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Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο 16ο Wind Wildlife Research Meeting στις ΗΠΑ

Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο 16ο Wind Wildlife Research Meeting στις ΗΠΑ
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 11:39
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Δυναμική παρουσία της ελληνικής AI-native DeepTech scale-up στο κορυφαίο διεθνές επιστημονικό forum για τη βιώσιμη αιολική ενέργεια και τη βιοποικιλότητα

Η nvisionist, η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech scale-up εταιρεία, ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως Χρυσός Χορηγός στο 16ο Wind Wildlife Research Meeting (WWRM), το οποίο διοργανώνεται από το Renewable Energy Wildlife Institute (REWI) και θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 στο Albuquerque του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ.

Έχοντας ήδη εδραιώσει την παρουσία της σε 3 ηπείρους και διαθέτοντας περισσότερες από 30 διεθνείς διακρίσεις, η nvisionist ενισχύει σταθερά τη διεθνή της εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο του WWRM, η εταιρεία τοποθετεί την τεχνολογική της υπεροχή, αλλά και εμπειρία, στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου επιστημονικού διαλόγου για τη βιώσιμη αιολική ενέργεια, αποδεικνύοντας πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να γεφυρώσει την επιτακτική ανάγκη για πράσινη ενέργεια με την αδιαπραγμάτευτη προστασία της βιοποικιλότητας.

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Το WWRM αποτελεί έναν από τους πλέον έγκριτους διεθνείς θεσμούς ερευνητικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια υπό την αιγίδα του REWI, του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που πρωτοστατεί στην επιτάχυνση της υπεύθυνης ανάπτυξης των ΑΠΕ μέσω της τεκμηριωμένης επιστήμης και της πολυεπίπεδης συνεργασίας. Περισσότεροι από 400 ειδικοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας αιολικής βιομηχανίας συγκεντρώνονται στο WWRM από όλες τις Πολιτείες της Αμερικής και δεκάδες χώρες, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αποφυγή αλλά και την αντιστάθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αιολικής βιομηχανίας, χτίζοντας «γέφυρες» ανάμεσα στην πράσινη ενέργεια και την προστασία της άγριας ζωής.

Η φετινή διοργάνωση θα εστιάσει σε καίρια ζητήματα του κλάδου, όπως οι τεχνολογικές και μηχανικές καινοτομίες για την παρακολούθηση και τη μείωση του κινδύνου σύγκρουσης πτηνών στις ανεμογεννήτριες, η τυποποίηση και ανταλλαγή δεδομένων, η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων αιολικών έργων, καθώς και οι στρατηγικές λήψης αποφάσεων για την προστασία της άγριας ζωής.

Σε αυτό το κορυφαίο διεθνές περιβάλλον επιστημονικής και επιχειρησιακής σύγκλισης, η nvisionist δίνει δυναμικό «παρών» ως Χρυσός Χορηγός με booth στον κεντρικό εκθεσιακό χώρο του WWRM. Η εταιρεία θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το state-of-the-art portfolio των AI-native λύσεων και τεχνολογιών αιχμής που διαθέτει, οι οποίες εκτείνονται από την προστασία κρίσιμων υποδομών έως τις τεχνολογίες διττής χρήσης (Dual-Use technologies). Επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η nvisionist αποτελεί επίσημο μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ενώ παράλληλα ηγείται και στο κομμάτι της υπεύθυνης τεχνολογικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, αποτελεί την 1η εταιρεία στην Ελλάδα, 2η στην Ευρώπη και 5η παγκοσμίως που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση ISO/IEC 42001:2023 για Συστήματα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης, διαθέτοντας συνολικά 10 πιστοποιήσεις ISO, που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη ανάπτυξη και διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει την προηγμένη και πολυβραβευμένη ναυαρχίδα της εταιρείας, το σύστημα nvbird®, την AI-driven λύση της που δίνει απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αιολικής ενέργειας: την προστασία της βιοποικιλότητας. Καθοριστικής σημασίας για την παρουσία της nvisionist στην αμερικανική αγορά είναι η κατοχύρωση της τεχνολογικής της καινοτομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω αμερικανικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η οποία ενισχύει τη διεθνή προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική δυναμικής της ανάπτυξης στις ΗΠΑ.

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Αναγνωρισμένο πρόσφατα ως «Top Wind Turbine Solution in Europe 2026» από το Energy Business Review Europe, το nvbird® συνδυάζει Edge AI, Computer Vision και 3D αισθητήρες για την αυτόματη ανίχνευση και κλιμακωτή αποτροπή κινδύνου προσκρούσεων σε πραγματικό χρόνο. Το nvbird® έχει ήδη εγκατασταθεί σε περισσότερες από 300 μονάδες, σε 32 αιολικά πάρκα διεθνώς. Παράλληλα, η nvisionist διαθέτει ένα μοναδικό ιδιόκτητο σύνολο δεδομένων, που περιλαμβάνει περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες καταγραφών από πραγματικές εγκαταστάσεις. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται για την εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση των αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης του συστήματος, ενισχύοντας την ακρίβεια ανίχνευσης και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του. Έτσι, το σύστημα περιορίζει τις περιττές διακοπές λειτουργίας των ανεμογεννητριών μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση, ενώ η νέα του γενιά ενσωματώνει τρισδιάστατη απεικόνιση τροχιάς (3D Trajectory Estimation), αυτόματη ταξινόμηση ειδών (Bird Family Species Classification) και αυξημένη υπολογιστική αποδοτικότητα. Με εφαρμογές που καλύπτουν τόσο το στάδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης πριν από την κατασκευή (Pre-Construction), όσο και τη λειτουργία χερσαίων (Onshore) και υπεράκτιων (Offshore) αιολικών πάρκων, το nvbird® προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας σε όλον τον κύκλο ανάπτυξης ενός αιολικού έργου.

Ο Τάσος Αλέφαντος, Αντιπρόεδρος της nvisionist, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας ως Χρυσός Χορηγός στο WWRM αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή ανάπτυξη της nvisionist και μια ιδιαίτερη ευκαιρία να παρουσιάσουμε την τεχνολογία μας στην αμερικανική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα. Το nvbird® έχει ήδη αποδείξει την αξία του μέσα από εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αιολικά πάρκα διεθνώς, ενώ η κατοχύρωση της καινοτομίας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές μας στη συγκεκριμένη αγορά. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και η προστασία της βιοποικιλότητας μπορούν και πρέπει να προχωρούν μαζί. Με το nvbird® αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε υπερήφανοι που η ελληνική καινοτομία πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της βιώσιμης αιολικής ενέργειας παγκοσμίως».

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