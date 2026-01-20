Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών

Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 15:06

Μια ελάχιστη μειοψηφία πλούσιων γαιοκτημόνων και βιομηχανικών παραγωγών απορροφά τη μερίδα του λέοντος από τις επιδοτήσεις της ΕΕ που προέρχονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Σύμφωνα με στοιχεία για τις πληρωμές της ΚΑΠ που συγκέντρωσε η Greenpeace, το πλουσιότερο 1% των δικαιούχων λαμβάνει έως και το 40% των κονδυλίων που καταβάλλονται σε ορισμένες χώρες.

Την ώρα που οι αγρότες σε Ελλάδα και πολλές χώρες βρίσκονται στους δρόμους, και ταυτόχρονα προετοιμάζεται ευρωπαϊκή κινητοποίηση στους δρόμους του Στρασβούργου στις 20 Ιανουαρίου με αίτημα την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, η νέα μελέτη “Who CAPtures the cash?” (σε ελεύθερη ερμηνεία, “Ποιος ΚΑΠηλεύεται τα χρήματα της ΚΑΠ;”) από το ευρωπαϊκό γραφείο της Greenpeace διαπιστώνει ότι ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη λαμβάνουν τεράστια ποσά από τις εισφορές των φορολογουμένων σε έξι χώρες της ΕΕ: Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία.

Η Ολλανδία παρουσιάζει την πιο ακραία συγκέντρωση μεταξύ των χωρών που αναλύθηκαν, με μόλις το 1% των δικαιούχων να λαμβάνει το 40% των επιδοτήσεων της ΚΑΠ. Στο σύνολο των έξι χωρών, το 10% των παραληπτών λαμβάνει κατά μέσο όρο τα δύο τρίτα των επιδοτήσεων, ενώ το 20% λαμβάνει περίπου τα τέσσερα πέμπτα.

Η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace, δήλωσε: «Λόγω των στρεβλώσεων της ΚΑΠ, οι επιδοτήσεις καταλήγουν στους πλούσιους, ενώ δεν φτάνει επαρκής στήριξη σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη: στους αγρότες που βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, στις μικρές αγροοικολογικές εκμεταλλεύσεις και σε όλους εκείνους που θέλουν να μεταβούν σε πιο βιώσιμες πρακτικές. Δεν υπάρχει καμία αξία και λογική στην τροφοδότηση των ανισοτήτων, την καταστροφή της φύσης και την υπονόμευση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της ίδιας της παραγωγής τροφίμων. Η επόμενη ΚΑΠ χρειάζεται επειγόντως μεταρρυθμίσεις που θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αντί να γεμίζουν απλώς τις τσέπες των πλούσιων γαιοκτημόνων».

Πλούτο-ΚΑΠ

Ο όμιλος AGROFERT του (εντολοδόχου) Πρωθυπουργού της Τσεχίας, Andrej Babiš, ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας της Ιταλίας, Bonifiche Ferraresi, καθώς και η οικογένεια Moltke στη Δανία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους μεμονωμένους αποδέκτες δημόσιων πόρων.

Μόνο τα χρήματα που δόθηκαν στον όμιλο AGROFERT του Babiš (€16,6 εκατομμύρια το 2024), θα μπορούσαν να διατεθούν καλύτερα αν, για παράδειγμα, στήριζαν ως και 7.703 μικρά αγροκτήματα να χρησιμοποιούν το νερό πιο αποδοτικά (με βάση το μέσο κόστος που προκύπτει από δημοσιευμένα στοιχεία και συγκεντρώθηκαν από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής).

Η ΚΑΠ αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, η συγκέντρωση των επιδοτήσεων έχει τροφοδοτήσει μία ανησυχητική τάση εξαφάνισης των μικρών αγροκτημάτων στην Ευρώπη, με δύο εκατομμύρια εμπορικά αγροκτήματα (το 44%) είτε να κλείνουν είτε να πιέζονται να ανέβουν κλίμακα, περνώντας σε βιομηχανικά επίπεδα παραγωγής. Στην Ελλάδα, υπό τη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίστοιχες ανισότητες επικρατούν. Ενώ τα μεσαίας προς μεγάλης κλίμακας αγροκτήματα αποτελούν μόνο το 12% των αγροκτημάτων στην Ελλάδα, λαμβάνουν το 34% των επιδοτήσεων άμεσων ενισχύσεων, ενώ η χώρα έχασε το 31% από τα αγροκτήματά της. Η μείωση αφορά αποκλειστικά τα αγροκτήματα μικρής κλίμακας, που έχουν συρρικνωθεί κατά 37%, παραμένουν ωστόσο η ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 88% των αγροκτημάτων της χώρας το 2021. Η βιομηχανοποίηση και η συγκέντρωση στα χέρια λίγων έχει οδηγήσει τον κλάδο σε όλο και λιγότερα αλλά όλο και πιο μεγάλα βιομηχανικά αγροκτήματα.

Διαπραγματεύσεις

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκονται τώρα σε διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει φυσικά το σύστημα γεωργικών επιδοτήσεων. Η Greenpeace ζητά η νέα ΚΑΠ να καταργήσει σταδιακά τις άμεσες ενισχύσεις με βάση την έκταση της καλλιεργούμενης γης, να δώσει προτεραιότητα στην εισοδηματική στήριξη των αγροκτημάτων με την υψηλότερη οικολογική και κοινωνική αξία, να εφαρμόσει φθίνουσα κλίμακα και ανώτατα όρια στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ και – έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού της ΚΑΠ – να διαθέσει τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού της για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.

Οι προτάσεις της Greenpeace ευθυγραμμίζονται με τα συμπεράσματα του Στρατηγικού Διαλόγου για το Μέλλον της Γεωργίας, μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φέρει κοντά αγροτικές ενώσεις, εκπροσώπους του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, πολίτες, κοινότητες και ακαδημαϊκούς, με σκοπό ένα κοινό όραμα για το μέλλον των γεωργικών συστημάτων και των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ.

Η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει μια νέα ΚΑΠ που θα:

  • αποκαταστήσει τη βαθιά αδικία στην καρδιά του σημερινού συστήματος επιδοτήσεων
  • διασφαλίσει ότι η στήριξη φτάνει σε αυτούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη: τους μικρούς αγρότες σε επισφαλή οικονομική κατάσταση και σε αυτούς που είτε ήδη εφαρμόζουν είτε σκοπεύουν να εφαρμόσουν αγρο-οικολογικές βιώσιμες πρακτικές.

