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Το μεταλλείο Σκουριών χαρακτηρίζεται Στρατηγικό Έργο βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες

Το μεταλλείο Σκουριών χαρακτηρίζεται Στρατηγικό Έργο βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 13:26
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Με πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε το μεταλλείο χαλκού-χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής ως Στρατηγικό Έργο, στο πλαίσιο του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act - «CRMA»).

Αποτελεί μία αναγνώριση της σημασίας των Σκουριών για την ενίσχυση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τις εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες κρίσιμων πρώτων υλών και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού. Ο χαλκός έχει χαρακτηριστεί στρατηγική πρώτη ύλη σύμφωνα με το CRMA και αποτελεί κρίσιμο μέταλλο για τον εξηλεκτρισμό, τις υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας και την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.

«Ο χαρακτηρισμός των Σκουριών ως Στρατηγικό Έργο υπογραμμίζει τη σημασία του όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά», δήλωσε ο Christian Milau, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold. «Ως ένα από τα μεγαλύτερα νέα μεταλλεία χαλκού-χρυσού στην Ευρώπη, οι Σκουριές μπορούν να συμβάλλουν στην ασφαλή και υπεύθυνη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, απαραίτητων για την οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μετάβαση. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του έργου και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού σε βάθος χρόνου».

«Η ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση αποτελεί ισχυρή απόδειξη των δυνατοτήτων της Ελλάδας να πρωταγωνιστήσει στην υπεύθυνη παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών. Με την έναρξη λειτουργίας των Σκουριών, η τεχνογνωσία της Ελλάδας στον μεταλλευτικό κλάδο συνδέεται με την ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και ανθεκτικότερου εφοδιασμού χαλκού – μίας απαραίτητης πρώτης ύλης για τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές αλυσίδες αξίας και τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Προτεραιότητά μας είναι να λειτουργήσουμε το έργο αυτό με υπευθυνότητα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δημιουργώντας παράλληλα διαχρονική αξία για την Ελλάδα και τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός και Vice President & Country Manager της Eldorado Gold για την Ελλάδα, κ. Χρήστος Μπαλάσκας.

Το μεταλλείο Σκουριών ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παραγωγό χαλκού και χρυσού κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης 20ετούς ζωής του. Αποτελεί επένδυση άνω των 2 δισ. δολαρίων και αναμένεται να στηρίξει εκατοντάδες άμεσες θέσεις εργασίας, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο CRMA θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να ενισχύσει την πρόσβαση της Ευρώπης σε κρίσιμες πρώτες ύλες και να μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικές πηγές προμήθειας. Τα Στρατηγικά Έργα επιλέγονται με βάση τη δυνητική συμβολή τους στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, την τεχνική δυνατότητα υλοποίησής τους, τη συμμόρφωσή τους με πρότυπα βιωσιμότητας και τα ευρύτερα οφέλη τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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