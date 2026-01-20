Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών

Μια ελάχιστη μειοψηφία πλούσιων γαιοκτημόνων και βιομηχανικών παραγωγών απορροφά τη μερίδα του λέοντος από τις επιδοτήσεις της ΕΕ που προέρχονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Σύμφωνα με στοιχεία για τις πληρωμές της ΚΑΠ που συγκέντρωσε η Greenpeace, το πλουσιότερο 1% των δικαιούχων λαμβάνει έως και το 40% των κονδυλίων που καταβάλλονται σε ορισμένες χώρες.

Την ώρα που οι αγρότες σε Ελλάδα και πολλές χώρες βρίσκονται στους δρόμους, και ταυτόχρονα προετοιμάζεται ευρωπαϊκή κινητοποίηση στους δρόμους του Στρασβούργου στις 20 Ιανουαρίου με αίτημα την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, η νέα μελέτη “Who CAPtures the cash?” (σε ελεύθερη ερμηνεία, “Ποιος ΚΑΠηλεύεται τα χρήματα της ΚΑΠ;”) από το ευρωπαϊκό γραφείο της Greenpeace διαπιστώνει ότι ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη λαμβάνουν τεράστια ποσά από τις εισφορές των φορολογουμένων σε έξι χώρες της ΕΕ: Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία.

Η Ολλανδία παρουσιάζει την πιο ακραία συγκέντρωση μεταξύ των χωρών που αναλύθηκαν, με μόλις το 1% των δικαιούχων να λαμβάνει το 40% των επιδοτήσεων της ΚΑΠ. Στο σύνολο των έξι χωρών, το 10% των παραληπτών λαμβάνει κατά μέσο όρο τα δύο τρίτα των επιδοτήσεων, ενώ το 20% λαμβάνει περίπου τα τέσσερα πέμπτα.

Η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace, δήλωσε: «Λόγω των στρεβλώσεων της ΚΑΠ, οι επιδοτήσεις καταλήγουν στους πλούσιους, ενώ δεν φτάνει επαρκής στήριξη σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη: στους αγρότες που βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, στις μικρές αγροοικολογικές εκμεταλλεύσεις και σε όλους εκείνους που θέλουν να μεταβούν σε πιο βιώσιμες πρακτικές. Δεν υπάρχει καμία αξία και λογική στην τροφοδότηση των ανισοτήτων, την καταστροφή της φύσης και την υπονόμευση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της ίδιας της παραγωγής τροφίμων. Η επόμενη ΚΑΠ χρειάζεται επειγόντως μεταρρυθμίσεις που θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αντί να γεμίζουν απλώς τις τσέπες των πλούσιων γαιοκτημόνων».

Πλούτο-ΚΑΠ

Ο όμιλος AGROFERT του (εντολοδόχου) Πρωθυπουργού της Τσεχίας, Andrej Babiš, ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας της Ιταλίας, Bonifiche Ferraresi, καθώς και η οικογένεια Moltke στη Δανία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους μεμονωμένους αποδέκτες δημόσιων πόρων.

Μόνο τα χρήματα που δόθηκαν στον όμιλο AGROFERT του Babiš (€16,6 εκατομμύρια το 2024), θα μπορούσαν να διατεθούν καλύτερα αν, για παράδειγμα, στήριζαν ως και 7.703 μικρά αγροκτήματα να χρησιμοποιούν το νερό πιο αποδοτικά (με βάση το μέσο κόστος που προκύπτει από δημοσιευμένα στοιχεία και συγκεντρώθηκαν από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής).

Η ΚΑΠ αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, η συγκέντρωση των επιδοτήσεων έχει τροφοδοτήσει μία ανησυχητική τάση εξαφάνισης των μικρών αγροκτημάτων στην Ευρώπη, με δύο εκατομμύρια εμπορικά αγροκτήματα (το 44%) είτε να κλείνουν είτε να πιέζονται να ανέβουν κλίμακα, περνώντας σε βιομηχανικά επίπεδα παραγωγής. Στην Ελλάδα, υπό τη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίστοιχες ανισότητες επικρατούν. Ενώ τα μεσαίας προς μεγάλης κλίμακας αγροκτήματα αποτελούν μόνο το 12% των αγροκτημάτων στην Ελλάδα, λαμβάνουν το 34% των επιδοτήσεων άμεσων ενισχύσεων, ενώ η χώρα έχασε το 31% από τα αγροκτήματά της. Η μείωση αφορά αποκλειστικά τα αγροκτήματα μικρής κλίμακας, που έχουν συρρικνωθεί κατά 37%, παραμένουν ωστόσο η ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 88% των αγροκτημάτων της χώρας το 2021. Η βιομηχανοποίηση και η συγκέντρωση στα χέρια λίγων έχει οδηγήσει τον κλάδο σε όλο και λιγότερα αλλά όλο και πιο μεγάλα βιομηχανικά αγροκτήματα.

Διαπραγματεύσεις

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκονται τώρα σε διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει φυσικά το σύστημα γεωργικών επιδοτήσεων. Η Greenpeace ζητά η νέα ΚΑΠ να καταργήσει σταδιακά τις άμεσες ενισχύσεις με βάση την έκταση της καλλιεργούμενης γης, να δώσει προτεραιότητα στην εισοδηματική στήριξη των αγροκτημάτων με την υψηλότερη οικολογική και κοινωνική αξία, να εφαρμόσει φθίνουσα κλίμακα και ανώτατα όρια στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ και – έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού της ΚΑΠ – να διαθέσει τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού της για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.

Οι προτάσεις της Greenpeace ευθυγραμμίζονται με τα συμπεράσματα του Στρατηγικού Διαλόγου για το Μέλλον της Γεωργίας, μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φέρει κοντά αγροτικές ενώσεις, εκπροσώπους του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, πολίτες, κοινότητες και ακαδημαϊκούς, με σκοπό ένα κοινό όραμα για το μέλλον των γεωργικών συστημάτων και των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ.

Η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει μια νέα ΚΑΠ που θα: