Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδας στο 9ο AIF: Εξαγωγές, νέες υποδομές και επενδύσεις στην αποθήκευση και την ενεργειακή ασφάλεια

Οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και οι προοπτικές ανάδειξης της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Οι έξυπνοι μετρητές, η αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, ο Κάθετος Διάδρομος και το ενεργειακό κόστος κυριάρχησαν στις συζητήσεις της ενότητας: Ενέργεια ΙΙ - Ενεργειακές Υποδομές και Γεωπολιτική, με τίτλο «Υποδομές ισχύος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ευκαιρία», στο 9ο Athens Investment Forum, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και η Vertical Solutions.

Νίκος Τσάφος: «Εξάγουμε την ίδια ενέργεια που εισάγαμε πριν από 5-6 χρόνια»

Την αλλαγή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας ανέδειξε ο κ. Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, συνδέοντάς την με τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, δίκτυα, φυσικό αέριο και αποθήκευση. «Εξάγουμε το 15% της παραγωγής μας», σημείωσε, προσθέτοντας: «Εξάγουμε την ίδια ενέργεια που εισάγαμε πριν από 5-6 χρόνια».

Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, ανέφερε ότι η λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκεται 15% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις 2% υψηλότερη.

Για τη χρηματοδότηση της μετάβασης αναφέρθηκε σε ενεργειακές δράσεις άνω των 3,3 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και στον ρόλο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις μέσω της ρήτρας διαφυγής, τόνισε: «Διοχετεύουμε 200 εκατομμύρια για αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για αντλίες θερμότητας και θερμοσίφωνες, και άλλα 50 εκατομμύρια ειδικά για τη δυτική Μακεδονία». Οι δημόσιοι πόροι, εξήγησε, κατευθύνονται στην κάλυψη αναγκών που δεν εξυπηρετεί ακόμη επαρκώς η ιδιωτική αγορά.

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Νάσος Πλαϊνός: «Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα φωτοβολταϊκά. «Πρέπει να μπουν οι μπαταρίες»

Στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χριστούλια, ο κ. Νάσος Πλαϊνός, Γενικός Διευθυντής της LONGi Greece, έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των περικοπών της παραγωγής ΑΠΕ. «Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να μπουν οι μπαταρίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αύριο πρέπει να μπουν τα υδρογόνα», υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης σε επενδυτικό σχέδιο στο Αμύνταιο, το οποίο, όπως είπε, θα αποτελέσει μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις υδρογόνου στην Ελλάδα με συστήματα της LONGi.

Αναστάσιος Μάνος: 2,4 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές έως το τέλος του έτους

Την πρόοδο της ψηφιοποίησης του δικτύου παρουσίασε, σε συζήτηση με τον Δημήτρη Χριστούλια, ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ. «Το 2019 που ήρθα, είχαμε μόνο 85.000 έξυπνους μετρητές. Τη χρονιά θα την κλείσουμε με 2,4 εκατομμύρια», ανέφερε, με στόχο την πλήρη αντικατάσταση έως το 2030 ή νωρίτερα.

Η προσαρμογή της κατανάλωσης στις φθηνότερες ώρες μπορεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να προσφέρει ετήσιο όφελος περίπου 35 εκατ. ευρώ στα νοικοκυριά, εφόσον αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των μετρητών. Παράλληλα, ανέφερε όφελος άνω των 400 εκατ. ευρώ από τις δράσεις κατά των ρευματοκλοπών την περίοδο 2024–2026 και δεσμεύτηκε για ολοκλήρωση της ψηφιακής αποτύπωσης του δικτύου έως το τέλος του 2027.

Ο κ. Μάνος αναφέρθηκε επίσης στο όφελος από τον εξηλεκτρισμό των μετακινήσεων και της θέρμανσης, εκτιμώντας την ετήσια εξοικονόμηση σε 50–60 εκατ. ευρώ από τα ηλεκτρικά και plug-in οχήματα και σε 60–80 εκατ. ευρώ από τις αντλίες θερμότητας. Όπως τόνισε, οι επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ εξασφαλίζουν «110-140 εκατομμύρια το χρόνο που παραμένουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς», με το όφελος να αυξάνεται όσο περισσότερα νοικοκυριά εξηλεκτρίζουν τη μετακίνηση και τη θέρμανσή τους.

Κάθετος Διάδρομος και υποδομές: Οι προϋποθέσεις της επόμενης ημέρας

Στις προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας και της αξιοποίησης των υποδομών επικεντρώθηκαν εκπρόσωποι της αγοράς και της Πολιτείας.

Η κ. Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, αναφέρθηκε σε περίπου 700 MW αποθήκευσης ενέργειας σε λειτουργία και χαρτοφυλάκιο σχεδιαζόμενων έργων περίπου 12 GW. Για τα κέντρα δεδομένων (data center) τόνισε ότι στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη βουλή προβλέπεται ένα ισορροπημένο πλαίσιο: «Έχουμε βάλει υψηλά προαπαιτούμενα σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των έργων», είπε τονίζοντας ότι προβλέπονται παράλληλες απαιτήσεις για παραγωγή από ΑΠΕ

Η κ. Maria Rita Galli, Chief Executive Officer της AKTOR LNG S.A., επισήμανε ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι 10–15% ακριβότερος από τη διαδρομή μέσω Πολωνίας. Όπως σημείωσε, «οι επόμενοι 12 έως 18 μήνες θα είναι πολύ σημαντικοί» για την εμπορική βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς θα ξεκαθαρίζονται οι αβεβαιότητες γύρω από το ρωσικό αέριο και τη ρουμανική παραγωγή.

Ο κ. Μάριος Ζάγγας, Senior Advisor στον τομέα Energy της KPMG, ζήτησε καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, με έμφαση σε «ζητήματα ευελιξίας παραγωγής και κατανάλωσης, σε ζητήματα έξυπνων μετρητών», αποδίδοντας κρίσιμο ρόλο στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Μιχάλης Θωμαδάκης, Chief Strategy & Development Officer του ΔΕΣΦΑ, υπογράμμισε: «Έχουμε καταφέρει τα τελευταία τρία χρόνια να μειώσουμε περίπου κατά 60% το κόστος χρήσης όλου του Κάθετου Διαδρόμου και δουλεύουμε στο να μειωθεί ακόμα παραπάνω». Αναφέρθηκε επίσης στις υποδομές που προετοιμάζονται για μεταφορά υδρογόνου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της GASTRADE Α.Ε., αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εθνική στρατηγική προστασίας κρίσιμων υποδομών από υβριδικές απειλές, σημειώνοντας: «Αυτό θα είναι το συνεκτικό εργαλείο για τις δράσεις τις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν». Έθεσε ως προτεραιότητες την ολιστική προσέγγιση, το θεσμικό πλαίσιο και την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλειών.

Ο κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης, Executive Officer και μέλος του Δ.Σ. του ICGB, ανέδειξε τη «λειτουργική πολυπλοκότητα» του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς οι χρήστες αντιμετωπίζουν «πολλαπλές πλατφόρμες, διαφορετικούς κανόνες εξισορρόπησης, πολλαπλές εγγυήσεις», προτείνοντας ευρωπαϊκή στήριξη των τελών διέλευσης κατά τα πρώτα χρόνια.



