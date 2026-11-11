Ρεύμα: Στις 1,85 TWh οι μη τεχνικές απώλειες του δικτύου- Πώς επηρεάζουν τα τιμολόγια

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ, την οποία η ΡΑΑΕΥ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Νοεμβρίου ενόψει της έγκρισης των νέων συντελεστών απωλειών, οι συνολικές απώλειες υποχώρησαν στο 10,10% της εισερχόμενης ενέργειας, από 10,81% το 2024. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας που χρεώνονται στους προμηθευτές στη χονδρεμπορική αγορά και λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των τιμολογίων ρεύματος.

Συνολικά, οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο ανήλθαν το 2025 σε 4,26 TWh, από τις 42,15 TWh που εισήλθαν στο δίκτυο. Από αυτές, περίπου 2,40 TWh αντιστοιχούν σε τεχνικές απώλειες, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των γραμμών και των μετασχηματιστών, ενώ οι υπόλοιπες 1,85 TWh καταγράφονται ως μη τεχνικές απώλειες. Οι μη τεχνικές απώλειες αντιστοιχούν στο 4,40% της συνολικής ενέργειας που εισέρχεται στο δίκτυο, έναντι 2,73% για τις τεχνικές απώλειες στη μέση τάση και 2,98% στη χαμηλή τάση. Από τις συνολικά 42,15 TWh ηλεκτρικής ενέργειας που εισήλθαν στο διασυνδεδεμένο δίκτυο το 2025, οι 31,19 TWh προήλθαν από το Σύστημα Μεταφοράς, ενώ 10,94 TWh εγχύθηκαν από μονάδες παραγωγής συνδεδεμένες απευθείας στο δίκτυο διανομής, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κατανάλωση των πελατών μέσης και χαμηλής τάσης διαμορφώθηκε σε 37,80 TWh, με τη χαμηλή τάση να αντιπροσωπεύει 27,14 TWh και τη μέση τάση 10,66 TWh. Η μελέτη καταγράφει επίσης αύξηση του αριθμού των παραγωγών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Στη μέση τάση οι ενεργοί παραγωγοί αυξήθηκαν από 8.610 τον Ιανουάριο σε 9.418 τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ στη χαμηλή τάση από 77.601 σε 82.123. Η παρουσία της διεσπαρμένης παραγωγής λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς των τεχνικών απωλειών, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποιεί προσομοιώσεις δικτύων με διαφορετικούς βαθμούς διείσδυσης μονάδων παραγωγής σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάζει τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο δευτερεύον δίκτυο, το δεύτερο την ισομερή κατανομή τους, το τρίτο την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο πρωτεύον δίκτυο και το τέταρτο τον αναλογικό επιμερισμό τους με βάση τις καταμετρούμενες καταναλώσεις. Η επιλογή του τρόπου επιμερισμού επηρεάζει τους συντελεστές με τους οποίους προσαυξάνονται οι καταναλώσεις, προκειμένου να υπολογιστούν οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνονται στους προμηθευτές στη χονδρεμπορική αγορά. Οι συντελεστές αυτοί λαμβάνονται υπόψη από τις εταιρείες προμήθειας κατά τον καθορισμό των τιμολογίων τους. Οι συντελεστές που εφαρμόζονται σήμερα εγκρίθηκαν με απόφαση της ΡΑΑΕΥ τον Σεπτέμβριο του 2026, με βάση τα στοιχεία απωλειών του 2024. Η νέα μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ, με στοιχεία του 2025, έχει υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των νέων συντελεστών. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου 2026.