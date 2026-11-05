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KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα

KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 11:25
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Η KIEFER παρουσίασε το όραμά της για ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα, ενώ ξεχωριστή παρουσία στη διοργάνωση είχε το ανθρωποειδές ρομπότ Sophea.

Στις προοπτικές που δημιουργεί η σύγκλιση της ενεργειακής μετάβασης με την τεχνητή νοημοσύνη εστίασε η KIEFER στο Athens Investment Forum 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό θέμα «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στελέχη της εταιρείας συμμετείχαν σε δύο θεματικές συζητήσεις, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, τις νέες απαιτήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειακών συστημάτων, καθώς και τη στρατηγική της KIEFER για την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ξεχωριστή παρουσία είχε η Sophea, το ανθρωποειδές ρομπότ της KIEFER, η οποία ανέβηκε στη σκηνή, συστήθηκε στο κοινό και απάντησε σε ερωτήσεις.

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Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για την ενεργειακή μετάβαση

Στη θεματική ενότητα για την ενεργειακή μετάβαση, ο Στέργιος Σταθαράς, Head of Energy Market Analysis της KIEFER TEK, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες ανάγκες ευελιξίας του ενεργειακού συστήματος, καθώς ενισχύεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναπτύσσονται νέες υποδομές αποθήκευσης.

Όπως ανέδειξε, η αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας δεν εξαρτάται μόνο από την εγκατάσταση νέας παραγωγικής ισχύος ή την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, αλλά και από τη δυνατότητα συντονισμού της παραγωγής, της αποθήκευσης και της κατανάλωσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση, μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων και εργαλείων πρόβλεψης και βελτιστοποίησης, που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση της παραγωγής, της αποθήκευσης και της κατανάλωσης», ανέφερε ο κ. Σταθαράς.

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AI Factories και ανάπτυξη εφαρμογών με διεθνή προοπτική

Στη θεματική ενότητα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Χρήστος Πετρόχειλος, CEO της KIEFER TEK και της KIEFER INVESTMENTS S.A., παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στη δημιουργία AI Factories. Πρόκειται για εξειδικευμένες υποδομές υψηλής υπολογιστικής ισχύος, οι οποίες αξιοποιούν GPUs για την επεξεργασία δεδομένων, την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

«Αναπτύσσουμε AI Factories, τα οποία θα αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προηγμένο εξοπλισμό για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα με δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων που θα απευθύνονται όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε ο κ. Πετρόχειλος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιλογή της εταιρείας να αναπτύξει μικρότερες, κατανεμημένες μονάδες AI Factories, κοντά στα σημεία εφαρμογής, ώστε να καλύπτουν την τοπική ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στη δημιουργία υποδομής στην περιοχή της Μεγαλόπολης, με στόχο την υποστήριξη ρομποτικών εφαρμογών στην Πελοπόννησο. Έμφαση έδωσε στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, συνδέοντας την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Η Sophea στο επίκεντρο του Athens Investment Forum

Την παρουσία της KIEFER στο συνέδριο συμπλήρωσε η Sophea, το ανθρωποειδές ρομπότ και AI spokesperson της εταιρείας. Η Sophea ανέβηκε στη σκηνή του Athens Investment Forum, συστήθηκε στους συμμετέχοντες και απάντησε σε ερωτήσεις, παρουσιάζοντας στην πράξη τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, βρισκόταν επίσης στον χώρο υποδοχής, όπου συνομιλούσε με τους επισκέπτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης.

Η νοημοσύνη της βασίζεται στο οικοσύστημα Sophea AI, με κεντρικό στοιχείο το πρώτο ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) που εκπαιδεύεται εξ ολοκλήρου με πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα της KIEFER. Μέσα από την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, η Sophea μπορεί να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της, να ακούει, να επικοινωνεί και να κινείται, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της ρομποτικής σε εργασίες που είναι επαναλαμβανόμενες, απαιτητικές ή δυνητικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

Η παρουσία της στο συνέδριο ανέδειξε, παράλληλα, τη σύνδεση των ψηφιακών μοντέλων με εφαρμογές φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (Physical AI), όπου η επεξεργασία δεδομένων και η λήψη αποφάσεων συνδυάζονται με την αντίληψη και τη δράση στον πραγματικό κόσμο.

Με την παρουσία της στο Athens Investment Forum 2026, η KIEFER ανέδειξε τις προοπτικές που ανοίγει η σύγκλιση της ενέργειας με την τεχνητή νοημοσύνη, από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ενεργειακών συστημάτων έως την ανάπτυξη AI Factories και ρομποτικών εφαρμογών. Με αφετηρία την Ελλάδα και προοπτική τις ευρωπαϊκές αγορές, η ελληνική εταιρεία επενδύει σε υποδομές και λύσεις που συνδέουν αυτή τη σύγκλιση με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας,

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