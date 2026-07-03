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ΣΥΦΩΕΛ: Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι προσφυγές στα ευρωπαϊκά όργανα για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά

ΣΥΦΩΕΛ: Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι προσφυγές στα ευρωπαϊκά όργανα για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά
Newsroom
Παρασκευή, 03/07/2026 - 12:34
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Την κλιμάκωση των νομικών του ενεργειών για το ζήτημα των περικοπών παραγωγής και των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ). Όπως επισημαίνει σε ενημέρωσή του προς τα μέλη του, η νομική ομάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας των φακέλων, με τις πρώτες προσφυγές να κατατίθενται εντός του Ιουλίου τόσο στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα όσο και στα ελληνικά δικαστήρια.

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία των προσφυγών

Σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, η νομική ομάδα επεξεργάζεται το σύνολο των στοιχείων και των τεκμηρίων, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλήρως τεκμηριωμένο νομικό πλαίσιο για τις προσφυγές.

Όπως αναφέρεται, στην προετοιμασία λαμβάνονται υπόψη και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την τροπολογία για τη λειτουργική ενίσχυση των έργων ΑΠΕ, καθώς και οι δημόσιες τοποθετήσεις φορέων για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Το χρονοδιάγραμμα των νομικών ενεργειών

Ο Σύνδεσμος γνωστοποίησε το πρόγραμμα των επόμενων κινήσεων:

  • Έως τις 15 Ιουλίου 2026 θα κατατεθούν οι προσφυγές στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, καθώς –όπως αναφέρει– η διεθνοποίηση του ζητήματος αποτελεί πλέον μονόδρομο για τη δικαίωση του κλάδου.
  • Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κατάθεση των πρώτων μαζικών ομαδικών αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου στα ελληνικά δικαστήρια.

«Η μαζική συμμετοχή δείχνει την αγανάκτηση του κλάδου»

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΦΩΕΛ τονίζει ότι η μεγάλη συμμετοχή των παραγωγών στις δικαστικές ενέργειες αποτυπώνει, όπως αναφέρει, την έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στη στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και την απουσία μιας βιώσιμης στρατηγικής για την αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παράλληλα, καλεί όλους τους παραγωγούς να παραμείνουν σε ετοιμότητα ενόψει των επόμενων συντονισμένων κινήσεων, επισημαίνοντας ότι η συσπείρωση του κλάδου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του.

Αναλυτικά, ολόκληρη η επιστολή του Δ.Σ. του ΣΥΦΩΕΛ, έχει ως εξής:

«Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των δικαστικών ενεργειών σε Ελλάδα και Ευρώπη

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας και ιδίως όσους παραγωγούς συμμετέχουν στις δικαστικές προσφυγές για το ζήτημα την περικοπών και αρνητικών τιμών για την πρόοδο των ενεργειών.

Η νομική ομάδα του Συνδέσμου επεξεργάζεται εντατικά το σύνολο των στοιχείων και τεκμηρίων και βρίσκεται σε στάδιο οριστικοποίησης των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δικαστικών προσφυγών μας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνεται ότι στόχο αποτελεί η όσο το δυνατόν καλύτερη τεκμηρίωση των αιτημάτων σας, ενόψει και των πρόσφατων εξελίξεων της τροπολογίας για το ζήτημα της λειτουργικής ενίσχυσης, αλλά και πρόσφατων δηλώσεων φορέων σχετικά με την καθυστέρηση της αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ακριβές χρονοδιάγραμμα των δικαστικών μας κινήσεων έχει ως εξής:

  • Έως τις 15 Ιουλίου 2026: Θα πραγματοποιηθεί η επίσημη κατάθεση των προσφυγών στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα, καθώς η διεθνοποίηση του αγώνα μας αποτελεί πλέον μονόδρομο για τη δικαίωση του κλάδου.
  • Αμέσως μετά: Θα ακολουθήσει η κατάθεση των πρώτων μαζικών ομαδικών αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου στα ελληνικά δικαστήρια.

Η πρωτοφανής και μαζική συμμετοχή των παραγωγών επιβεβαιώνει το μέγεθος της αγανάκτησης απέναντι στη στάση του ΥΠΕΝ και την πλήρη απουσία βιώσιμης στρατηγικής στην αγορά των ΑΠΕ. Η συσπείρωσή μας είναι η δύναμή μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα για τις επόμενες συντονισμένες κινήσεις μας.»

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ.

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