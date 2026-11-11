Aσφαλιστής προειδοποιεί: Ένα ακαθάριστο τζάκι μπορεί να σας στερήσει την αποζημίωση για φωτιά

Η θέρμανση με ξυλόσομπες και παραδοσιακά τζάκια παραμένει δημοφιλής επιλογή για πολλούς καταναλωτές που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας. H χρήση τους, ωστόσο, συνοδεύεται από αυστηρούς όρους από πλευράς ασφαλιστικών εταιρειών.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που χρησιμοποιούν ξυλόσομπες ή τζάκια κρούει πρώην εργαζόμενος στον ασφαλιστικό κλάδο, υπογραμμίζοντας πόσο εύκολα μπορούν να αγνοηθούν οι όροι των συμβολαίων μέχρι να συμβεί κάποια ζημιά.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση σε διαδικτυακό φόρουμ, κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνάντησε αμέτρητες περιπτώσεις όπου αιτήματα αποζημίωσης για φωτιά απορρίφθηκαν επειδή οι ασφαλισμένοι δεν είχαν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του συμβολαίου τους.

Οι βασικές συμβουλές των ειδικών για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων εκπλήξεων περιλαμβάνουν:

Πλήρη δήλωση του εξοπλισμού: Βεβαιωθείτε ότι η ασφαλιστική εταιρεία γνωρίζει την ύπαρξη και τη χρήση της ξυλόσομπας ή του τζακιού.

Βεβαιωθείτε ότι η ασφαλιστική εταιρεία γνωρίζει την ύπαρξη και τη χρήση της ξυλόσομπας ή του τζακιού. Έλεγχο των ειδικών όρων: Εξετάστε αν το συμβόλαιο απαιτεί πιστοποιημένη εγκατάσταση από επαγγελματία, τήρηση συγκεκριμένων πολεοδομικών κανόνων ή υποχρεωτικό ετήσιο καθαρισμό της καπνοδόχου.

Εξετάστε αν το συμβόλαιο απαιτεί πιστοποιημένη εγκατάσταση από επαγγελματία, τήρηση συγκεκριμένων πολεοδομικών κανόνων ή υποχρεωτικό ετήσιο καθαρισμό της καπνοδόχου. Διασφάλιση και ψηφιακή αποθήκευση παραστατικών: Φυλάξτε όλες τις αποδείξεις αγοράς, εγκατάστασης και ετήσιου καθαρισμού. Είναι προτιμότερο να διατηρούνται ψηφιακά (π.χ. σε email ή στο cloud), ώστε να μην καταστραφούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η πλειονότητα των καταναλωτών σπάνια διαβάζει τους αναλυτικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε νοικοκυριά, ωστόσο, που βασίζονται στη θέρμανση με ξύλα, αυτή η αμέλεια ενέχει σοβαρό χρηματοοικονομικό ρίσκο. Το κόστος του ετήσιου καθαρισμού καπνοδόχου παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με την πιθανή απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης.

Μια απλή και πρακτική τεχνική που προτείνουν οι ειδικοί είναι η αποστολή φωτογραφιών στον εαυτό μας μέσω email αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, ώστε να υπάρχει αυτόματη χρονική σήμανση (dated record).

Για τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να μειώσουν τους κινδύνους και το κόστος θέρμανσης, η σταδιακή αναβάθμιση σε σύγχρονα, αποδοτικότερα συστήματα - όπως οι αντλίες θερμότητας σε συνδυασμό με οικιακά φωτοβολταϊκά - προσφέρει μια ασφαλέστερη και σταθερά οικονομική εναλλακτική λύση για το μέλλον.

Πηγή: The Cool Down