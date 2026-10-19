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Η Huawei δεσμεύεται να προωθήσει μια πιο έξυπνη και πράσινη Ευρώπη, μαζί με τους πελάτες και συνεργάτες της

Η Huawei δεσμεύεται να προωθήσει μια πιο έξυπνη και πράσινη Ευρώπη, μαζί με τους πελάτες και συνεργάτες της
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 15:16
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Το 11ο Huawei Connect Europe πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου στη Φλωρεντία της Ιταλίας, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, ειδικούς της τεχνολογίας και συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Με κεντρικό θέμα «Προωθώντας μια πιο έξυπνη και πράσινη Ευρώπη», η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), καθώς και στην επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της Ευρώπης.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Adolfo Urso, Υπουργός Επιχειρηματικότητας & «Made in Italy» της Ιταλίας, ο Eugenio Giani, Πρόεδρος της Περιφέρειας Τοσκάνης, και η Sara Funaro, Δήμαρχος Φλωρεντίας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο David Wang, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκ Περιτροπής Πρόεδρος της Huawei, ανέφερε: «Καθώς η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση της Ευρώπης προχωρούν, η Huawei συνεργάζεται με περισσότερους από 5.000 εταίρους για να αντιμετωπίσει πραγματικές προκλήσεις των πελατών της με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Ο “ευφυής κόσμος” είναι προ των πυλών και οι κλάδοι της ευρωπαϊκής οικονομίας προετοιμάζονται για ένα σημαντικό άλμα παραγωγικότητας, με κινητήρια δύναμη την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες προηγμένες τεχνολογίες. Μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, δεσμευόμαστε για τη διατήρηση ανοιχτής συνεργασίας, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, να πετύχουμε από κοινού και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας πιο έξυπνης και πράσινης Ευρώπης».

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Το μοντέλο συνεργασίας «Huawei + Partners» και η στρατηγική για την ευρωπαϊκή αγορά

Στη στρατηγική της Huawei για την ευρωπαϊκή αγορά αναφέρθηκε ο Leo Chen, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Huawei και Πρόεδρος του τομέα Enterprise Sales, υπογραμμίζοντας: «Η Huawei βρίσκεται στην Ευρώπη, για την Ευρώπη. Εμβαθύνουμε στις ανάγκες των πελατών σε κάθε τοπική αγορά και μετατρέπουμε την τεχνολογία σε πράξη, προωθώντας τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης».

Όπως εξήγησε, η Huawei εστιάζει σε δύο βασικές προτεραιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά: την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις εφαρμογές των επιμέρους κλάδων, και την ενδυνάμωση των τοπικών συνεργατών, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τους Ευρωπαίους πελάτες.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής και επεκτείνοντας το υφιστάμενο μοντέλο συνεργασίας «Huawei + Partners», η Huawei παρουσίασε το πρόγραμμα «SCALE» για την Ευρώπη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βασικές πρωτοβουλίες που αφορούν λύσεις προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένα σενάρια χρήσης, από κοινού ανάπτυξη καινοτομίας, συντονισμένες ενέργειες μάρκετινγκ και παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματική συνεργασία.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους τοπικούς συνεργάτες να καινοτομούν με βάση τις ανάγκες των πελατών τους, να ενσωματώνουν ευκολότερα τις λύσεις της Huawei στο χαρτοφυλάκιό τους και να ενισχύουν τις δυνατότητές τους στην παροχή υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Στο Huawei Connect Europe 2026 συμμετείχαν επίσης ως ομιλητές εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οι οποίοι μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τη στρατηγική της διττής μετάβασης της Ευρώπης και τις πρακτικές αξιοποίησης ευφυών τεχνολογιών σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Μεταξύ αυτών ήταν οι Pierre Francois Rudant, Επικεφαλής Τεχνολογίας της Auchan Retail, Federico Ascoli, Επικεφαλής Πλατφορμών και μέλος της Διευρυμένης Διοικητικής Ομάδας του Ομίλου ALSO, Sergio Grassi, Γενικός Διευθυντής της Zeliatech και Chief Revenue Officer για τους τομείς Value, Green και Services του Ομίλου Esprinet στην Ιταλία, και Marcel Poser, Συνιδρυτής της Screening Eagle Technologies.

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