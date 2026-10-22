Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα

Την Ελλάδα ως «πύλη» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, για επενδύσεις με επίκεντρο την ενέργεια, την άμυνα, την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), πρόβαλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο Investopia Mediterranean - Athens, σε συζήτηση με τον υπουργό Επενδύσεων των ΗΑΕ, Μοχάμεντ Χασάν Αλ Σουγουάιντι, στο πάνελ «Connecting Markets in a Time of Global Change».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και στις τομείς όπου Ελλάδα και Εμιράτα μπορούν να αναπτύξουν βαθύτερες συνεργασίες.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, το νέο περιβάλλον διαμορφώνεται από το υψηλό κόστος ενέργειας, τη γεωπολιτική αστάθεια, τις αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις, τις ανάγκες για αμυντικές επενδύσεις και τις κοινωνικές δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού.

Η Ελλάδα ως πύλη προς την ΕΕ

Αναφερόμενος στην πορεία της συνεργασίας Ελλάδας και Εμιράτων, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για «φυσική εταιρική σχέση», με βάση τη γεωγραφία, τη ναυτιλία, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό.

«Μπορούμε να είμαστε η πύλη σας προς την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, μπορείτε να είστε η δική μας πύλη όχι μόνο προς τη Μέση Ανατολή, αλλά γενικότερα προς πολύ σημαντικές και στρατηγικές ασιατικές οικονομίες», είπε ο υπουργός.

Αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ενέργεια, υγεία, τεχνολογία και τουρισμό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει περισσότερες. «Το 2024, ήσασταν ο πιο σημαντικός εμπορικός μας εταίρος. Έχουμε δει επενδύσεις στην ενέργεια, στην υγεία, στην τεχνολογία, στον τουρισμό. Θέλουμε να δούμε περισσότερες από αυτές τις επενδύσεις να έρχονται», δήλωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες συνεργασίας στο πλαίσιο του IMEC, καθώς και στη ναυτιλία και τα logistics. «Είμαστε μια επενδυτική δύναμη, μια δύναμη στα logistics, ένα ναυτικό έθνος. Υπάρχουν φυσικές συνέργειες που μπορούν να αναδυθούν και εδώ», όπως ανέφερε.

Ανθεκτικότητα στην κρίση

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε μια παγκόσμια οικονομία που λειτουργεί σε σημαντικά δυσκολότερες συνθήκες σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Όπως επισήμανε, η εποχή του φθηνού χρήματος έχει τελειώσει. «Η μέση απόδοση του 10ετούς ομολόγου στην Ευρώπη πριν από δέκα χρόνια ήταν 1,1%, και τώρα είναι 4,4%. Αυτό εξ ορισμού δείχνει ότι μια εποχή φθηνού κεφαλαίου έχει τελειώσει, βρίσκεται πίσω μας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης. Παράλληλα «το μέσο έλλειμμα στην Ευρώπη είναι διπλάσιο σε σύγκριση με αυτό που είχαμε συνήθως», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι χώρες καλούνται ταυτόχρονα να επενδύσουν στην άμυνα, στις υποδομές και στην ανάπτυξη.

Απέναντι σε αυτά, ο υπουργός υπογράμμισε τη δημοσιονομική θέση της ελληνικής οικονομίας, την οποία παρουσίασε ως θεμέλιο για την προσέλκυση επενδύσεων.

«Από τα 27 κράτη μέλη της Ευρώπης, μόνο πέντε έχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα. Τέσσερις από αυτές ήταν εκείνες που είχαν προγράμματα του ΔΝΤ την προηγούμενη δεκαετία, η άλλη είναι η Δανία», ανέφερε. «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ βιώσιμη και ισχυρή δημοσιονομική θέση, συν το ότι έχουμε το πιο γρήγορα αποκλιμακούμενο χρέος στον κόσμο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το ελληνικό χρέος έχει μειωθεί κατά 80% σε επτά χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική σταθερότητα και η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεις».

Αλλαγή νοοτροπίας

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει, πέρα από τη σταθερότητα, ανθρώπινο δυναμικό και μια αλλαγμένη προσέγγιση απέναντι στις επενδύσεις.

«Έχουμε πολύ ταλαντούχους ανθρώπους, έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον, αλλά στη συνέχεια θα υποστήριζα επίσης ότι υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας που αναδύθηκε μετά την κρίση. Είμαστε ανοιχτοί για επενδύσεις», σημείωσε.

Αναφέρθηκε στο τραπεζικό σύστημα, στο Χρηματιστήριο και σε στρατηγικούς τομείς, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική προσέγγιση είναι η αναζήτηση εταίρων και η αξιοποίηση συνεργειών.

Η ΤΝ ως μακροοικονομική δύναμη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία δεν αντιμετώπισε μόνο ως τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και ως παράγοντα που αλλάζει τη διεθνή αγορά κεφαλαίου.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μόνο ένας τεχνολογικός ανατροπέας και μια τεχνολογική δύναμη, θα υποστήριζα ότι είναι επίσης και μια μακροοικονομική δύναμη», είπε.

Εξήγησε ότι τα κράτη ανταγωνίζονται πλέον τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για κεφάλαια και υπολογιστική ισχύ, με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις στις αποδόσεις και στο κόστος χρηματοδότησης. «Αυτή τη στιγμή, αν πάρετε τις δραστηριότητες των κρατών, ως χώρες ανταγωνιζόμαστε τους τεχνολογικούς κολοσσούς για κεφάλαια, για υπολογιστική ισχύ, και αυτό ωθεί τις αποδόσεις προς τα πάνω», τόνισε.

Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - ΗΑΕ

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η διαχείριση αυτών των προκλήσεων απαιτεί συλλογική δράση και στενότερη συνεργασία, με τη διμερή σχέση Ελλάδας-ΗΑΕ να αποκτά στρατηγική σημασία. «Γι' αυτό ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στη διμερή μας σχέση με τα ΗΑΕ», όπως ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μετατραπεί το επενδυτικό ενδιαφέρον σε έργα.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε τον χώρο, πρέπει να δημιουργήσουμε το περιβάλλον, πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια, και στη συνέχεια εξαρτάται από τους επιχειρηματίες, εξαρτάται από τους επενδυτές να αποφασίσουν τις συγκεκριμένες εταιρείες και τους συγκεκριμένους τομείς όπου μπορεί να ξεκλειδωθεί το δυναμικό», είπε.

ΤΝ: Ταχύτητα και άγνωστοι κίνδυνοι

Στην αποτίμησή του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ της γρήγορης αξιοποίησης των ευκαιριών, χωρίς όμως να υποτιμά τους κινδύνους.

«Πρέπει να ξεκλειδώσουμε το παραγωγικό της δυναμικό. Υπάρχει μια προφανής αρνητική πλευρά, η οποία είναι η διαχείριση των κινδύνων, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας», σημείωσε. Και πρότεινε «να τρέξουμε αρκετά γρήγορα ώστε να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Και πρέπει να το κάνουμε με πρωτοφανή ταχύτητα, γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνολογική αλλαγή ξεδιπλώνεται σε επίπεδο εβδομάδων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την τεχνολογική αλλαγή «εκθετική», σε αντίθεση με τον τρόπο σκέψης των δημόσιων πολιτικών. «Εμείς σκεφτόμαστε γραμμικά, ενώ αυτό είναι πολύ εκθετικό. Επομένως, είναι μια μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

«Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία τόσο της αντιμετώπισης των προκλήσεων του χθες, όλων των συσσωρευμένων προβλημάτων, όλων των μεταρρυθμίσεων που δεν υλοποιήσαμε για δεκαετίες, και ταυτόχρονα να έχουμε την ευελιξία, την ταχύτητα, την αντοχή να υλοποιήσουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις», κατέληξε.

Αλ Σουγουάιντι: Επενδύσεις σε λιμάνια, ναυτιλία και υποδομές

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επενδύσεων των ΗΑΕ, Μοχάμεντ Χασάν Αλ Σουγουάιντι, τοποθέτησε την Ελλάδα στο κέντρο μιας ευρύτερης αναδιάταξης των εμπορικών ροών ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη ναυτιλία, στην οποία δεν βασιζόμασταν τόσο όσο βασιζόμασταν σε αγωγούς» ανέφερε, για να τονίσει ο κ. Αλ Σουγουάιντι την ανάγκη επένδυσης σε λιμάνια, ναυτιλία και νέες υποδομές, σε ένα περιβάλλον όπου οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες αποκτούν αυξανόμενη σημασία.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση», υπογράμμισε ο κ. Αλ Σουγουάιντι, τονίζοντας το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ, γεγονός που της επιτρέπει να είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για τα αραβικά κράτη του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ομάν), «εάν επενδύσει ακόμη πιο δυναμικά στα logistics, στην ενέργεια και στις υποδομές», δήλωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει τη συνεργασία με τα Εμιράτα σε τεχνολογία, άμυνα, υγεία, logistics και τουρισμό.

«Η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία σήμερα να προσελκύσει μεγάλο όγκο τουρισμού, δεδομένου του τι συμβαίνει στον κόσμο», δήλωσε ο κ. Αλ Σουγουάιντι.

«ΤΝ, άμυνα και υγεία θα επιφέρουν μια αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων, ακολουθούμενα από τον τουρισμό, ο οποίος ψυχαγωγεί τους ανθρώπους», τόνισε.

«Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις εταιρείες μας στην Ελλάδα σήμερα είναι να πάρουν αυτή την εμπειρία που έχουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογία και να συνεργαστούν σε κοινούς τομείς, κάτι που ισχύει τόσο για την άμυνα, ισχύει για την υγεία, αλλά και στα σύγχρονα logistics», όπως ανέφερε. «Αυτοί είναι, κατά την άποψή μου, οι μεγαλύτεροι τομείς για συνεργασία μεταξύ των ΗΑΕ και της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Ο κ. Αλ Σουγουάιντι αναφέρθηκε επίσης στον τουρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλη ευκαιρία», σημειώνοντας ότι τα Εμιράτα διαθέτουν εμπειρία στον κλάδο.

«Ο τουρισμός είναι μια μεγάλη ευκαιρία όπου έχουμε μάθει πολλά με τα χρόνια, και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία σήμερα να προσελκύσει μεγάλο όγκο τουρισμού», τόνισε.

Ιδιωτικός τομέας και γραφειοκρατία

Ο κ. Αλ Σουγουάιντι έθεσε στο επίκεντρο τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να μετατρέψουν τις στρατηγικές συμφωνίες σε επενδύσεις. Ωστόσο, έκανε λόγο για την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και προσαρμογής των περιβαλλοντικών διαδικασιών, ειδικά σε υποδομές, λιμάνια και τουριστικές εγκαταστάσεις.

«Πολλή γραφειοκρατία σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε στις υποδομές απαγορεύεται λόγω ιστορικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων. Πώς το αλλάζουμε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων έχει γίνει ολοένα και πιο πρωταρχική;», δήλωσε.

«Πρέπει να αφήσουμε τον ιδιωτικό τομέα να ευημερήσει, πρέπει να τον στηρίξουμε, να αφαιρέσουμε τη γραφειοκρατία, να κάνουμε τη ζωή εύκολη», τόνισε ο κ. Αλ Σουγουάιντι, αναφερόμενος και στην ανάγκη ταχείας λειτουργίας υπηρεσιών «μίας στάσης».

Κλείνοντας, ο υπουργός Επενδύσεων των ΗΑΕ εξέφρασε αισιοδοξία για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η καθυστέρηση.