Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

Οι απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων για έργα πράσινης ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο μέσα από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις».

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς κοινόχρηστων αδόμητων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Οι απαλλοτριώσεις ορίζονται ως πράξεις «υψηλού δημόσιου συμφέροντος», καθώς επιδιώκεται η εξασφάλιση χώρων δημόσιας ωφέλειας και στοχεύουν:

  • Στην αύξηση του πρασίνου μέσα στις πόλεις.
  • Στη βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. δροσιά, σκιά).
  • Στην καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.
  • Στην προστασία από φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές.
  • Στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση της γης με την ολοκλήρωση των μελετών του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Μέτρα Προσαρμογής για την επίτευξη του σκοπού:

  • Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές με έντονες οικιστικές πιέσεις.
  • Οι απαλλοτριώσεις πρέπει να έχουν πολεοδομική τεκμηρίωση και ταυτόχρονα να έχουν τεχνική και οικονομική ωριμότητα.

Παράλληλα, το Πράσινο Ταμείο διασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων και των νόμων που απορρέουν από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και την οικονομική προστασία των πόρων του. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από τη διασφάλιση ότι όλες οι πράξεις διενεργούνται μέσα σε ένα αρραγές καθεστώς νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών και φυσικά οικονομικού ελέγχου, επιδιώκοντας την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης των κοινόχρηστων χώρων προς απαλλοτρίωση, παράλληλα με την αμερόληπτη και δίκαιη αποζημίωση των ιδιοκτητών.

Από το 2012 έως σήμερα το Πράσινο Ταμείο έχει εντάξει απαλλοτριώσεις σε όλη τη χώρα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 87 εκ. €. Συγκεκριμένα για τα έτη 2024-2025 έγιναν 17 νέες εντάξεις απαλλοτριώσεων που ξεπέρασαν τα 12 εκ. €.

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 1 και Πίνακας 2) παρουσιάζονται οι εντάξεις και τα ποσά εκταμίευσης ανά έτος και δήμο.

Πίνακας 1: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ OTA

ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

257,343.07 €

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

565,000.00 €

565,000.00 €

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

609,946.02 €

609,946.02 €

ΣΥΝΟΛΟ

1,432,289.09 €

1,174,946.02 €

Πίνακας 2: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2025

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ OTA

ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3,838,957.50 €

3,838,957.50 €

ΑΛΙΜΟΥ

997,560.00 €

997,560.00 €

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

856,873.50 €

856,873.50 €

ΚΑΒΑΛΑΣ

605,049.39 €

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

444,961.00 €

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

283,000.00 €

283,000.00 €

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

194,364.00 €

194,364.00 €

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

57,614.62 €

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

307,836.00 €

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

36,900.00 €

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

1,082,419.20 €

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

70,265.00 €

ΣΕΡΡΩΝ

232,607.85 €

ΣΕΡΡΩΝ

1,617,208.66 €

1,617,208.66 €

ΣΥΝΟΛΟ

10,625,616.72 €

7,787,963.66 €

