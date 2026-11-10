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Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών

Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών
Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 15:41
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  • Παρουσιάζονται οι πρώτοι βιομηχανικοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης στο Edge, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρακτική εφαρμογή της «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης».
  • Βασισμένοι στο HPE Private Cloud AI, οι αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν απευθείας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, παρακολουθώντας, αναλύοντας και βελτιστοποιώντας συνεχώς τις λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο.
  • Αντιμετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις για την ευρεία υιοθέτηση της βιομηχανικής τεχνητής νοημοσύνης: την κυριαρχία των δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και το κόστος αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, ανακοίνωσε σήμερα τη στρατηγική της συνεργασία με τις NVIDIA και HPE (Hewlett Packard Enterprise), με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Physical AI) στις βιομηχανίες διεργασιών και στη βαριά βιομηχανία.

Ενώ μεγάλο μέρος της σημερινής συζήτησης γύρω από τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη επικεντρώνεται στη ρομποτική, τα ανθρωποειδή ρομπότ και τις αυτόνομες μηχανές, οι βιομηχανίες διεργασιών αντιμετωπίζουν μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Οι διαχειριστές τους καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες, συνεχείς παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα σαφές πλαίσιο για την πρακτική εφαρμογή της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτά τα σύνθετα βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Η Schneider Electric, η NVIDIA και η HPE μοιράζονται ένα κοινό όραμα: να φέρουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις βιομηχανικές λειτουργίες, ενσωματώνοντας ευφυείς δυνατότητες απευθείας στα περιβάλλοντα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και δημιουργείται αξία. Ως πρώτη έμπρακτη εφαρμογή αυτού του οράματος, οι τρεις εταιρείες παρουσιάζουν σήμερα τους Industrial AI Agents at the Edge, δηλαδή βιομηχανικούς πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούν στην περιφέρεια του δικτύου, κοντά στις ίδιες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η λύση συνδυάζει το HPE Private Cloud AI, το οποίο έχει αναπτυχθεί από κοινού με τη NVIDIA και εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο HPE AI Factory with NVIDIA, με τη βαθιά τεχνογνωσία της Schneider Electric στις τεχνολογίες επιχειρησιακών λειτουργιών (Operational Technology – OT). Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύσσουν και να επεκτείνουν με ασφάλεια εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιφέρεια των βιομηχανικών δικτύων (industrial edge), φέρνοντας την ευφυή ανάλυση σε πραγματικό χρόνο πιο κοντά στις κρίσιμες λειτουργίες, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων, της ασφάλειας και του κόστους.

Πολλοί βιομηχανικοί οργανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά την επέκταση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στα επιχειρησιακά τους περιβάλλοντα. Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, τη λειτουργική απόδοση και την ανάπτυξη εφαρμογών AI μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην ευρύτερη υιοθέτησή της. Λειτουργώντας στην περιφέρεια του δικτύου (edge), η λύση συμβάλλει στην αντιμετώπιση τριών βασικών προκλήσεων που εξακολουθούν να περιορίζουν την αξιοποίηση της βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα:

  • Κυριαρχία δεδομένων. Τα κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα είναι συχνά ιδιαίτερα πολύτιμα, ευαίσθητα ή υπόκεινται σε κανονιστικούς περιορισμούς, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μεταφορά τους εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Το HPE Private Cloud AI παρέχει την ασφαλή υποδομή για τη λειτουργία των Industrial AI Agents at the Edge, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αναπτύσσουν εφαρμογές AI κοντά στις βιομηχανικές τους λειτουργίες, διατηρώντας τον έλεγχο, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Κυβερνοασφάλεια. Η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους για τα βιομηχανικά περιβάλλοντα και τις κρίσιμες υποδομές. Το HPE Private Cloud AI περιορίζει την επιφάνεια έκθεσης σε κυβερνοεπιθέσεις, διατηρώντας και επεξεργαζόμενο τα δεδομένα κοντά στην πηγή παραγωγής τους.
  • Κόστος χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Καθώς αυξάνεται η χρήση της AI, το κόστος που σχετίζεται με την εκτέλεση μοντέλων στο cloud (inference), τη μεταφορά δεδομένων και την επεξεργασία tokens μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, δημιουργώντας προκλήσεις για τους οργανισμούς που επιδιώκουν να επεκτείνουν την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πολλαπλές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και λειτουργίες. Η ανάπτυξη εφαρμογών AI στην περιφέρεια του δικτύου μέσω του HPE Private Cloud AI μπορεί να συμβάλει στη μείωση μέρους αυτών των δαπανών, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο και στον τόπο εκτέλεσης των εφαρμογών AI.

Μέσω των εφαρμογών EcoStruxure Industrial Insights της Schneider Electric, οι πελάτες μπορούν να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν πολλαπλούς Industrial AI Agents μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον. Έτσι απλοποιείται η διαχείριση του κύκλου ζωής τους, διευκολύνεται η εποπτεία της ασφάλειας και διατηρείται ο πλήρης έλεγχος των κρίσιμων λειτουργιών και υποδομών.

Οι πρώτοι Industrial AI Agents επικεντρώνονται στην παρακολούθηση των συστημάτων επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT), την κυβερνοασφάλεια και την ενεργειακή βελτιστοποίηση. Η πρακτική εφαρμογή των σχετικών τεχνολογιών είναι ήδη ορατή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως αυτό της CMPC στη Χιλή.

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