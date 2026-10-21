AIForum26: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα σήμερα»

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι υποδομές και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξή της, οι επενδυτικές ευκαιρίες και οι προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης βρίσκονται στο επίκεντρο του AIForum26: “Artificial Intelligence in Greece Today” , που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 , από τις 09:00 έως τις 17:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel , με δυνατότητα συμμετοχής τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας LiveOn Events+ .

Το συνέδριο διοργανώνεται από την AI Catalyst, σε συνεργασία με την ethosEVENTS, με στόχο να αναδείξει τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική οικονομία, να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων, ερευνητικής κοινότητας και τεχνολογικού οικοσυστήματος και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συνεργασίας.

Θεσμική συμμετοχή και κορυφαίοι ομιλητές

Στο AIForum26 θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, της τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και του επενδυτικού οικοσυστήματος.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται οι:

Σταύρος Καλαφάτης , Υφυπουργός Ανάπτυξης

, Υφυπουργός Ανάπτυξης Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου , Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος , Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου , Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης

, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Δημήτρης Γερογιάννης , PhD , AI Technologist & Innovation Advocate, Founding Member & Chair of AI Catalyst

, AI Technologist & Innovation Advocate, Founding Member & Chair of AI Catalyst Μάγκυ Αθανασιάδη , Director of Technology & Digital Transformation, ΣΕΒ

, Director of Technology & Digital Transformation, ΣΕΒ Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης , Καθηγητής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

, Καθηγητής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περικλής Τερλιξίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Hub for the Economy of Data and Devices (ahedd DIH SA), ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων και ειδικοί σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η ναυτιλία, η κυβερνοασφάλεια, η ψηφιακή διακυβέρνηση και η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων.

Πέντε θεματικοί άξονες για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναπτυχθούν γύρω από πέντε βασικούς θεματικούς άξονες:

AI Infrastructure & Data: Υποδομές, δεδομένα και ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης.

Υποδομές, δεδομένα και ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης. AI Skills: Ανάπτυξη ταλέντου, αναβάθμιση και επανακατάρτιση δεξιοτήτων.

Ανάπτυξη ταλέντου, αναβάθμιση και επανακατάρτιση δεξιοτήτων. Funding AI Opportunities: Επενδύσεις, venture capital, αναπτυξιακά προγράμματα και τραπεζική χρηματοδότηση.

Επενδύσεις, venture capital, αναπτυξιακά προγράμματα και τραπεζική χρηματοδότηση. AI Digital Transformation & Governance: Στρατηγική, εφαρμογή και υπεύθυνη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στρατηγική, εφαρμογή και υπεύθυνη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. AI Future: Οι επόμενες εξελίξεις στην τεχνολογία, την κοινωνία και την εθνική στρατηγική.

Παράλληλα με τις κεντρικές θεματικές ενότητες, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει σύντομες παρουσιάσεις εταιρειών, startups και spin-offs, καθώς και B2B Zone & Exhibition, με εκθεσιακή παρουσία, επιχειρηματική δικτύωση και οργανωμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλάδους όπως η υγεία και το φάρμακο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το λιανεμπόριο, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, η ναυτιλία και η άμυνα.

Ένα σημείο συνάντησης για το ελληνικό οικοσύστημα AI

Το AIForum26 απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups και τεχνολογικούς επαγγελματίες, επενδυτές, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, να διερευνήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας και να συνδέσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πλήθους φορέων του επιχειρηματικού, τεχνολογικού, ερευνητικού και ακαδημαϊκού οικοσυστήματος, όπως αναφέρονται στο επίσημο υλικό του συνεδρίου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για φοιτητές, μέλη της AI Catalyst και ερευνητές. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες συμμετοχής προβλέπονται επιλογές φυσικής παρουσίας και διαδικτυακής παρακολούθησης.

Πληροφορίες και εγγραφές:

https://ethosevents.eu/en/event/aiforum26-en/

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ: https://ethosevents.eu/en/event/aiforum26-en/#overview. Εναλλακτικά, ενημερωθείτε στα social κανάλια της διοργάνωσης Facebook και LinkedIn.