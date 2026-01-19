Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών

Ιστορικό ορόσημο για τη διατήρηση των ωκεανών η συμφωνία για τη βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ) που τέθηκε από το Σάββατο σε ισχύ

Η εμβληματική αυτή συμφωνία, αποτέλεσμα μιας διεθνούς συνεργασίας που διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία, συνιστά ένα βήμα που αναμορφώνει το πλαίσιο προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της αντιμετώπισης των επειγουσών απειλών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και την απώλεια βιοποικιλότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση αυτής της συμφωνίας, πρωτοστατώντας στον συνασπισμό υψηλών φιλοδοξιών BBNJ — έναν συνασπισμό με πάνω από 40 έθνη τα οποία έχουν δεσμευτεί για μια φιλόδοξη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προστασία των ωκεανών. Η συμμαχία αυτή, η οποία στηρίζεται σε πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου, υπήρξε καθοριστική για τη διαπραγμάτευση της Συνθήκης και την επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσής της.

Μια σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον τα έθνη να θεσπίζουν προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (ΠΘΠ) μεγάλης κλίμακας στην ανοικτή θάλασσα — ένα κρίσιμο μέτρο για την επίτευξη του στόχου του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για την προστασία του 30% των ωκεανών έως το 2030. Η Συνθήκη προβλέπει επίσης εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για οικονομικές δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των πρακτικών και ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στα ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Καίριας σημασίας είναι επίσης ότι η συμφωνία δίνει προτεραιότητα στην ισότητα και τη συμπερίληψη, παρέχοντας ειδική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα λάβουν στήριξη για την εφαρμογή της συμφωνίας, μέσα από ισχυρές πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και προγράμματα μεταφοράς τεχνολογιών της θάλασσας. Η βοήθεια αυτή θα χρηματοδοτηθεί από διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Επίσης, χάρη σε έναν καινοτόμο μηχανισμό καταμερισμού των οφελών, θα εξασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση στους θαλάσσιους γενετικούς πόρους.