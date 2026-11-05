Η Infinitum εκσυγχρονίζει την OT υποδομή της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής διαδικασίας

Η Infinitum σχεδίασε και υλοποίησε για την Ελληνικός Χρυσός μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική της OT υποδομής ( Operational Technology Infrastructure ), με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας , την υψηλή διαθεσιμότητα των κρίσιμων παραγωγικών συστημάτων και την προστασία των βιομηχανικών της δεδομένων . Η νέα υποδομή υποστηρίζει συστήματα όπως SCADA και Industrial IoT και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει το Business Continuity και τις δυνατότητες Disaster Recovery , μειώνοντας τον κίνδυνο διακοπών που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας.

Η Infinitum ανέλαβε τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, από την ανάλυση των απαιτήσεων και το Solution Architecture έως το Deployment και το Systems Integration των επιμέρους τεχνολογιών. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας ενιαίας, αξιόπιστης και σύγχρονης υποδομής, προσαρμοσμένης στις αυξημένες απαιτήσεις διαθεσιμότητας και λειτουργίας ενός κρίσιμου βιομηχανικού περιβάλλοντος.

Μέσα από το συνολικό Architecture Design και το Integration των τεχνολογιών, δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο και ανθεκτικό περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει δύο διακριτά sites, Primary και Disaster Recovery. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ενισχύει το High Availability της υποδομής και υποστηρίζει το στόχο του Zero Downtime, περιορίζοντας τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων και παρατεταμένου downtime σε περίπτωση αστοχίας.

Η Infinitum είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος Systems Integrator και στρατηγικός Technology Partner, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Mission-Critical λύσεων Πληροφορικής. Με ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο στους τομείς IT infrastructure, Platform Engineering και Printing & Imaging, συνδυάζει βαθιά τεχνική εξειδίκευση και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους τεχνολογικούς κατασκευαστές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονα Enterprise περιβάλλοντα.