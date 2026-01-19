Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €

Οι απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων για έργα πράσινης ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο μέσα από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις».

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς κοινόχρηστων αδόμητων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Οι απαλλοτριώσεις ορίζονται ως πράξεις «υψηλού δημόσιου συμφέροντος», καθώς επιδιώκεται η εξασφάλιση χώρων δημόσιας ωφέλειας και στοχεύουν:

Στην αύξηση του πρασίνου μέσα στις πόλεις.

Στη βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. δροσιά, σκιά).

Στην καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.

Στην προστασία από φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές.

Στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση της γης με την ολοκλήρωση των μελετών του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Μέτρα Προσαρμογής για την επίτευξη του σκοπού:

Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές με έντονες οικιστικές πιέσεις.

Οι απαλλοτριώσεις πρέπει να έχουν πολεοδομική τεκμηρίωση και ταυτόχρονα να έχουν τεχνική και οικονομική ωριμότητα.

Παράλληλα, το Πράσινο Ταμείο διασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων και των νόμων που απορρέουν από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και την οικονομική προστασία των πόρων του. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από τη διασφάλιση ότι όλες οι πράξεις διενεργούνται μέσα σε ένα αρραγές καθεστώς νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών και φυσικά οικονομικού ελέγχου, επιδιώκοντας την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης των κοινόχρηστων χώρων προς απαλλοτρίωση, παράλληλα με την αμερόληπτη και δίκαιη αποζημίωση των ιδιοκτητών.

Από το 2012 έως σήμερα το Πράσινο Ταμείο έχει εντάξει απαλλοτριώσεις σε όλη τη χώρα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 87 εκ. €. Συγκεκριμένα για τα έτη 2024-2025 έγιναν 17 νέες εντάξεις απαλλοτριώσεων που ξεπέρασαν τα 12 εκ. €.

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 1 και Πίνακας 2) παρουσιάζονται οι εντάξεις και τα ποσά εκταμίευσης ανά έτος και δήμο.

Πίνακας 1: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ OTA ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 257,343.07 € ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 565,000.00 € 565,000.00 € ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 609,946.02 € 609,946.02 € ΣΥΝΟΛΟ 1,432,289.09 € 1,174,946.02 €

Πίνακας 2: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2025