Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
Άννα Διανά
Τετάρτη, 04/03/2026 - 08:09

Καθησυχαστική εμφανίζεται η κυβέρνηση για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, παρά την έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Με τις πολεμικές επιχειρήσεις να εισέρχονται στην πέμπτη ημέρα και τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει επαρκή αποθέματα και εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συγκάλεσε χθες δύο διαδοχικές συσκέψεις με τη συμμετοχή του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και των βασικών φορέων της αγοράς. Στην πρώτη, με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ, της HelleniQ Energy και της Motor Oil, εξετάστηκαν τα πετρελαϊκά αποθέματα και η πορεία των τιμών. Στη δεύτερη, με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ, των ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, καθώς και των ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, Energean και ΗΡΩΝΑ, το επίκεντρο μετατοπίστηκε στην επάρκεια φυσικού αερίου και την ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, τα πετρελαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε επίπεδα άνω των υποχρεωτικών 90 ημερών, ενώ οι προγραμματισμένες αφίξεις φορτίων LNG, που στην πλειονότητά τους δεν προέρχονται από χώρες του Κόλπου, κρίνονται επαρκείς σε αυτή τη φάση. Παράλληλα, η χώρα συνεχίζει να λαμβάνει φυσικό αέριο μέσω αγωγών, με δυνατότητα αύξησης ποσοτήτων εφόσον απαιτηθεί. Μετά το πέρας των συσκέψεων, ο υπουργός δήλωσε:

«Συγκαλέσαμε σύσκεψη με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας.»

Οι συσκέψεις είχαν και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Συντονισμού Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αξιολογεί τον αντίκτυπο της κλιμακούμενης σύγκρουσης στην αποθήκευση και στην ασφάλεια εφοδιασμού των κρατών-μελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευρωπαϊκή σύσκεψη που είχε αρχικά προγραμματιστεί με αντικείμενο τον Κάθετο Διάδρομο τροποποίησε την ατζέντα της, δίνοντας προτεραιότητα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το ευρωπαϊκό περιβάλλον, ωστόσο, παραμένει πιεσμένο. H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φάνηκε να βρίσκει άλλη μια φορά την Ευρώπη απροετοίμαστη, καθώς τα αποθέματα αερίου στις αποθήκες της είναι χαμηλά, με την πληρότητα περίπου στο 31% έναντι 40% στις αρχές Μαρτίου του 2025.

H τιμή του φυσικού αερίου, όπως αποτυπώνεται στα συμβόλαια TTF στο hub του Αμστερναμ, έκλεισε χθες στα 53,605 ευρώ/MWh, με αύξηση 20,444%, με το ανώτερο επίπεδο της ημέρας να φθάνει στα 65,415 ευρώ/MWh, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2023 και συνιστά μία αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με τη Δευτέρα, όταν οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40% σε σχέση με την Παρασκευή.

‘Όσον αφορά στο πετρέλαιο Brent, πριν το κλείσιμο της αγοράς κέρδιζε σχεδόν 8%, φθάνοντας σε πάνω από 83 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024 με τη συνολική άνοδο από το επίπεδο της Παρασκευής να ξεπερνά το 15%. Το Ιράκ ανακοίνωσε χθες ότι σταματά την παραγωγή από δύο πετρελαιοφόρα κοιτάσματα, κατά 700.000 βαρέλια/ ημέρα από το ένα και κατά 460.000 βαρέλια/ημέρα από το δεύτερο καθώς αδυνατεί να εξάγει το πετρέλαιο, όσο τα Στενά παραμένουν κλειστά και δεν υπάρχουν διαθέσιμα τάνκερ. Μάλιστα, το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ, ενδέχεται να αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή κατά περισσότερα από τρία εκατομμύρια βαρέλια εντός των επόμενων ημερών. Σε ανάλογες δε κινήσεις μπορεί να προχωρήσουν και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, καθιστώντας ορατό το πλέον το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 08:11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ 03 Μαρτίου 2026
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία 04 Μαρτίου 2026
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου

Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική &amp; Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία &amp; την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»