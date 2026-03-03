Σήμα κινδύνου για τις επενδύσεις ηλεκτρισμού από τη Eurelectric

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου για τις επενδύσεις ηλεκτρισμού από τη Eurelectric

Σήμα κινδύνου για τις επενδύσεις ηλεκτρισμού από τη Eurelectric
Άννα Διανά
Τρίτη, 03/03/2026 - 08:09

Τον κίνδυνο σημαντικών καθυστερήσεων σε σημαντικές επενδύσεις ενέχει η επανέναρξη της συζήτησης για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιεί η Eurelectric ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Μαρτίου.

Σε επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, η ευρωπαϊκή ένωση της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπρόεδρος της οποίας είναι ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ζητά να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου και να μην ανοίξει εκ νέου το ζήτημα της οριακής τιμολόγησης, το οποίο μόλις πρόσφατα αναθεωρήθηκε. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή «η επανέναρξη μιθας μεταρρύθμιση της αγοράς που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ενέχει τον κίνδυνο καθυστέρησης των σημαντικών επενδύσεων που απαιτούνται για την παροχή προσιτής, ασφαλούς και απανθρακοποιημένης ηλεκτρικής ενέργειας». Το διακύβευμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα κεφάλαια που πρέπει να κινητοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Ο κλάδος καλείται να επενδύσει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050 για νέα παραγωγική ισχύ και δίκτυα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι απανθρακοποίησης και ενεργειακής ασφάλειας. Σε αυτό το περιβάλλον, οποιαδήποτε αμφισβήτηση των βασικών κανόνων λειτουργίας της αγοράς αυξάνει το ρυθμιστικό ρίσκο και κατ’ επέκταση το κόστος χρηματοδότησης.

Η συζήτηση σχετικά με το σύστημα οριακής τιμολόγησης στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναζωπυρωθεί, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen να δηλώνει ότι θα παρουσιάσει «διαφορετικές επιλογές και πορίσματα σχετικά με το κατά πόσο είναι καιρός να προχωρήσουμε με τον σχεδιασμό της αγοράς» κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Μαρτίου.

Η Eurelectric υποστηρίζει ότι η οριακή τιμολόγηση παραμένει ο πιο αποδοτικός μηχανισμός για τη διαμόρφωση τιμών και την παροχή επενδυτικών κινήτρων. Η επαναφορά της συζήτησης, τονίζεται, ενδέχεται να ενισχύσει την αβεβαιότητα, να παγώσει επενδυτικές αποφάσεις και τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερο συνολικό κόστος για το ενεργειακό σύστημα. Επαναλαμβάνει δε ότι η οριακή τιμολόγηση παραμένει «ο πιο αποδοτικός και ανθεκτικός μηχανισμός για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής κατανομής φορτίου, διαφάνεια στις τιμές και αποτελεσματικά επενδυτικά κίνητρα».

Όπως αναφέρει στην επιστολή «η οριακή τιμολόγηση, η οποία αποτελεί τη βάση λειτουργίας των περισσότερων αγορών εμπορευμάτων πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας, εξακολουθεί να είναι ο πλέον αποδοτικός και ανθεκτικός μηχανισμός για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής κατανομής φορτίου, διαφανών σημάτων τιμών και αποτελεσματικών επενδυτικών κινήτρων». H Eurelectric στηρίζει τον συνεχιζόμενο διάλογο για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της αγοράς σημειώνει ωστόσο ότι η αναθεώρηση του σχεδιασμού της αγοράς που μόλις ολοκληρώθηκε έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

«Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία- κατά την οποία απαιτείται η κινητοποίηση πρωτοφανών επιπέδων κεφαλαίων για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης – η κανονιστική σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι απαραίτητες. Η υλοποίηση μαζικών επενδύσεων σε καθαρή ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί τη διαρθρωτική απάντηση για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η επαναφορά της συζήτησης για τις θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού της αγοράς ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της αβεβαιότητας, καθυστέρησης επενδυτικών αποφάσεων και τελικά αύξησης του κόστους του συστήματος.

Μια τέτοια αβεβαιότητα θα αποδυνάμωνε επίσης τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα της Ευρώπης σε σύγκριση με άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως η Κίνα ή η Ινδία. Αυτό θα είχε αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά και στη συνολική οικονομική ανθεκτικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης» τονίζει. Τέλος στην επιστολή επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS) στην απανθρακοποίηση της Ευρώπης και ζητά να διατηρηθεί η ακεραιότητά του ώστε να συνεχίσει να προωθεί οικονομικά αποδοτικές μειώσεις εκπομπών.

