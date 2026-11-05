METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών

Καθώς η Εταιρεία εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, το εννεάμηνο αντανακλά τη συνεχιζόμενη πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών της προτεραιοτήτων. Η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση, την εμπορική ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της για το 2026.

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €6,2 δισ., ο υψηλότερος για εννεάμηνο στην ιστορία της Εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με €5,1 δισ. το 9Μ 2025, με αύξηση στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους της Εταιρείας.

Η διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (HClass) διήρκησε 44 ημέρες. Οι επισκευές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές και προσωρινής διαταραχής στη λειτουργία των μονάδων CCGT, η δύναμη και η ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου επιβεβαιώνουν την εκτίμηση (guidance) EBITDA για το 2026 ύψους €1,00-1,15 δισ., καθώς και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους περίπου €1,92 – 2,08 δισ..

Πρόοδος σημειώθηκε στη στρατηγική ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ Group ως αυτόνομης πλατφόρμας υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ενδεχόμενης εισαγωγής στο Euronext Athens για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της χρηματοοικονομικής του αυτονομίας.

Αμβλύνονται τα ρίσκα(de-risking) της δραστηριότητας της πρώην MPP, με την επίτευξη First Fire στη μονάδα PROTOS ERF στο Cheshire και στη μονάδα CCGT 560 MW Grudziądz στην Πολωνία, ενώ σημειώνεται περαιτέρω πρόοδος στο υπόλοιπο legacy χαρτοφυλάκιο.

Συνεχίζει να υλοποιείται η στρατηγική asset rotation plan μέσω της πώλησης του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκού και αποθήκευσης ενέργειας Tamarico II, 165 MW / 725 MWh, στη Χιλή, στην Copec.

Ενισχύεται περαιτέρω η δυναμική της εμπορικής δραστηριότητας του γάλλιου μέσω νέας μακροπρόθεσμης συμφωνίας με μεγάλη ιαπωνική εταιρεία χημικών, ενώ επιπλέον συμφωνίες απορρόφησης παραγωγής (offtake) αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Επεκτείνεται περαιτέρω το χαρτοφυλάκίου αποθήκευσης ενέργειας με την εκκίνηση μεγάλων έργων BESS σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ενισχύεται η ασφάλεια και διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω πενταετούς συμφωνίας με την PETRONAS για έξι φορτία LNG ετησίως από το 2027.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η METLEN συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου και τις ικανότητες των ανθρώπων μας. Οι προτεραιότητές μας παραμένουν σαφείς: πειθαρχία στην επίτευξη των στόχων μας, λειτουργική αριστεία και δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας. Παρά τις προκλήσεις και διακυμάνσεις στο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε , παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις της αγοράς και να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας».

Η METLEN συνέχισε να ενισχύει τον Κλάδο Ενέργειας, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές της στην προμήθεια και εμπορία ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας και στα σύνθετα έργα ενεργειακών υποδομών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρεία εξασφάλισε νέες μακροπρόθεσμες εμπορικές συμφωνίες, διεύρυνε τις ψηφιακές της δυνατότητες και προώθησε σειρά έργων στρατηγικής σημασίας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Η δραστηριότητα του Integrated Utility της METLEN συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και την προμήθεια και την εμπορία, κατέχοντας την πρώτη θέση στη λιανική αγορά (μετά τον κυρίαρχο πάροχο).

Επιτεύχθηκε πενταετής συμφωνία με την PETRONAS, μέσω της PETCO Trading (UK) Limited, για την προμήθεια έξι φορτίων LNG ετησίως, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,6 bcm ανά έτος, με έναρξη το 2027.

Η συνολική προμήθεια φυσικού αερίου κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε 47TWh προς την ελληνική και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της METLEN κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε 6,5 TWh, εκ των οποίων 5,9 TWh από θερμικές μονάδες και 0,6 TWh από ΑΠΕ (έναντι 6,4 TWh και 0,5 TWh αντίστοιχα, το εννεάμηνο του 2025).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η μονάδα CCGT H-Class τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω διαρροής υδρογόνου στο σύστημα ψύξης της γεννήτριας, γεγονός που απαίτησε την παύση λειτουργίας της μονάδας για επιθεώρηση και επισκευή. Οι επισκευές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η εξαγορά της ελληνικής εταιρείας ενεργειακού λογισμικού Joule ενίσχυσε τις ψηφιακές δυνατότητες στην παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και εμπορική διαχείριση χαρτοφυλακίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης.

Η Protergia διατήρησε ισχυρή παρουσία στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με μερίδιο αγοράς 21,3% στο εννεάμηνο του 2026 (στοιχεία IPTO). Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, η Protergia προμήθευσε 7,9 TWh ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, ενώ η πελατειακή της βάση διαμορφώθηκε στους 628 χιλ. μετρητές.

Όσον αφορά στο φυσικό αέριο, το μερίδιο αγοράς της Protergia αυξήθηκε στο 28,1% κατά το εννεάμηνο του 2026 (2,3 TWh), ενώ η πελατειακή της βάση αυξήθηκε σταθερά στους 72 χιλ. μετρητές.

Η M ETP συνέχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση, ενισχύοντας την θέση της στην ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων, καθώς και στο asset rotation.

Το Asset Rotation Plan παρέμεινε βασική προτεραιότητα κατά το τρίτο τρίμηνο. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η METLEN υπέγραψε συμφωνία πώλησης (SPA) με την Copec Flux SpA, με την υποστήριξη της Copec S.A., για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή, το οποίο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά 165 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες 725 MWh.

Αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα: Το αυτόνομο έργο αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες 330 MW / 790 MWh, που αναπτύχθηκε στη Θεσσαλία σε συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη, εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε το έργο αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες Aenaos 48 MW / 96 MWh στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισημοποίησαν τη συνεργασία τους μέσω της απόκτησης από τη METLEN ποσοστού 40% σε σχετική εταιρεία του έργου, προωθώντας την ανάπτυξη υβριδικού έργου στην Κεντρική Ελλάδα, που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας περίπου 375 MWh.

Η δραστηριότητα εκτέλεσης έργων EPC για τρίτους διατήρησε ισχυρή δυναμική κατά το εννεάμηνο του 2026, με 3,4 GW / 3,6 GWh υπό κατασκευή σε φωτοβολταϊκά, BESS και υβριδικά έργα. Από αυτά, 1,3 GW / 2,8 GWh ηλεκτρίστηκαν επιτυχώς εντός της περιόδου, αντανακλώντας τη σταθερή εκτέλεση έργων στη δραστηριότητα EPC.

Η M Energy Transition Platform συνέχισε να διευρύνει τις δραστηριότητές της σε όλο το φάσμα της ενεργειακής μετάβασης. Με βάση την παραδοσιακή δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η πλατφόρμα ενίσχυσε τη δυναμική της στην ανάπτυξη έργων, στα έργα EPC και integrated services, αναπτύσσοντας σταδιακά τη δραστηριότητά της στα Δίκτυα και στα Data Centers.

Όσον αφορά στα legacy θερμικά έργα, η M ETP πέτυχε σημαντικά ορόσημα στην υλοποίηση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών σε διεθνές επίπεδο.