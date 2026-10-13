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Deloitte “Greek CFO Survey 2026”: Οι Έλληνες CFOs επενδύουν σε ψηφιακό μετασχηματισμό, εξαγορές και ESG με αισιοδοξία που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 12:40
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H Deloitte Ελλάδος διεξήγαγε για δεύτερη συνεχή χρονιά την έρευνα «Greek CFO Survey» με στόχο να διερευνήσει σε βάθος προκλήσεις, προτεραιότητες και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι Οικονομικοί Διευθυντές (CFOs) στην Ελλάδα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Απρίλιο του 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 CFOs από ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό δείγμα εταιρειών, καλύπτοντας διαφορετικά μεγέθη και κλάδους δραστηριότητας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία σε κλίμα αβεβαιότητας

Η αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές των εταιρειών μειώθηκε από 44% σε 39%, ενώ οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν (12% → 22%). Το 64% των CFOs αξιολογεί την αβεβαιότητα από το εξωτερικό περιβάλλον ως υψηλή ή πολύ υψηλή, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 44%. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι CFOs στην Ελλάδα εμφανίζονται σημαντικά πιο αισιόδοξοι, με το ποσοστό αισιοδοξίας να διαμορφώνεται στο 39%, έναντι μόλις 20% των Ευρωπαίων ομολόγων τους. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται και στις προσδοκίες για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων: το 69% των Ελλήνων CFOs αναμένει αύξηση των εσόδων κατά το επόμενο 12μηνο, έναντι 59% των Ευρωπαίων ομολόγων τους, ενώ για το EBITDA τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 63% και 35%.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα στην κορυφή της ατζέντας

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι πλέον η νούμερο ένα ανησυχία: το 84% των CFOs τον κατατάσσει ως σημαντική απειλή για το επόμενο 12μηνο, από 68% το 2025. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα υπερδιπλασιάστηκαν (19% → 44%), με κύριες πηγές ανησυχίας τις ενεργειακές κρίσεις (70%) και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή (55%). Το 45% των εταιρειών βλέπει ήδη μείωση κερδοφορίας και καθυστέρηση επενδύσεων.

Η αυξημένη ανησυχία δεν παραμένει στο επίπεδο της διαπίστωσης — μεταφράζεται ήδη σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Το 67% των εταιρειών έχει ενεργοποιήσει διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων και εκτίμησης επιπτώσεων, ενώ σχεδόν μία στις τέσσερις (24%) προχωρά σε διαφοροποίηση της εφοδιαστικής της αλυσίδας, μειώνοντας την εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές προμηθειών και πωλήσεων.

Στροφή στις εξαγορές και στη διαχείριση κεφαλαίου

Η διάθεση για εξαγορές και συγχωνεύσεις εκτινάχθηκε από 29% σε 46% — η μεγαλύτερη μεταβολή που καταγράφεται στην έρευνα. Παράλληλα, η μείωση λειτουργικών δαπανών ανεβαίνει στις προτεραιότητες (43% → 49%), ενώ η βελτιστοποίηση κεφαλαίου κίνησης εμφανίζεται για πρώτη φορά ως σημαντικός στρατηγικός στόχος, με 62% πιθανότητα υλοποίησης. Με το κόστος δανεισμού να παραμένει υψηλό, οι εταιρείες στρέφονται στη βελτιστοποίηση κεφαλαίου κίνησης και τον περιορισμό λειτουργικών δαπανών για εσωτερική χρηματοδότηση.

Οι Οικονομικές Διευθύνσεις στο επίκεντρο της στρατηγικής

Το 54% των CFOs δηλώνει ότι η Οικονομική Διεύθυνση συμμετέχει «πολύ ενεργά» στη στρατηγική λήψη αποφάσεων, από 51% το 2025. Ωστόσο, η διεύρυνση του ρόλου — με την ενσωμάτωση ESG και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων — ασκεί πίεση στις υπάρχουσες διαδικασίες: το ποσοστό των διευθύνσεων που έχουν διευρύνει το ρόλο τους με ώριμες και τεκμηριωμένες διαδικασίες υποχώρησε από 50% σε 45%.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: ταχεία πρόοδος, αλλά μετ’ εμποδίων

Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης υπερτριπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο (10% → 32%), τα εργαλεία Business Intelligence αυξήθηκαν από 53% σε 68%, και τα εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού (EPM) από 25% σε 36%. Οι CFOs στην Ελλάδα προτεραιοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ποσοστό 78% — υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (36%). Παρ' όλα αυτά, η ικανοποίηση από το τεχνολογικό περιβάλλον μειώνεται (από 20% σε 13% «κυρίως ικανοποιημένοι»), καθώς τα κατακερματισμένα συστήματα (49%) και η εξάρτηση από spreadsheets παραμένει υψηλή, με 73% των εταιρειών να τα χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο.

ESG: υψηλή αναγνώριση, χαμηλή ετοιμότητα

Το 72% των CFOs θεωρεί τη βιωσιμότητα και την ESG στρατηγική σημαντική ή πολύ σημαντική για την εταιρεία τους, ενώ η Πράσινη Χρηματοδότηση αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη πηγή άντλησης κεφαλαίων (69%), με τα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης να ακολουθούν στο 59%. Πρόκειται για τις δύο κυρίαρχες πηγές χρηματοδότησης που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των απαντήσεων.

Ωστόσο, το 39% των CFOs δηλώνει χαμηλό επίπεδο ετοιμότητας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). Ταυτόχρονα, το 16% αγνοεί εντελώς τις απαιτήσεις digital tagging (ψηφιακή σήμανση για αναζήτηση και οργάνωση ψηφιακών αρχείων), κενό που μπορεί να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα για όσους δεν κινηθούν έγκαιρα.

Ο Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Partner, Finance Operate Leader της Deloitte Ελλάδος δήλωσε:

«Τα φετινά ευρήματα δείχνουν μια εικόνα γεμάτη αντιφάσεις. Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις Οικονομικές Διευθύνσεις τριπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο, όμως το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: εμπιστευόμαστε πραγματικά τα αποτελέσματά της για να πάρουμε αποφάσεις; Οκτώ στους δέκα CFOs θέτουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως προτεραιότητα, την ίδια στιγμή που τα spreadsheets παραμένουν το βασικό εργαλείο για τις περισσότερες εταιρείες. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα μετασχηματιστούμε ή αν χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά πώς, με ποιες διαδικασίες, και, κυρίως, με ποια στρατηγική. Η αβεβαιότητα δεν είναι πλέον μόνο γεωπολιτική. Είναι οικονομική, ρυθμιστική, αφορά τα μοντέλα διακυβέρνησης και τη διαθεσιμότητα ταλέντων. Σε αυτό το περιβάλλον, ο CFO δεν αρκεί να διαχειρίζεται μόνο αριθμούς. Πρέπει να δίνει απαντήσεις σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα».

Για πρόσβαση στην πλήρη έρευνα της Deloitte, πατήστε εδώ.

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