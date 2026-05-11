ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
ΚΟΣΜΟΣ
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 13:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie

Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
Newsroom
Δευτέρα, 11/05/2026 - 10:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στη δημιουργία μιας καθετοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας για την ηλεκτροκίνηση, με επίκεντρο την ελληνική παραγωγή, εστιάζει ο Όμιλος Eunice και η θυγατρική του, Joltie.

Σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή στρατηγική στρέφεται προς την ενίσχυση της βιομηχανικής αυτονομίας, η εταιρεία επιλέγει το μοντέλο του εγχώριου σχεδιασμού και της κατασκευής υλικού (hardware) στις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα Αττικής.

Εγχώρια προστιθέμενη αξία και R&D

Αντίθετα με τη συνήθη πρακτική της εισαγωγής έτοιμων συστημάτων, οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου αναπτύσσονται από εσωτερική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει τη συμβατότητα με τα μεταβαλλόμενα τεχνολογικά πρότυπα, ενώ παράλληλα στηρίζει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως παραγωγός και όχι μόνο ως καταναλωτής τεχνολογίας αιχμής.

«Η ηλεκτροκίνηση στηρίζεται στην υποδομή, στο hardware που αντέχει, στο λογισμικό που λειτουργεί και στο εργοστάσιο που παράγει», επισημαίνουν εκπρόσωποι του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι το μοντέλο τους εκτείνεται από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου.

Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και η επέκταση του δικτύου

Η στρατηγική του ομίλου έλαβε θεσμική στήριξη τον Σεπτέμβριο του 2025, μέσω της υπογραφής χρηματοδοτικής συμφωνίας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του προγράμματος InvestEU, προορίζεται για την επέκταση των σημείων φόρτισης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα στοιχεία της εταιρείας δείχνουν μια σταθερή αυξητική τροχιά:

  • Τέλη 2024: Το δίκτυο αριθμούσε περισσότερα από 400 σημεία.
  • Αρχές 2025: Η παρουσία του ομίλου ξεπέρασε τις 500 μονάδες.
  • Προϊοντική γκάμα: Περιλαμβάνει λύσεις AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) αλλά και DC (ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος).

Βιομηχανικό στοίχημα

Η λειτουργία της μονάδας στη Μάνδρα Αττικής προβάλλεται από τον όμιλο ως ένα παράδειγμα «παραγωγικής αυτοπεποίθησης», σε μια συγκυρία που η πράσινη μετάβαση απαιτεί σταθερές εφοδιαστικές αλυσίδες. Σύμφωνα με την ανάλυση των στελεχών της Eunice, η επένδυση στην εγχώρια τεχνογνωσία αποτελεί το κλειδί για τη βιομηχανική αναγέννηση στον κλάδο των μεταφορών, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενες λύσεις τρίτων χωρών.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες 08 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία

Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων

Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος

Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα