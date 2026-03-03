Σήμα κινδύνου για τις επενδύσεις ηλεκτρισμού από τη Eurelectric

Σε επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, η ευρωπαϊκή ένωση της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπρόεδρος της οποίας είναι ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ζητά να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου και να μην ανοίξει εκ νέου το ζήτημα της οριακής τιμολόγησης, το οποίο μόλις πρόσφατα αναθεωρήθηκε. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή «η επανέναρξη μιθας μεταρρύθμιση της αγοράς που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ενέχει τον κίνδυνο καθυστέρησης των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται για την παροχή προσιτής, ασφαλούς και απανθρακοποιημένης ηλεκτρικής ενέργειας». Το διακύβευμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα κεφάλαια που πρέπει να κινητοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Ο κλάδος καλείται να επενδύσει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050 για νέα παραγωγική ισχύ και δίκτυα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι απανθρακοποίησης και ενεργειακής ασφάλειας. Σε αυτό το περιβάλλον, οποιαδήποτε αμφισβήτηση των βασικών κανόνων λειτουργίας της αγοράς αυξάνει το ρυθμιστικό ρίσκο και κατ’ επέκταση το κόστος χρηματοδότησης.

Η συζήτηση σχετικά με το σύστημα οριακής τιμολόγησης στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναζωπυρωθεί, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen να δηλώνει ότι θα παρουσιάσει «διαφορετικές επιλογές και πορίσματα σχετικά με το κατά πόσο είναι καιρός να προχωρήσουμε με τον σχεδιασμό της αγοράς» κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Μαρτίου.

Η Eurelectric υποστηρίζει ότι η οριακή τιμολόγηση παραμένει ο πιο αποδοτικός μηχανισμός για τη διαμόρφωση τιμών και την παροχή επενδυτικών κινήτρων. Η επαναφορά της συζήτησης, τονίζεται, ενδέχεται να ενισχύσει την αβεβαιότητα, να παγώσει επενδυτικές αποφάσεις και τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερο συνολικό κόστος για το ενεργειακό σύστημα. Επαναλαμβάνει δε ότι η οριακή τιμολόγηση παραμένει «ο πιο αποδοτικός και ανθεκτικός μηχανισμός για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής κατανομής φορτίου, διαφάνεια στις τιμές και αποτελεσματικά επενδυτικά κίνητρα».

Όπως αναφέρει στην επιστολή «η οριακή τιμολόγηση, η οποία αποτελεί τη βάση λειτουργίας των περισσότερων αγορών εμπορευμάτων πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας, εξακολουθεί να είναι ο πλέον αποδοτικός και ανθεκτικός μηχανισμός για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής κατανομής φορτίου, διαφανών σημάτων τιμών και αποτελεσματικών επενδυτικών κινήτρων». H Eurelectric στηρίζει τον συνεχιζόμενο διάλογο για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της αγοράς σημειώνει ωστόσο ότι η αναθεώρηση του σχεδιασμού της αγοράς που μόλις ολοκληρώθηκε έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

«Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία- κατά την οποία απαιτείται η κινητοποίηση πρωτοφανών επιπέδων κεφαλαίων για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης – η κανονιστική σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι απαραίτητες. Η υλοποίηση μαζικών επενδύσεων σε καθαρή ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί τη διαρθρωτική απάντηση για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η επαναφορά της συζήτησης για τις θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού της αγοράς ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της αβεβαιότητας, καθυστέρησης επενδυτικών αποφάσεων και τελικά αύξησης του κόστους του συστήματος.

Μια τέτοια αβεβαιότητα θα αποδυνάμωνε επίσης τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα της Ευρώπης σε σύγκριση με άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως η Κίνα ή η Ινδία. Αυτό θα είχε αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά και στη συνολική οικονομική ανθεκτικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης» τονίζει. Τέλος στην επιστολή επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS) στην απανθρακοποίηση της Ευρώπης και ζητά να διατηρηθεί η ακεραιότητά του ώστε να συνεχίσει να προωθεί οικονομικά αποδοτικές μειώσεις εκπομπών.