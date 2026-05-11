Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie

Στη δημιουργία μιας καθετοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας για την ηλεκτροκίνηση, με επίκεντρο την ελληνική παραγωγή, εστιάζει ο Όμιλος Eunice και η θυγατρική του, Joltie.

Σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή στρατηγική στρέφεται προς την ενίσχυση της βιομηχανικής αυτονομίας, η εταιρεία επιλέγει το μοντέλο του εγχώριου σχεδιασμού και της κατασκευής υλικού (hardware) στις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα Αττικής.

Εγχώρια προστιθέμενη αξία και R&D

Αντίθετα με τη συνήθη πρακτική της εισαγωγής έτοιμων συστημάτων, οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου αναπτύσσονται από εσωτερική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει τη συμβατότητα με τα μεταβαλλόμενα τεχνολογικά πρότυπα, ενώ παράλληλα στηρίζει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως παραγωγός και όχι μόνο ως καταναλωτής τεχνολογίας αιχμής.

«Η ηλεκτροκίνηση στηρίζεται στην υποδομή, στο hardware που αντέχει, στο λογισμικό που λειτουργεί και στο εργοστάσιο που παράγει», επισημαίνουν εκπρόσωποι του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι το μοντέλο τους εκτείνεται από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου.

Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και η επέκταση του δικτύου

Η στρατηγική του ομίλου έλαβε θεσμική στήριξη τον Σεπτέμβριο του 2025, μέσω της υπογραφής χρηματοδοτικής συμφωνίας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του προγράμματος InvestEU, προορίζεται για την επέκταση των σημείων φόρτισης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα στοιχεία της εταιρείας δείχνουν μια σταθερή αυξητική τροχιά:

Τέλη 2024: Το δίκτυο αριθμούσε περισσότερα από 400 σημεία.

Αρχές 2025: Η παρουσία του ομίλου ξεπέρασε τις 500 μονάδες.

Προϊοντική γκάμα: Περιλαμβάνει λύσεις AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) αλλά και DC (ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος).

Βιομηχανικό στοίχημα

Η λειτουργία της μονάδας στη Μάνδρα Αττικής προβάλλεται από τον όμιλο ως ένα παράδειγμα «παραγωγικής αυτοπεποίθησης», σε μια συγκυρία που η πράσινη μετάβαση απαιτεί σταθερές εφοδιαστικές αλυσίδες. Σύμφωνα με την ανάλυση των στελεχών της Eunice, η επένδυση στην εγχώρια τεχνογνωσία αποτελεί το κλειδί για τη βιομηχανική αναγέννηση στον κλάδο των μεταφορών, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενες λύσεις τρίτων χωρών.