Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Καθησυχαστική εμφανίζεται η κυβέρνηση για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, παρά την έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Με τις πολεμικές επιχειρήσεις να εισέρχονται στην πέμπτη ημέρα και τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει επαρκή αποθέματα και εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συγκάλεσε χθες δύο διαδοχικές συσκέψεις με τη συμμετοχή του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και των βασικών φορέων της αγοράς. Στην πρώτη, με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ, της HelleniQ Energy και της Motor Oil, εξετάστηκαν τα πετρελαϊκά αποθέματα και η πορεία των τιμών. Στη δεύτερη, με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ, των ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, καθώς και των ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, Energean και ΗΡΩΝΑ, το επίκεντρο μετατοπίστηκε στην επάρκεια φυσικού αερίου και την ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, τα πετρελαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε επίπεδα άνω των υποχρεωτικών 90 ημερών, ενώ οι προγραμματισμένες αφίξεις φορτίων LNG, που στην πλειονότητά τους δεν προέρχονται από χώρες του Κόλπου, κρίνονται επαρκείς σε αυτή τη φάση. Παράλληλα, η χώρα συνεχίζει να λαμβάνει φυσικό αέριο μέσω αγωγών, με δυνατότητα αύξησης ποσοτήτων εφόσον απαιτηθεί. Μετά το πέρας των συσκέψεων, ο υπουργός δήλωσε:

«Συγκαλέσαμε σύσκεψη με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας.»

Οι συσκέψεις είχαν και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Συντονισμού Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αξιολογεί τον αντίκτυπο της κλιμακούμενης σύγκρουσης στην αποθήκευση και στην ασφάλεια εφοδιασμού των κρατών-μελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευρωπαϊκή σύσκεψη που είχε αρχικά προγραμματιστεί με αντικείμενο τον Κάθετο Διάδρομο τροποποίησε την ατζέντα της, δίνοντας προτεραιότητα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το ευρωπαϊκό περιβάλλον, ωστόσο, παραμένει πιεσμένο. H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φάνηκε να βρίσκει άλλη μια φορά την Ευρώπη απροετοίμαστη, καθώς τα αποθέματα αερίου στις αποθήκες της είναι χαμηλά, με την πληρότητα περίπου στο 31% έναντι 40% στις αρχές Μαρτίου του 2025.

H τιμή του φυσικού αερίου, όπως αποτυπώνεται στα συμβόλαια TTF στο hub του Αμστερναμ, έκλεισε χθες στα 53,605 ευρώ/MWh, με αύξηση 20,444%, με το ανώτερο επίπεδο της ημέρας να φθάνει στα 65,415 ευρώ/MWh, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2023 και συνιστά μία αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με τη Δευτέρα, όταν οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40% σε σχέση με την Παρασκευή.

‘Όσον αφορά στο πετρέλαιο Brent, πριν το κλείσιμο της αγοράς κέρδιζε σχεδόν 8%, φθάνοντας σε πάνω από 83 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024 με τη συνολική άνοδο από το επίπεδο της Παρασκευής να ξεπερνά το 15%. Το Ιράκ ανακοίνωσε χθες ότι σταματά την παραγωγή από δύο πετρελαιοφόρα κοιτάσματα, κατά 700.000 βαρέλια/ ημέρα από το ένα και κατά 460.000 βαρέλια/ημέρα από το δεύτερο καθώς αδυνατεί να εξάγει το πετρέλαιο, όσο τα Στενά παραμένουν κλειστά και δεν υπάρχουν διαθέσιμα τάνκερ. Μάλιστα, το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ, ενδέχεται να αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή κατά περισσότερα από τρία εκατομμύρια βαρέλια εντός των επόμενων ημερών. Σε ανάλογες δε κινήσεις μπορεί να προχωρήσουν και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, καθιστώντας ορατό το πλέον το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι.