Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς

«Καμπανάκι» ειδικών για τη ραγδαία εξάπλωση τεράστιων στρωμάτων θαλάσσιων φυκιών, που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ενεργειακή ισορροπία του πλανήτη, τη δέσμευση άνθρακα και τη δυναμική της κλιματικής κρίσης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για μια πιθανή «αλλαγή καθεστώτος» στους ωκεανούς, καθώς η ραγδαία εξάπλωση τεράστιων στρωμάτων θαλάσσιων φυκιών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τον υπερβολικό εμπλουτισμό των υδάτων με θρεπτικά συστατικά, κυρίως από γεωργικές απορροές και άλλους ρύπους.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα, η άνθηση φυκιών αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό - της τάξης του 13,4% ετησίως - τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον τροπικό Ατλαντικό και στον δυτικό Ειρηνικό, με τις πιο έντονες αυξήσεις να καταγράφονται μετά το 2008.

Σε νέα επιστημονική μελέτη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η μεταβολή μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα εκτεταμένα στρώματα φυκιών σκοτεινιάζουν τα νερά από κάτω, μεταβάλλοντας τόσο την οικολογία όσο και τη γεωχημεία τους, ενώ ενδέχεται να επιταχύνουν και την κλιματική κρίση.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής ωκεανογραφίας Chuanmin Hu, πριν από το 2008 δεν υπήρχαν αναφορές για εκτεταμένη άνθιση φυκιών (μακροφυκών), με εξαίρεση το σαργάσο στη Θάλασσα των Σαργασσών.

Πλέον, όμως, οι επιστήμονες παρατηρούν μια σαφή μετατόπιση από έναν ωκεανό φτωχό σε φύκια σε έναν ωκεανό πλούσιο σε αυτά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μεγάλη Ζώνη Σαργάσου του Ατλαντικού, ορατή ακόμη και από το διάστημα, που εκτείνεται από τον Κόλπο του Μεξικού έως τις εκβολές του ποταμού Κονγκό. Άλλες μεγάλες ανθίσεις έχουν καταγραφεί γύρω από τα Νησιά Τσάθαμ στη Νέα Ζηλανδία, καθώς και η γνωστή «κόκκινη παλίρροια» στα ανοικτά της Φλόριντα.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και μοντέλα deep learning για να αναλύσει 1,2 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν μεταξύ 2003 και 2022. Η ανάλυση αυτή προσέφερε, σύμφωνα με τους επιστήμονες, την πρώτη παγκόσμια εικόνα των πλωτών φυκιών στους ωκεανούς. Παρότι αυξήθηκαν και οι ανθίσεις μικροφυκών, όπως το φυτοπλαγκτόν, ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλότερος, περίπου 1% ετησίως.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ταχύτερη αύξηση των φυκιών την τελευταία δεκαετία συμπίπτει με την επιταχυνόμενη θέρμανση των ωκεανών μετά το 2010.

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι εκτεταμένες, επηρεάζοντας την απορρόφηση άνθρακα, τη σταθερότητα των ανώτερων στρωμάτων του ωκεανού και τη συνολική ισορροπία του κλιματικού συστήματος. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

Πηγή: Guardian