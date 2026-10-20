Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το PAREMVASI Think Tank, το ΝΟΗΣΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και η διαΝΕΟσις - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ συνδιοργανώνουν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στο ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, μια σημαντική εκδήλωση εθνικής εμβέλειας, με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και των προοπτικών της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης για τον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας.

Σε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το επιστημονικό και ερευνητικό της δυναμικό, να ενισχύσει τη σύνδεση της γνώσης με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή και να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία και την κοινωνία.

Αφετηρία του διαλόγου θα αποτελέσει η παρουσίαση δύο σημαντικών ερευνητικών πρωτοβουλιών της διαΝΕΟσις, που αφορούν το ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τις αντιλήψεις των Ελλήνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα ευρήματα θα τροφοδοτήσουν έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Με το ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό της δυναμικό, την επιχειρηματική της δραστηριότητα και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας, η πόλη μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο όχι μόνο στην εφαρμογή, αλλά και στη διαμόρφωση εθνικών αναπτυξιακών και τεχνολογικών πολιτικών. Η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί απλώς τον τόπο φιλοξενίας της εκδήλωσης, αλλά έναν χώρο παραγωγής γνώσης, διαλόγου και προτάσεων που αφορούν ολόκληρη την Ελλάδα.

Η σύμπραξη των τριών φορέων επιδιώκει να συνδέσει την επιστημονική τεκμηρίωση με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση συγκεκριμένων κατευθύνσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Γιατί το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πού βρισκόμαστε σήμερα, αλλά κυρίως τι πρέπει να γίνει ώστε η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελέσουν πραγματικούς μοχλούς παραγωγικού μετασχηματισμού και εθνικής ανάπτυξης.

SAVE THE DATE

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 | 17:30

ΝΟΗΣΙΣ – Θεσσαλονίκη

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν σύντομα.