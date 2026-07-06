Η ABB Ελλάδας στο 6ο ESG Forum: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού

Η ABB Ελλάδας συμμετείχε ως Gold Sponsor στο 6ο ESG Forum, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στην επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Ελένη Μηνακάκη, Sustainability Specialist της ABB Ελλάδας, παρουσίασε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διαδρομή προς τη βιωσιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα επιχειρηματικής στρατηγικής, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες απαιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί, όπως η μείωση των εκπομπών άνθρακα, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των λειτουργιών τους και η προσαρμογή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του εξηλεκτρισμού, της ψηφιοποίησης, του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, ως τεχνολογικών επιταχυντών που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετατρέπουν τα δεδομένα σε ουσιαστική γνώση, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να συνδέουν τους στόχους βιωσιμότητας με μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Όπως επισημάνθηκε, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ψηφιοποίηση και η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν πλέον στρατηγικές επενδυτικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η βιωσιμότητα εξελίσσεται από υποχρέωση συμμόρφωσης σε μοχλό ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ABB υποστηρίζει ενεργά τη μετάβαση των επιχειρήσεων προς ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό μέλλον, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις εξηλεκτρισμού, αυτοματισμού και ψηφιοποίησης που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και μετατρέπουν τους στόχους βιωσιμότητας σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα.