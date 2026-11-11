Γιάννης Τριήρης: Όσο η κυβέρνηση λοιδορεί τις προτάσεις των άλλων, η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ημερίδα 2026 «Climate Justice» Κλιματική Δικαιοσύνη: Δικαιώματα, Υδάτινοι Πόροι και Επισιτιστική Ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:24
METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 12:23
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:20
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/11/2026 - 12:17
EnEarth: Ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/11/2026 - 12:14
Επίδομα θέρμανσης: «Βροχή» οι αιτήσεις στο πρώτο διήμερο- Σχεδόν 385.000 νοικοκυριά στην πλατφόρμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:11
Revoil: Πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 έως 30.09.2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/11/2026 - 11:25
ΠΑΣΟΚ: Εξασφαλίσαμε πακέτο 33,5 δισ. ευρώ για την Ενέργεια – Μειώσεις στις τιμές ηλεκτρισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 11:13
nvisionist: AI-Native Υπεροχή και Dual-Use Καινοτομία στο Defence Tech Summit 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/11/2026 - 09:55
Ν. Φορισιέ (Γάλλος ΑΝΥΠΕΞ): Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 09:36
Ηχηρό μήνυμα από την ΑΝΑΚΕΜ στην Άρτα: Τέλος στην ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων – Ξεκινά η ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Άρτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/11/2026 - 09:02
HELLENiQ Renewables: Δυναμική ανάπτυξη στη ΝA Ευρώπη με επενδύσεις άνω του €1 δισ. στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 08:53
Ν. Τσάφος: Κίνδυνος αύξησης του ρεύματος σε περίπτωση μαζικής υπαγωγής των καταναλωτών στο μπλε τιμολόγιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 08:31
Αντιπρόεδρος της GO15 για το 2027 εξελέγη ο Πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 08:21
ΑΑΔΕ: 24 ερωτήσεις – απαντήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης 2026–2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 08:05
Η μία ηλεκτρική συσκευή κουζίνας που δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:49
Μπορεί μια αντλία θερμότητας να ζεστάνει αποτελεσματικά ένα σπίτι του 19ου αιώνα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:48
Κλείνετε τη θέρμανση στα άδεια δωμάτια; Γιατί αυτή η τακτική αυξάνει το λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:48
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 13:38
Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 13:33
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ: Προβληματισμός για την προτεινόμενη αύξηση 35,4% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 13:23
Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους €75,6 εκατ. στο Κιλκίς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 12:49
WWF: Το Πλαίσιο Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών της Ναυτιλίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/11/2026 - 12:44
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 11:26
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία - Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ έως 1,1 GW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:50
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 10:37
Ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Αττάλεια της Τουρκίας, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στις εργασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:13
HELLENiQ ENERGY: Επενδυτικό πλάνο άνω του €1 δισ. σε ΑΠΕ στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:09
Φρ. Παρασύρης: Ασπίδα προστασίας με τροπολογία για το ρεύμα – Δεν θα γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι για τα Data Centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:07
Tο ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 09:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όσο η κυβέρνηση λοιδορεί τις προτάσεις των άλλων, η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει

Γιάννης Τριήρης: Όσο η κυβέρνηση λοιδορεί τις προτάσεις των άλλων, η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 11/11/2026 - 08:08
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 5,7% τον Οκτώβριο, από 5% τον Σεπτέμβριο, σε πείσμα της κυβερνητικής προπαγάνδας, αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά: η ακρίβεια όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά επανέρχεται με μεγαλύτερη ένταση, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Η στέγαση καταγράφει ετήσια αύξηση 15,1%, οι μεταφορές 13,8%, το φυσικό αέριο εκτινάχθηκε κατά 80%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 37,5%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39,4%, η βενζίνη κατά 25% και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 17,9%. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 6,8%, ενώ στα τρόφιμα οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, με τα λαχανικά να καταγράφουν αύξηση 8,4% και το αρνί και το κατσίκι 9,1%.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάποιες μεμονωμένες ανατιμήσεις ούτε για μια πρόσκαιρη αναστάτωση που μπορεί να αντιμετωπιστεί με μερικές ανακοινώσεις και επιδόματα. Πρόκειται για μια συνολική επιβάρυνση του κόστους ζωής, με επίκεντρο την ενέργεια, τα καύσιμα, τη στέγαση και βασικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Και εδώ ανακύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα για την κυβέρνηση: Τι απέγιναν όλες εκείνες οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατέθηκαν από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίστηκαν με απορριπτικό τρόπο, συχνά με ειρωνείες και λοιδορίες;

Οι προτάσεις για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, για περιορισμό των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα και για ελαφρύνσεις στον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ενεργειακά προϊόντα παρουσιάζονταν περίπου ως συνταγές οικονομικής ανευθυνότητας.

Μόνο που η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει κάτι διαφορετικό. Η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ στο φυσικό αέριο από το 21% στο 5% και προχώρησε σε μειώσεις φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια. Η Ιταλία μείωσε τον ΕΦΚ στα καύσιμα, ενώ η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Βέλγιο εφάρμοσαν επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα. Η Πολωνία μείωσε τον ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το Βέλγιο προχώρησε σε σημαντική μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Πρόκειται για καταγεγραμμένα μέτρα, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναζήτησαν διαφορετικούς τρόπους για να περιορίσουν την επιβάρυνση των καταναλωτών.

Η επιλογή τέτοιων παρεμβάσεων δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται ο πληθωρισμός ούτε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Σημαίνει, όμως, ότι η φορολογία δεν αντιμετωπίζεται ως αμετακίνητη παράμετρος όταν οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σοβαρή κρίση κόστους ζωής.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η συζήτηση για τη μείωση των έμμεσων φόρων αντιμετωπίστηκε επί μακρόν ως απαγορευμένη. Η κυβερνητική επιχειρηματολογία επικεντρώθηκε στο δημοσιονομικό κόστος, στις αμφιβολίες για το αν οι μειώσεις θα περάσουν στις τελικές τιμές και στην προτίμηση για επιδοματικές παρεμβάσεις. Όμως, το αποτέλεσμα είναι ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, τα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνεται.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τη μόνιμη τάση να αντιμετωπίζει κάθε διαφορετική πρόταση ως αμφισβήτηση της δικής της επάρκειας. Άλλοτε από πολιτική σκοπιμότητα, άλλοτε από την πεποίθηση ότι η κυβερνητική επιλογή είναι εκ των προτέρων η μόνη ορθή. Όμως, η οικονομική πολιτική δεν είναι ζήτημα εγωισμού ούτε διαγωνισμός δικαίωσης της κυβέρνησης απέναντι στην αντιπολίτευση.

Το 5,7% του Οκτωβρίου είναι ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα ότι η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που απαιτούνται. Και όσο η κυβέρνηση επιμένει να απορρίπτει τις εναλλακτικές προτάσεις χωρίς να παρουσιάζει αποτελεσματικές λύσεις αντίστοιχης εμβέλειας.

Αυτό που πρέπει να κατανοήσει η κυβέρνηση είναι πως κρίνεται πρωτίστως από το αποτέλεσμα της πολιτικής της και όχι από την ικανότητά της να απορρίπτει κάθε διαφορετική άποψη.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση
Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση 10 Νοεμβρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ 12 Νοεμβρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση

Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες

Γιάννης Τριήρης: Προϊόντα περιόδου και λαϊκισμός ... περιόδου Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Προϊόντα περιόδου και λαϊκισμός ... περιόδου Μητσοτάκη

Γιάννης Τριήρης: Ακόμη και αν υπάρχει ανάπτυξη, το ζητούμενο είναι πώς μοιράζεται ο πλούτος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ακόμη και αν υπάρχει ανάπτυξη, το ζητούμενο είναι πώς μοιράζεται ο πλούτος

Γιάννης Τριήρης: Τα κοινωνικά αδιέξοδα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Τα κοινωνικά αδιέξοδα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών

Γιάννης Τριήρης: «Στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης» - Μια παρελκυστική και επικίνδυνη κυβερνητική τακτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης» - Μια παρελκυστική και επικίνδυνη κυβερνητική τακτική