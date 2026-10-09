Μεταλλείο Σκουριών: Ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη μόλις ολοκληρώθηκε

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Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 08:57
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Μια εμβληματική επένδυση με σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση, την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία, με μακροπρόθεσμη συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

Με μια λαμπρή τελετή, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων της Πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας, της ηγεσίας και στελεχών της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός, καθώς και θεσμικών, τραπεζικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών εταίρων και εκπροσώπων των ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Σκουριές, στη ΒΑ Χαλκιδική. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταλλευτική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, η οποία περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής σε παραγωγική λειτουργία.

Η τελετή επισφράγισε την ολοκλήρωση μιας πολυετούς κατασκευαστικής προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι και επενδύθηκαν περισσότερα από $2 δισ. Στις Σκουριές αναμένεται να παράγονται κατά μέσο όρο 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατ. λίβρες χαλκού ετησίως, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα κρίσιμων πρώτων υλών. Καθ’ όλη τη διάρκεια μίας μακράς παραγωγικής περιόδου, με αρχικά εκτιμώμενη διάρκεια 20 ετών και προοπτική επέκτασης μέσα από τις συνεχιζόμενες μεταλλευτικές έρευνες, οι Σκουριές αναμένεται να δημιουργούν σταθερή αξία για την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία, μέσω της απασχόλησης, της οικονομικής δραστηριότητας και της ευρύτερης συμβολής της δραστηριότητας στην περιοχή.

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Με τις Σκουριές σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα απασχολούν περί τους 3.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους, με σταθερές και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που κατά προτεραιότητα απασχολούν κατοίκους της τοπικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου, η αξία των αγορών από Έλληνες προμηθευτές, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €6,7 δισ., ενώ οι εξαγωγές σε €17,5 δισ., ενισχύοντας τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην εξωστρέφεια της χώρας. Παράλληλα, η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, εκτιμάται σε περίπου €1,8 δισ., ενώ επιπρόσθετα τα μεταλλευτικά τέλη που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο θα αποφέρουν περί τα €1,3 δισ., εκ των οποίων τα €509 εκατ. θα κατευθύνουν στον Δήμο Αριστοτέλη, συμβάλλοντας άμεσα στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία.

Το οικονομικό αποτύπωμα συμπληρώνεται από μια μακροπρόθεσμη δέσμευση κοινωνικών επενδύσεων, στην τοπική κοινωνία με πρόγραμμα έργων συνολικού ύψους US$80 εκατ. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται σε τομείς με άμεση και μακροπρόθεσμη αξία για την περιοχή, όπως η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι δομές υγείας, το περιβάλλον, οι υποδομές και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με στόχο να δημιουργούνται ευκαιρίες και να ενισχύονται οι προοπτικές της τοπικής κοινωνίας, παράλληλα με την εξέλιξη της επένδυσης.

Με τις Σκουριές, η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει περαιτέρω το παραγωγικό και οικονομικό αποτύπωμα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, μιας επένδυσης συνολικού ύψους άνω των $3 δισ. Το έργο συνδέει την υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χαλκιδικής, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και την ενδυνάμωση της παρουσίας της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

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Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε για το έργο: «Βλέπουμε μια εντυπωσιακή επένδυση η οποία ουσιαστικά απορρόφησε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ίσως όντως η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση που έχει γίνει στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια επένδυση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό. Και σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων, όπου η Ευρώπη κοιτάζει ξανά τις αλυσίδες αξίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε εμείς ως Ευρωπαίοι, όχι απλά ως Έλληνες, να παράγουμε οι ίδιοι τις κρίσιμες πρώτες ύλες τις οποίες χρειαζόμαστε προκειμένου η βιομηχανία μας να γίνει και πάλι ανταγωνιστική. Οι Σκουριές συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την όχι απλά εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Η εικόνα λοιπόν -και να κλείσω με αυτό- την οποία βλέπουμε σήμερα, είναι μια αισιόδοξη εικόνα. Είναι εικόνα της Ελλάδος η οποία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι εικόνα μιας χώρας η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Καλή αρχή και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτή η επένδυση».

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Ο President & CEO της Eldorado Gold, κ. Christian Milau, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Eldorado Gold, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες μας και την Ελλάδα. Οι Σκουριές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της Εταιρείας μας και σήμερα περνούν στο επόμενο κεφάλαιο ως ένα σύγχρονο μεταλλείο χρυσού και χαλκού. Καθώς περνάμε από τη φάση της κατασκευής στη φάση της παραγωγής, οι Σκουριές δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία μέσα από την απασχόληση, τις επενδύσεις και την υπεύθυνη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στην προμήθεια των κρίσιμων ορυκτών, τα οποία είναι απαραίτητα για το μέλλον».

Ο Director, Board of Directors, της Eldorado Gold, κ. George Burns, επεσήμανε: «Η ολοκλήρωση των Σκουριών επισφραγίζει μια μακρά πορεία δέσμευσης, επιμονής και συνεχούς προσπάθειας. Παρά τις προκλήσεις, η πίστη στις δυνατότητες και την προοπτική του έργου παρέμεινε σταθερή. Σήμερα, σηματοδοτούμε όχι μόνο την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά και την έναρξη μιας νέας περιόδου, με μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για την απασχόληση, την τοπική οικονομία και τη δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα».

Τέλος, εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός, ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Μπαλάσκας, ανέφερε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα έργο που χρειάστηκε χρόνια συστηματικής εργασίας, τεχνογνωσίας και τη συμβολή χιλιάδων ανθρώπων για να ολοκληρωθεί. Για εμάς, όμως, η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί το τέλος αυτής της προσπάθειας, αλλά την αρχή μιας νέας, μακράς παραγωγικής περιόδου. Οι Σκουριές περνούν πλέον από την κατασκευή στη λειτουργία και ξεκινούν να δημιουργούν σημαντική αξία για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία, μέσα από την απασχόληση, τις ελληνικές προμήθειες, τα δημόσια έσοδα και τις κοινωνικές επενδύσεις».

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