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Θ. Κοντογεώργης: Έργα και παρεμβάσεις για το νερό, την ενέργεια και τις υποδομές

Θ. Κοντογεώργης: Έργα και παρεμβάσεις για το νερό, την ενέργεια και τις υποδομές
Newsroom
Δευτέρα, 26/10/2026 - 15:39
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Τον εβδομαδιαίο απολογισμό των έργων και των παρεμβάσεων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια, κάνει, σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αναδεικνύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει, η ποιότητα ζωής σε κάθε τόπο συνδέεται με την πρόσβαση σε βασικές υποδομές, την επάρκεια νερού και ενέργειας, τις μεταφορές, τις θέσεις εργασίας, την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και τις δυνατότητες πολιτιστικής, αθλητικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ένα ζήτημα με αυξανόμενη σημασία για την Κρήτη και τα νησιά, το οποίο συζητήθηκε στο πλαίσιο του «Creta Water Forum», στο Ηράκλειο. «Είναι σημαντικό αυτή η συζήτηση να συνδέεται με συγκεκριμένα έργα» τόνισε ο κ. Κοντογεώργης, κάνοντας ειδική αναφορά στην αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο Ηράκλειο, στα εγκαίνια της νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Πάτμο, στο δίκτυο λυμάτων Γιαλισκαρίου στην Ικαρία και σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές, όπως στον Δήμο Σουφλίου και στον Δήμο Δωρίδος.

Παράλληλα, μίλησε για τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και οδικής ασφάλειας σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κορινθία, καθώς και για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Κρήτη και την Εύβοια, όπου ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποζημίωσης μετά την πρόσφατη κακοκαιρία.

«Η ανασυγκρότηση δεν γίνεται μόνο μέσα από τεχνικά έργα. Χρειάζεται διάλογο με τις ίδιες τις κοινωνίες που επλήγησαν», επισημαίνει ο υφυπουργός, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με θέμα «Σχέδιο 2035» για την ανασυγκρότηση του Δήμου Φαρκαδόνας, μετά τις μεγάλες καταστροφές του Daniel. Προανήγγειλε, δε, ότι τον Νοέμβριο, θα πραγματοποιηθεί διυπουργική συνάντηση με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, με στόχο την εξειδίκευση των νέων δράσεων.

Παράλληλα, η ενίσχυση της παραγωγής και η δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών αποτελούν βασικούς άξονες των παρεμβάσεων στην περιφέρεια. Όπως σημειώνει, η ΕΤΑΔ διαθέτει πιλοτικά προς μίσθωση 99 αγροτικά ακίνητα, συνολικής έκτασης 2.263 στρεμμάτων, σε 11 Περιφερειακές Ενότητες, με ιδιαίτερη έμφαση και στους νέους αγρότες, ενώ την ίδια εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 32,34 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις και ξεκίνησαν οι πληρωμές για τα σχέδια βελτίωσης.

Στη Μεγαλόπολη εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης γης για τη δημιουργία νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος Αγροτικού και Βιοτεχνικού Τύπου, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ακρινή Κοζάνης προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων.

Σημαντικές παρεμβάσεις καταγράφονται, επίσης, στις μεταφορές, στις λιμενικές υποδομές και στον πολιτισμό, με έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση του Θεάτρου «Απόλλων» στην Πάτρα και την ανάδειξη του «Ανακτόρου του Οδυσσέα» στην Ιθάκη, καθώς και την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στην Κέρκυρα ξεκίνησαν εργασίες αναβάθμισης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, στην Κω εγκαινιάστηκαν τρεις νέοι αθλητικοί θόλοι, στην Κοζάνη επαναλειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο έπειτα από οκτώ χρόνια, ενώ στα Τρίκαλα διατίθενται 1,46 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του Δημοτικού Σταδίου.

Τέλος, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, ο κ. Κοντογεώργης υπογραμμίζει ότι το «Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης» συγκέντρωσε περίπου 3.000 αιτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα αξιολογηθεί η δυνατότητα επέκτασής του σε 14 μικρά ακριτικά νησιά και άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, στον Δήμο Σερβίων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια που επιλέγουν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν τη ζωή τους στην περιοχή.

Κλείνοντας τον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τονίζει πως «κάθε τόπος έχει διαφορετικές ανάγκες», για αυτό και απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις στις υποδομές, την παραγωγή, την πολιτική προστασία, τις δημόσιες υπηρεσίες και την απασχόληση.

«Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να ακούμε τους ανθρώπους που ζουν σε κάθε περιοχή και γνωρίζουν καλύτερα από όλους τι πρέπει να αλλάξει», καταλήγει ο κ. Κοντογεώργης.

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