Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ (ΔΕΣΦΑ) αναφορικά με τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 4 Αυγούστου 2026 Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041», καθώς και της από 14 Οκτωβρίου Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡAΑΕY ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

1.Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-422264/01.09.2026 και I-425304/20.10.2026

2.Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-422269/02.09.2026

3.Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-422271/02.09.2026