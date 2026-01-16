Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 09:34

Η ανθεκτικότητα δεν είναι θεωρία, αλλά καθημερινή πολιτική πράξη

Στην Νέα Επίδαυρο πραγματοποιήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) για το νέο έτος, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Επιδαύρου Αναστασίου Χρόνη. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 10 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των τριήμερων επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Επιδαύρου για την Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821–1822). Οι εκδηλώσεις ανέδειξαν τη σημασία του πρώτου Συντάγματος της Ελλάδας, με τιμώμενη πόλη το Μεσολόγγι, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο.

Τόσο ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος όσο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράμμισαν τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της ενεργού συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Κομβικές αποφάσεις για Πολιτική Προστασία και Ανθεκτικότητα

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελ.Δ.Α.Π., το οποίο ενισχύει θεσμικά και επιχειρησιακά τη συνεργασία των δήμων με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η θεσμική αναγνώριση του Ελ.Δ.Α.Π. ως επίσημου συνομιλητή της Κεντρικής Διοίκησης για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, με ενεργό ρόλο σε ομάδες εργασίας και επιτροπές.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πρώτες 18 Προγραμματικές Συμβάσεις για την εκπόνηση Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας στους Δήμους–Μέλη, επιβεβαιώνοντας τον εποπτικό και υποστηρικτικό ρόλο του Δικτύου. Αποφασίστηκε, επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλίας προς το ΥΠΕΝ και το Πράσινο Ταμείο για την ενσωμάτωση γεωγραφικού κριτηρίου στη διαδικασία χρηματοδότησης.

2ο Ελ.Δ.Α.Π. Forum – Μάρτιος 2026

Το Ελ.Δ.Α.Π. διοργανώνει το 2ο Forum «Ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία. Όταν οι διεκδικήσεις μας γίνονται πράξη. Η επόμενη ημέρα», στις 19 και 20 Μαρτίου 2026, στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Αργυρούπολη. Στο Forum θα παρουσιαστεί ένα σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη και τον συντονισμό. Η διοργάνωση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο “Adaptation Hubs”, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες

Ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι τέθηκαν οι βάσεις για συνεργασία του Ελ.Δ.Α.Π. με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στον τομέα της ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση. Στόχος είναι η ενσωμάτωση σχετικών δράσεων στο σχολικό πρόγραμμα και η θεσμική κατοχύρωση της συνεργασίας μέσω Μνημονίου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέδειξαν, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι «η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί θεωρητική έννοια, αλλά καθημερινή πολιτική πράξη», υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση των επικίνδυνων ακινήτων και η ουσιαστική στελέχωση των δημοτικών δομών Πολιτικής Προστασίας με εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο.

Ελήφθησαν επιπλέον αποφάσεις για τα ακόλουθα:

  • Το Ελ.Δ.Α.Π. καλεί τους Δήμους Μέλη του να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενισχύοντας τα κοινά αιτήματα: α) για την ουσιαστική στελέχωση των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων με τους αναγκαίους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, και β) για την εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν στην πρόσληψη / εξασφάλιση οδηγών / χειριστών μηχανημάτων έργου πολιτικής προστασίας, τα οποία θεσμοθετούνται από το παρόν σχέδιο νόμου αλλά απαιτείται και η συναίνεση του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στους ακριτικούς Δήμους της Αλμωπίας και της Σιντικής, στο τέλος Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου.
  • Το Ελ.Δ.Α.Π. θα συμμετάσχει σε μια από τις εκδηλώσεις του προγράμματος για την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Σπ. Διαμαντόπουλου (Απρίλιος 2026).
  • Το Ελ.Δ.Α.Π. θα συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Τροιζηνίας– Μεθάνων για την Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Αν. Μούγιου (Μάϊος 2026).

Στην ανοικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελ.Δ.Α.Π. συμμετείχαν: ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για θέματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Αργολίδας, Αναστάσιος Γανώσης, ο Δήμαρχος Αργιθέας (Αντιπρόεδρος ΔΣ Ελ.Δ.Α.Π.), ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές (Μέλος ΔΣ Ελ.Δ.Α.Π.), ο Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κ. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης (Μέλος ΔΣ Ελ.Δ.Α.Π.), ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης (Μέλος ΔΣ Ελ.Δ.Α.Π.), ο Πρόεδρος ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Παιανίας κ. Ισίδωρος Μάδης (Μέλος ΔΣ Ελ.Δ.Α.Π.), ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης (αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Ελ.Δ.Α.Π.), ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Γεώργιος Εμμανουήλ (αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Ελ.Δ.Α.Π.), ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων κ. Αναστάσιος Μούγιος, ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νίκος Σταυρέλης, και ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Εμμανουήλ Δολιανίτης.

Από την πλευρά του Δήμου Επιδαύρου συμμετείχαν: ο κ. Μιχαήλ Κίνας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας του Πολίτη, ο κ. Χρήστος Μαγγέλης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής Αναπλήρωσης και Εποπτείας Δημοτικής Λειτουργίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου και Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Παπαργύρης, Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Επιδαύρου, ο κ. Ηλίας Μαργιόλας, Δημοτικός Σύμβουλος – Εντεταλμένος Σύμβουλος Αγροτικής Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργου και ο κ. Γεώργιος Παύλου, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Επιδαύρου.

Από την ομάδα του Ελ.Δ.Α.Π. συμμετείχαν, ο κ. Βασίλειος Κρητικός, Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου ΔΣ σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης για θέματα Ανάπτυξης - ευρωπαϊκών προγραμμάτων - λειτουργίας του δικτύου, η Δ/ντρια Διοίκησης & Ανάπτυξης κ. Χρύσα Κοντάκη, και η Δ/ντρια Οικονομικών κ. Χριστίνα Βελισκάκη.

