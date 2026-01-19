Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11
Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:06
Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 06:45

Ιστορικό ορόσημο για τη διατήρηση των ωκεανών η συμφωνία για τη βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ) που τέθηκε από το Σάββατο σε ισχύ

Η εμβληματική αυτή συμφωνία, αποτέλεσμα μιας διεθνούς συνεργασίας που διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία, συνιστά ένα βήμα που αναμορφώνει το πλαίσιο προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της αντιμετώπισης των επειγουσών απειλών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και την απώλεια βιοποικιλότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση αυτής της συμφωνίας, πρωτοστατώντας στον συνασπισμό υψηλών φιλοδοξιών BBNJ — έναν συνασπισμό με πάνω από 40 έθνη τα οποία έχουν δεσμευτεί για μια φιλόδοξη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προστασία των ωκεανών. Η συμμαχία αυτή, η οποία στηρίζεται σε πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου, υπήρξε καθοριστική για τη διαπραγμάτευση της Συνθήκης και την επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσής της.

Μια σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον τα έθνη να θεσπίζουν προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (ΠΘΠ) μεγάλης κλίμακας στην ανοικτή θάλασσα — ένα κρίσιμο μέτρο για την επίτευξη του στόχου του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για την προστασία του 30% των ωκεανών έως το 2030. Η Συνθήκη προβλέπει επίσης εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για οικονομικές δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των πρακτικών και ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στα ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Καίριας σημασίας είναι επίσης ότι η συμφωνία δίνει προτεραιότητα στην ισότητα και τη συμπερίληψη, παρέχοντας ειδική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα λάβουν στήριξη για την εφαρμογή της συμφωνίας, μέσα από ισχυρές πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και προγράμματα μεταφοράς τεχνολογιών της θάλασσας. Η βοήθεια αυτή θα χρηματοδοτηθεί από διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Επίσης, χάρη σε έναν καινοτόμο μηχανισμό καταμερισμού των οφελών, θα εξασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση στους θαλάσσιους γενετικούς πόρους.

