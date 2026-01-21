ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
Silas Baisch on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 07:16

«Καμπανάκι» ειδικών για τη ραγδαία εξάπλωση τεράστιων στρωμάτων θαλάσσιων φυκιών, που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ενεργειακή ισορροπία του πλανήτη, τη δέσμευση άνθρακα και τη δυναμική της κλιματικής κρίσης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για μια πιθανή «αλλαγή καθεστώτος» στους ωκεανούς, καθώς η ραγδαία εξάπλωση τεράστιων στρωμάτων θαλάσσιων φυκιών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τον υπερβολικό εμπλουτισμό των υδάτων με θρεπτικά συστατικά, κυρίως από γεωργικές απορροές και άλλους ρύπους.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα, η άνθηση φυκιών αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό - της τάξης του 13,4% ετησίως - τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον τροπικό Ατλαντικό και στον δυτικό Ειρηνικό, με τις πιο έντονες αυξήσεις να καταγράφονται μετά το 2008.

Σε νέα επιστημονική μελέτη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η μεταβολή μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα εκτεταμένα στρώματα φυκιών σκοτεινιάζουν τα νερά από κάτω, μεταβάλλοντας τόσο την οικολογία όσο και τη γεωχημεία τους, ενώ ενδέχεται να επιταχύνουν και την κλιματική κρίση.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής ωκεανογραφίας Chuanmin Hu, πριν από το 2008 δεν υπήρχαν αναφορές για εκτεταμένη άνθιση φυκιών (μακροφυκών), με εξαίρεση το σαργάσο στη Θάλασσα των Σαργασσών.

Πλέον, όμως, οι επιστήμονες παρατηρούν μια σαφή μετατόπιση από έναν ωκεανό φτωχό σε φύκια σε έναν ωκεανό πλούσιο σε αυτά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μεγάλη Ζώνη Σαργάσου του Ατλαντικού, ορατή ακόμη και από το διάστημα, που εκτείνεται από τον Κόλπο του Μεξικού έως τις εκβολές του ποταμού Κονγκό. Άλλες μεγάλες ανθίσεις έχουν καταγραφεί γύρω από τα Νησιά Τσάθαμ στη Νέα Ζηλανδία, καθώς και η γνωστή «κόκκινη παλίρροια» στα ανοικτά της Φλόριντα.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και μοντέλα deep learning για να αναλύσει 1,2 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν μεταξύ 2003 και 2022. Η ανάλυση αυτή προσέφερε, σύμφωνα με τους επιστήμονες, την πρώτη παγκόσμια εικόνα των πλωτών φυκιών στους ωκεανούς. Παρότι αυξήθηκαν και οι ανθίσεις μικροφυκών, όπως το φυτοπλαγκτόν, ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλότερος, περίπου 1% ετησίως.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ταχύτερη αύξηση των φυκιών την τελευταία δεκαετία συμπίπτει με την επιταχυνόμενη θέρμανση των ωκεανών μετά το 2010.

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι εκτεταμένες, επηρεάζοντας την απορρόφηση άνθρακα, τη σταθερότητα των ανώτερων στρωμάτων του ωκεανού και τη συνολική ισορροπία του κλιματικού συστήματος. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Πηγή: Guardian

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 07:16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ 19 Ιανουαρίου 2026
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση 20 Ιανουαρίου 2026
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ

Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες εγκαταλείπουν την χώρα τους που βυθίζεται
ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες εγκαταλείπουν την χώρα τους που βυθίζεται

Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν

Η Πέτη Πέρκα στη Βουλή: Προϋπολογισμός βγαλμένος από άλλη δεκαετία, σαν να μην υπάρχει κλιματική κρίση - Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλη αναβολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πέτη Πέρκα στη Βουλή: Προϋπολογισμός βγαλμένος από άλλη δεκαετία, σαν να μην υπάρχει κλιματική κρίση - Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλη αναβολή