιδίως σε σχήματα χρηματοδότησης από τρίτους (π.χ. on-bill financing), με κίνδυνο αδιαφάνειας και πρακτικών υπερκερδών. Απαιτείται ενισχυμένος ρόλος της ΡΑΑΕΥ και συμμετοχή φορέων προστασίας καταναλωτών.

Κοινωνική διάσταση και ενεργειακή φτώχεια

Ελλιπής εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο και την πολιτική για την ενεργειακή φτώχεια : Η στρατηγική δεν διασφαλίζει επαρκώς ότι οι πόροι του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα θα κατευθύνονται αποκλειστικά στα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και τις ΜμΕ που πλήττονται δυσανάλογα από το ΣΕΔΕ2.

Στόχευση και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων

Διαχρονικά προβλήματα στα προγράμματα ανακαίνισης τύπου «Εξοικονομώ» : Η υψηλή γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις, το κόστος συμμετοχής, οι αμοιβές μηχανικών και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση περιορίζουν δραστικά τη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως των πιο ευάλωτων.

Διαβάστε τα αναλυτικά σχόλια που κατέθεσε το Green Tank στη δημόσια διαβούλευση εδώ.